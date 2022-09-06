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НБУ хоче змінити схему відшкодування у разі ДТП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дтп

Національний банк України запропонував нову редакцію закону "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Вартість полісу автоцівілки регулюватися не буде, а суми відшкодування суттєво зростуть.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік запропопонованих змін.

1) Пропонується поступове збільшення страхових сум. На сьогодні за шкоду, завдану майну потерпілих, страхова сума становить 160 тис. грн, а за шкоду, завдану життю та здоров'ю потерпілих, - 320 тис. грн. Упродовж наступних шести-семи років пропонується поступово збільшити ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно.

2) НБУ виступає за зміну системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов'язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір "автоцивілки", для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

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3) Пропонується вільне ціноутворення для страховиків. Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. За новою редакцією закону, страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків.

4) Підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров'я планується суттєво змінити. Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але НБУ пропонує запровадити ануїтетні виплати:

  • у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) - щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;
  • у разі смерті потерпілої особи - щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

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5) Посиляться гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Зокрема, пропонується упорядкувати систему корпоративного управління МТСБУ, а також посилити державний нагляд за його діяльністю з боку НБУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Необходимо ввести обязательную независимую экспертизу за счет виновника!
Это маразм, когда Страховик оценивает ущерб. Он ведь прямо заинтересован указать меньше, чтобы меньше заплатить.
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06.09.2022 12:50
+7
Хтось з приближених купив страхову компанію? Вільне ціноутворення - доводі сміливий крок.цікаво чи враховано середній рівень доходів, і чи є розрахунок вартості страховки по відношенню до нових розмірів відшкодування?
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06.09.2022 12:28
+7
а нбу не хоче, взяти за приклад європейські країни, де поліс, за відсутності аварійних ситуацій у власника, переходить на наступний рік?! нбу ж постійно хлєбалом маше у бік європи
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06.09.2022 12:50
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Хтось з приближених купив страхову компанію? Вільне ціноутворення - доводі сміливий крок.цікаво чи враховано середній рівень доходів, і чи є розрахунок вартості страховки по відношенню до нових розмірів відшкодування?
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06.09.2022 12:28 Відповісти
Необходимо ввести обязательную независимую экспертизу за счет виновника!
Это маразм, когда Страховик оценивает ущерб. Он ведь прямо заинтересован указать меньше, чтобы меньше заплатить.
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06.09.2022 12:50 Відповісти
а виновник не заинтересован в снижении ущерба?
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06.09.2022 13:00 Відповісти
Если не превышает сумму страховки - то нет.
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06.09.2022 13:37 Відповісти
а нбу не хоче, взяти за приклад європейські країни, де поліс, за відсутності аварійних ситуацій у власника, переходить на наступний рік?! нбу ж постійно хлєбалом маше у бік європи
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06.09.2022 12:50 Відповісти
В Британії саме такого немає. Але є знижки для тих, хто не користувався виплатами, з кожним роком no-claim вона стає більшою, і страховка стає дешевшою. Це ДУЖЕ дієвий механізм. Думаю, що цей закон якраз і має мотивувати страхувальників зпровадити таку систему, адже ставки зростають, і це створюює додаткові ризики для страхувальників і вони будуть створювати екосистему для їх зниження. А це і є побудова своєрідної кредитної історії, і надання знижок тим, хто не користується виплатами.
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06.09.2022 13:25 Відповісти
У нас так тоже было. Но потом эту тему отменили.
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06.09.2022 13:38 Відповісти
Краше б збільшили свідсоток відшкодування, бо для машини старіше 7 років становить лише 30% від заподіяної шкоди, а ще страховики виплачують ці копійки (майже завжди) без урахування ПДВ. Тому ці виплати майже ніколи не покривають заподіяну шкоду.
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06.09.2022 12:57 Відповісти
Не майже ніколи, а ніколи.
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06.09.2022 13:03 Відповісти
Ви ж можете багато чого добрати додатковими опціями, не набагато більше вийде чим стандартна страховка.
