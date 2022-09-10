У Швеції стали менше викрадати авто. Причина - війна в Україні

Кількість автомобілів, викрадених у Швеції за перше півріччя 2022 року, зменшилася проти аналогічного періоду в 2021-му – це могли спричинити обмеження, запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VK.

Якщо за перші шість місяців минулого року у Швеції зафіксували 3152 вкрадених автомобілів, то за такий же період 2022-го - 2984. З них 24% ще не вдалося повернути.

За словами заступника керівника митної служби південної Швеції Оскара Ліндваля, причиною цього стали більш ретельні перевірки, які запровадили на початку березня у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Тоді шведська влада обмежила перелік товарів, які можна вивозити з країни, в результаті чого митники почали частіше виявляти викрадені автівки та запчастини до них. Як наслідок, зменшилась на майже 21% і кількість випадків викрадення автомобільних деталей.

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Від 70% до 90% автомобілів, що викрадаються, вивозяться за кордон міжнародними злочинними угрупованнями, свідчать дані комісії з питань безпеки шведської страхувальної асоціації.