РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Общество
7 612 33
авто (4067) ДТП (7442) законопроект (3041) компенсации (469) НБУ (4807)

НБУ хочет изменить схему возмещения при ДТП

Новости Цензор.НЕТ Общество

дтп

Национальный банк Украины предложил новую редакцию закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Стоимость полиса автогражданки регулироваться не будет, а суммы возмещения существенно возрастут.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Цензор.НЕТ.

Вот список предлагаемых изменений.

1) Предлагается постепенное увеличение страховых сумм. На сегодняшний день за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, страховая сумма составляет 160 тыс. грн, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, - 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет предлагается постепенно увеличить эти суммы до 1,3 млн. евро и до 6,45 млн. евро соответственно.

2) НБУ выступает за изменение системы возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим. Если сегодня страховые компании добровольно вовлекаются в прямое урегулирование страховых случаев, то в будущем предлагается обязательное прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. Это означает, что страхователь-пострадавший сможет напрямую обращаться в страховую компанию, с которой у него заключен договор "автогражданки", для получения страховой выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП двух участников. Это значительно сократит и упростит процесс получения страховых выплат.

Читайте также: Рада приняла за основу закон о приостановлении выплат кредитов на уничтоженное имущество

3) Предлагается свободное ценообразование для страховщиков. В настоящее время базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы для всех страховщиков, ведь они строго регламентированы. По новой редакции закона, страховые компании будут самостоятельно определять цены в зависимости от рисков.

4) Подходы к расчету выплат при потере жизни и здоровья планируется существенно изменить. Сегодня осуществляется единовременная выплата потерпевшим, но НБУ предлагает ввести аннуитетные выплаты:

  • в случае устойчивой потери трудоспособности потерпевшего (инвалидность) - ежемесячные выплаты в течение срока инвалидности лица, но не дольше чем до достижения пенсионного возраста;
  • в случае смерти потерпевшего - ежемесячные выплаты лицам, находившимся на содержании умершего в течение существования права на содержание.