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06.09.2022 13:07 Відповісти
Речь об автогражданке. Какие опции имеются в виду?
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06.09.2022 13:10 Відповісти
Пряме врегулювання, збільшені суми відшкодування потерпілим
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06.09.2022 15:53 Відповісти
Исходя из цифр 1000 грн за страховку сейчас, 160тыс выплат сейчас и планируемые выплаты 52000(1.3 млн евро*грубо на 40) тыс я прально пощитал, что есть желание поднять стоимость полиса до 325 000 гривен?
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06.09.2022 13:08 Відповісти
Ну що за зелені двбби , відшкодування має вирости ,а ціна поліса - ні ,як то можливо ?
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06.09.2022 13:19 Відповісти
Шляхом зменшення прибутку страхових.
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06.09.2022 13:25 Відповісти
Ага, страхові компанії згодні і ніхто їх власників ,наближених до влади олігархів питати не буде
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06.09.2022 13:48 Відповісти
Не згідним доведеться займатись чимось іншим. Створюються умови для залучення іноземних страхових. Без нормального вільного ринку і конкуренції це не можливо. Про це публікація та запропоновані нововведення.
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06.09.2022 14:23 Відповісти
вы как дитя малое))
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06.09.2022 15:04 Відповісти
ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно - та бред какой-то!!! Такого быть не может вообще ! Может гривен!?
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06.09.2022 13:20 Відповісти
у ЗЕленых клоунов все возможно
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06.09.2022 13:36 Відповісти
я на своих старых жигулях подставлюсь,и куплю ниссан,штук за 20,а на остальные буду жить на курорте.
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06.09.2022 13:36 Відповісти
На своих старых жигулях ты в лучшем случае 100 гривен сможешь вымутить у страховика
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06.09.2022 13:39 Відповісти
То шо приклад з Європи беруть це добре, тільки от чогось дуже не хочуть брать приклади як оцінюється оплата за труд. Посадили всіх ссуки на мінімалки і прикриваються війною. Я розумію, що війна, але ж війна повинна бути для всіх війна. А то получається простолюдині мінімалка (тому що війна), а шовкопьйорим та чиновникам по 100 тис. (приміром).
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06.09.2022 14:25 Відповісти
потрапив у дтп 1 жовтня 2014р.компенсацію не отримав до сихпір. Страхова винуватця "Гарантія" всі ці роки в стані ліквідації,МТСБУ не виплачує поки не закінчиться процедура.Питання НАХІБА таке страхування?
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06.09.2022 14:51 Відповісти
такое точно на *** ).. Гарантия!)..выбирайте страховую осмотрительней. я трижды получал выплаты. всегда с нервами, но в течении 7-8 месяцев получал.
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06.09.2022 15:09 Відповісти
3 раза? Я бы на месте страховщиков тебя бы в стоп-лист занес, или повысил стоимость страховки в 3 раза, пока на права не пересдашь
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06.09.2022 15:17 Відповісти
это для тех кто чуть умнее, Ватник-бой)
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06.09.2022 16:51 Відповісти
Вы невнимательно читали, это страховая виновника, речь об ОСАГО
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06.09.2022 19:29 Відповісти
ответ Вам прочтите плиз
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06.09.2022 19:40 Відповісти
прочитал,все равно не понял,как я могу тщательнее вібирать страховую компанию виновника ДТП, если я пострадавший?Разбили машину мне, у виновника полис есть , а страховая відавшая єтот полис в стадии банкротства, МТСБУ платит только после процедурі ликвидации,прошло 8 лет , процедура не завершена,как я должен вібирать тщательнее?
На мой взгляд все компенсации по ОСАГО МТСБУ должно віплачивать АВТОМАТИЧЕСКИ в течении 3 дней, а дальше разбираться со страховой виновника, если с ней чтото не так.
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08.09.2022 14:25 Відповісти
извините.. протупил , с пьяну )..обычно у меня обе страховки.. но мой ответ можно перекинуть владельцу осаго.. пострадавший подаст на него суд.. хотя у него наверное кроме кепки и нет ничего.. да и та даренная))
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08.09.2022 16:46 Відповісти
прежде чем умничать следовало бы выяснить при каких обстоятельствах наступал страховой случай..но это не про тебя) , это для умных ..Ватник-бой)
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06.09.2022 16:47 Відповісти
именно это я и понял, первый раз 2004 год суетился по осаго отца,я его страховал. тогда у нас на владельцев осаго смотрели как на дураков ,второй 2009 меня слегка зацепили, у меня была Каско, но я добился выплаты по осаго виновника ,третья 2012 моя вина, по моей осаго потерпевший получил буквально 101 % от ущерба.
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06.09.2022 19:39 Відповісти
 
 