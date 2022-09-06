НБУ хочет изменить схему возмещения при ДТП
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальный банк Украины предложил новую редакцию закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Стоимость полиса автогражданки регулироваться не будет, а суммы возмещения существенно возрастут.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.
Вот список предлагаемых изменений.
1) Предлагается постепенное увеличение страховых сумм. На сегодняшний день за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, страховая сумма составляет 160 тыс. грн, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, - 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет предлагается постепенно увеличить эти суммы до 1,3 млн. евро и до 6,45 млн. евро соответственно.
2) НБУ выступает за изменение системы возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим. Если сегодня страховые компании добровольно вовлекаются в прямое урегулирование страховых случаев, то в будущем предлагается обязательное прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. Это означает, что страхователь-пострадавший сможет напрямую обращаться в страховую компанию, с которой у него заключен договор "автогражданки", для получения страховой выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП двух участников. Это значительно сократит и упростит процесс получения страховых выплат.
3) Предлагается свободное ценообразование для страховщиков. В настоящее время базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы для всех страховщиков, ведь они строго регламентированы. По новой редакции закона, страховые компании будут самостоятельно определять цены в зависимости от рисков.
4) Подходы к расчету выплат при потере жизни и здоровья планируется существенно изменить. Сегодня осуществляется единовременная выплата потерпевшим, но НБУ предлагает ввести аннуитетные выплаты:
- в случае устойчивой потери трудоспособности потерпевшего (инвалидность) - ежемесячные выплаты в течение срока инвалидности лица, но не дольше чем до достижения пенсионного возраста;
- в случае смерти потерпевшего - ежемесячные выплаты лицам, находившимся на содержании умершего в течение существования права на содержание.
5) Усилятся гарантийные и информационные функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). В частности, предлагается упорядочить систему корпоративного управления МТСБУ, а также усилить государственный надзор за его деятельностью со стороны НБУ.
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Это маразм, когда Страховик оценивает ущерб. Он ведь прямо заинтересован указать меньше, чтобы меньше заплатить.
На мой взгляд все компенсации по ОСАГО МТСБУ должно віплачивать АВТОМАТИЧЕСКИ в течении 3 дней, а дальше разбираться со страховой виновника, если с ней чтото не так.