5) Усилятся гарантийные и информационные функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). В частности, предлагается упорядочить систему корпоративного управления МТСБУ, а также усилить государственный надзор за его деятельностью со стороны НБУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Необходимо ввести обязательную независимую экспертизу за счет виновника!
Это маразм, когда Страховик оценивает ущерб. Он ведь прямо заинтересован указать меньше, чтобы меньше заплатить.
показать весь комментарий
06.09.2022 12:50
+7
Хтось з приближених купив страхову компанію? Вільне ціноутворення - доводі сміливий крок.цікаво чи враховано середній рівень доходів, і чи є розрахунок вартості страховки по відношенню до нових розмірів відшкодування?
показать весь комментарий
06.09.2022 12:28
+7
а нбу не хоче, взяти за приклад європейські країни, де поліс, за відсутності аварійних ситуацій у власника, переходить на наступний рік?! нбу ж постійно хлєбалом маше у бік європи
показать весь комментарий
06.09.2022 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось з приближених купив страхову компанію? Вільне ціноутворення - доводі сміливий крок.цікаво чи враховано середній рівень доходів, і чи є розрахунок вартості страховки по відношенню до нових розмірів відшкодування?
показать весь комментарий
06.09.2022 12:28 Ответить
Необходимо ввести обязательную независимую экспертизу за счет виновника!
Это маразм, когда Страховик оценивает ущерб. Он ведь прямо заинтересован указать меньше, чтобы меньше заплатить.
показать весь комментарий
06.09.2022 12:50 Ответить
а виновник не заинтересован в снижении ущерба?
показать весь комментарий
06.09.2022 13:00 Ответить
Если не превышает сумму страховки - то нет.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:37 Ответить
а нбу не хоче, взяти за приклад європейські країни, де поліс, за відсутності аварійних ситуацій у власника, переходить на наступний рік?! нбу ж постійно хлєбалом маше у бік європи
показать весь комментарий
06.09.2022 12:50 Ответить
В Британії саме такого немає. Але є знижки для тих, хто не користувався виплатами, з кожним роком no-claim вона стає більшою, і страховка стає дешевшою. Це ДУЖЕ дієвий механізм. Думаю, що цей закон якраз і має мотивувати страхувальників зпровадити таку систему, адже ставки зростають, і це створюює додаткові ризики для страхувальників і вони будуть створювати екосистему для їх зниження. А це і є побудова своєрідної кредитної історії, і надання знижок тим, хто не користується виплатами.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:25 Ответить
У нас так тоже было. Но потом эту тему отменили.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:38 Ответить
Краше б збільшили свідсоток відшкодування, бо для машини старіше 7 років становить лише 30% від заподіяної шкоди, а ще страховики виплачують ці копійки (майже завжди) без урахування ПДВ. Тому ці виплати майже ніколи не покривають заподіяну шкоду.
показать весь комментарий
06.09.2022 12:57 Ответить
Не майже ніколи, а ніколи.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:03 Ответить
Ви ж можете багато чого добрати додатковими опціями, не набагато більше вийде чим стандартна страховка.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:07 Ответить
Речь об автогражданке. Какие опции имеются в виду?
показать весь комментарий
06.09.2022 13:10 Ответить
Пряме врегулювання, збільшені суми відшкодування потерпілим
показать весь комментарий
06.09.2022 15:53 Ответить
Исходя из цифр 1000 грн за страховку сейчас, 160тыс выплат сейчас и планируемые выплаты 52000(1.3 млн евро*грубо на 40) тыс я прально пощитал, что есть желание поднять стоимость полиса до 325 000 гривен?
показать весь комментарий
06.09.2022 13:08 Ответить
Ну що за зелені двбби , відшкодування має вирости ,а ціна поліса - ні ,як то можливо ?
показать весь комментарий
06.09.2022 13:19 Ответить
Шляхом зменшення прибутку страхових.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:25 Ответить
Ага, страхові компанії згодні і ніхто їх власників ,наближених до влади олігархів питати не буде
показать весь комментарий
06.09.2022 13:48 Ответить
Не згідним доведеться займатись чимось іншим. Створюються умови для залучення іноземних страхових. Без нормального вільного ринку і конкуренції це не можливо. Про це публікація та запропоновані нововведення.
показать весь комментарий
06.09.2022 14:23 Ответить
вы как дитя малое))
показать весь комментарий
06.09.2022 15:04 Ответить
ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно - та бред какой-то!!! Такого быть не может вообще ! Может гривен!?
показать весь комментарий
06.09.2022 13:20 Ответить
у ЗЕленых клоунов все возможно
показать весь комментарий
06.09.2022 13:36 Ответить
я на своих старых жигулях подставлюсь,и куплю ниссан,штук за 20,а на остальные буду жить на курорте.
показать весь комментарий
06.09.2022 13:36 Ответить
На своих старых жигулях ты в лучшем случае 100 гривен сможешь вымутить у страховика
показать весь комментарий
06.09.2022 13:39 Ответить
То шо приклад з Європи беруть це добре, тільки от чогось дуже не хочуть брать приклади як оцінюється оплата за труд. Посадили всіх ссуки на мінімалки і прикриваються війною. Я розумію, що війна, але ж війна повинна бути для всіх війна. А то получається простолюдині мінімалка (тому що війна), а шовкопьйорим та чиновникам по 100 тис. (приміром).
показать весь комментарий
06.09.2022 14:25 Ответить
потрапив у дтп 1 жовтня 2014р.компенсацію не отримав до сихпір. Страхова винуватця "Гарантія" всі ці роки в стані ліквідації,МТСБУ не виплачує поки не закінчиться процедура.Питання НАХІБА таке страхування?
показать весь комментарий
06.09.2022 14:51 Ответить
такое точно на *** ).. Гарантия!)..выбирайте страховую осмотрительней. я трижды получал выплаты. всегда с нервами, но в течении 7-8 месяцев получал.
показать весь комментарий
06.09.2022 15:09 Ответить
3 раза? Я бы на месте страховщиков тебя бы в стоп-лист занес, или повысил стоимость страховки в 3 раза, пока на права не пересдашь
показать весь комментарий
06.09.2022 15:17 Ответить
это для тех кто чуть умнее, Ватник-бой)
показать весь комментарий
06.09.2022 16:51 Ответить
Вы невнимательно читали, это страховая виновника, речь об ОСАГО
показать весь комментарий
06.09.2022 19:29 Ответить
ответ Вам прочтите плиз
показать весь комментарий
06.09.2022 19:40 Ответить
прочитал,все равно не понял,как я могу тщательнее вібирать страховую компанию виновника ДТП, если я пострадавший?Разбили машину мне, у виновника полис есть , а страховая відавшая єтот полис в стадии банкротства, МТСБУ платит только после процедурі ликвидации,прошло 8 лет , процедура не завершена,как я должен вібирать тщательнее?
На мой взгляд все компенсации по ОСАГО МТСБУ должно віплачивать АВТОМАТИЧЕСКИ в течении 3 дней, а дальше разбираться со страховой виновника, если с ней чтото не так.
показать весь комментарий
08.09.2022 14:25 Ответить
извините.. протупил , с пьяну )..обычно у меня обе страховки.. но мой ответ можно перекинуть владельцу осаго.. пострадавший подаст на него суд.. хотя у него наверное кроме кепки и нет ничего.. да и та даренная))
показать весь комментарий
08.09.2022 16:46 Ответить
прежде чем умничать следовало бы выяснить при каких обстоятельствах наступал страховой случай..но это не про тебя) , это для умных ..Ватник-бой)
показать весь комментарий
06.09.2022 16:47 Ответить
именно это я и понял, первый раз 2004 год суетился по осаго отца,я его страховал. тогда у нас на владельцев осаго смотрели как на дураков ,второй 2009 меня слегка зацепили, у меня была Каско, но я добился выплаты по осаго виновника ,третья 2012 моя вина, по моей осаго потерпевший получил буквально 101 % от ущерба.
показать весь комментарий
06.09.2022 19:39 Ответить
 
 