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Новини За кордоном
12 012 21
авто (2017) викрадення автівки (193) Швеція (655)

У Швеції стали менше викрадати авто. Причина - війна в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угон

Кількість автомобілів, викрадених у Швеції за перше півріччя 2022 року, зменшилася проти аналогічного періоду в 2021-му – це могли спричинити обмеження, запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VK.

Якщо за перші шість місяців минулого року у Швеції зафіксували 3152 вкрадених автомобілів, то за такий же період 2022-го - 2984. З них 24% ще не вдалося повернути.

За словами заступника керівника митної служби південної Швеції Оскара Ліндваля, причиною цього стали більш ретельні перевірки, які запровадили на початку березня у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Тоді шведська влада обмежила перелік товарів, які можна вивозити з країни, в результаті чого митники почали частіше виявляти викрадені автівки та запчастини до них. Як наслідок, зменшилась на майже 21% і кількість випадків викрадення автомобільних деталей.

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Від 70% до 90% автомобілів, що викрадаються, вивозяться за кордон міжнародними злочинними угрупованнями, свідчать дані комісії з питань безпеки шведської страхувальної асоціації.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
перестали пускати кацапів?
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10.09.2022 10:36
+17
Да и терактов в мире не слышно. Кремль всех своих бандитов и террористов со всего пира призвал на войну с Украиной
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10.09.2022 10:40
+12
Нехай візи заберуть у уацапів і крадіжки ще 50 відсотків впадуть
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10.09.2022 10:39
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перестали пускати кацапів?
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10.09.2022 10:36 Відповісти
От і нехай висновки роблять - чим менше кацапів, тим краще життя. Тому ідеально, щоб кацапи взагалі зникли.
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10.09.2022 10:39 Відповісти
шоб їх там прям на кордоні й розстрелювали москальом меньше - життя краще
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10.09.2022 10:48 Відповісти
Нехай візи заберуть у уацапів і крадіжки ще 50 відсотків впадуть
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10.09.2022 10:39 Відповісти
Да и терактов в мире не слышно. Кремль всех своих бандитов и террористов со всего пира призвал на войну с Украиной
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10.09.2022 10:40 Відповісти
А што в Швеции крали машины?
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10.09.2022 10:40 Відповісти
І машини, і велосипеди… на вулицях часто бачу від роверів лишаються колеса пристебнуті або рами без коліс. І то на самих видних місцях, нічого не бояться😕
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10.09.2022 11:37 Відповісти
отакої
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10.09.2022 11:59 Відповісти
Майже всі шведські крадені авто ідуть в Литву. Менше до Польщі. В Естонію та Латвію - зовсім мало. Так що потрібно було і до війни перевіряти ретельно.
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10.09.2022 10:42 Відповісти
А кто крадет то? Местные или ниГГра бежавшая ат вайны?
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10.09.2022 10:48 Відповісти
Тут шушвалі до крадіжок хватає - арабоніггерської. Приби тільки купляють і перевозять до себе. Толерантна Европа боком вилазить і далі буде тільки гірше.
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10.09.2022 10:58 Відповісти
Ну для мене Швеція в думках, як не як, благополучна країна. Не думав шо там так злочинність процвітає. Тим більше є друзі з відти. Як в деяких арабських країнах: можна "загубить" гаманець і ніхто не візьме. Бо руки порубають нах
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10.09.2022 11:08 Відповісти
ПОРУШЕНО ЛОГІСТИКУ ВИКРАДАЧІВ АВТО НА РАССЄЮ .

Майже всі шведські крадені авто ідуть в Литву. Менше до Польщі.
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10.09.2022 11:24 Відповісти
Тем временем в Англии...

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10.09.2022 10:57 Відповісти
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10.09.2022 11:00 Відповісти
Меньше в стране кацапов-меньше воровства. Все логично.
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10.09.2022 11:01 Відповісти
У Швеції стали менше викрадати авто.
ПОРУШЕНО ЛОГІСТИКУ ВИКРАДАЧІВ АВТО НА РАССЄЮ..)
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10.09.2022 11:22 Відповісти
притянуто за уши и уши оторваны, 5% разница
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10.09.2022 11:31 Відповісти
Виявляється, здолати злочинність можна. Просто для цього потрібно працювати.
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10.09.2022 12:07 Відповісти
А на Московии стали больше угонять "Жыгули".
Классика жанра.
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10.09.2022 14:48 Відповісти
 
 