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Фінальна модель ленд-лізу для України ще не погоджена, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Американські партнери ще остаточно не завершили формувати модель ленд-лізу для України. Втім, закон набуде чинності у термін - з 1 жовтня, тому ленд-лізу точно бути, об’єм грошей по цій програмі вже визначено.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Нюанси і деталі, яким ленд-лізу бути, ще досі обговорюються, зазначив він. Міністр вважає, що у будь-якому випадку це не буде схоже на модель ленд-лізу як під час Другої світової війни, коли США надавали підтримку СРСР та Великобританії на поворотній основі.

"Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що скоріш за все дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки. Моя задача - проконсультувавшись з Генштабом, взявши їх потребу, сказати, що мені потрібні саме ці безпілотники чи ракети", - сказав Резніков.

В чому ідея ленд-лізу? Гроші за програмою, як нагадав міністр оборони, будуть йти в економіку Сполучених Штатів, на підтримку ВПК.

"Наприклад, вони зі складів дають нам ракети для HIMARS. Це означає, що компанія, яка їх виготовляє, почне виробляти, щоб заповнити ці склади. Тобто ми їх забрали, а вони мають собі на склад це покласти, нехай через 2-3 роки", - зазначив урядовець.

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Поки ж ленд-ліз не запрацював, Україна отримує допомогу від США по решті чотирьом програмам. "Вони гроші продовжують виділяти, отримують дозволи в Конгресі, Сенаті і потім фінансують ті чи інші програми", - додав міністр.

Автор: Ірина Дашківська
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10.09.2022 09:44 Відповісти
Головне щоб американці контролювали все
"от і до" , а то ми вас зєрмаків знаєм
( запоріжські слуги найвеличнішого шашличника не дадуть збрехати). Ну от такого міністра щось більшого чекати окрім мемів в соцмережах ніхто не буде.
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10.09.2022 09:47 Відповісти
Ну якщо ленд ліз будуть визначати не військові, а фінансисти.....таке коротше. Мабуть після 1 жовтня нічого не зміниться і все буде приблизно як зараз з поставками. Попіарились популісти і на тому все.
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10.09.2022 10:00 Відповісти
Сейчас нам оружие дарят, оно у нас останется и после войны. И отдельные вещи Украина покупает.

А при ленд-лизе оружие нам сдают в аренду и уцелевшее оружие, переданное по ленд-лизу, придётся вернуть.

По-моему, первая модель гораздо лучше. Только при развале россии Украину оставят в покое, а до тех пор у нас под боком будет сосед в лаптях, который жаждет нас поработить. И потому нам нужно не арендованное оружие, а подаренное, ведь после войны нам дадут деньги на восстановление инфраструктуры, но не на вооружение.

Пора понять, что нам сейчас не дают НАТОвские танки и самолёты (ровно как и ракеты на 500+ км) совсем не из-за жадности, потому готовность передавать нам такое вооружение никак не зависит от модели передачи - аренда (ленд-лиз) или дарение. А то у многих сложилось ложное впечатление, что по ленд-лизу нам тут же дадут истребители и томагавки.
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10.09.2022 10:12 Відповісти
По ленд-лизу - вернуть или выкупить по остаточной стоимости (она может быть очень маленькой
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10.09.2022 10:31 Відповісти
мені потрібні чи ЗСУ потрібні?
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10.09.2022 10:50 Відповісти
 
 