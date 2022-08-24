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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

трухин,трухін

Суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Олександром Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Полтавщина" та Єдиний державний реєстр судових рішень.

Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс стосовно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.

9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції "Слуга народу" розпочато

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ДТП (4465) цензура (363) Трухін (159)


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Топ коментарі
+90
І ви виродки зелені будете щось нам ще розказувати?
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24.08.2022 16:24
+66
а трухин таки в лес ушел ??? падла
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24.08.2022 16:25
+53
і це квартальне, йбане зебидло ще хоче в ЄС.
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24.08.2022 16:25
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легкодоступная судья с традиционной для правосудия Украины ориентацией оказалась более благосклонной к чорному налу Бени чем полицай на месте преступления
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24.08.2022 17:20 Відповісти
А хіба строк притягнення до адмінвідповідальності не 2 місяці? Мабуть суддя дуже хотіла визнати винуватцем саме цю особу. Штаф незаконний, але впевнений, що він не буде оскаржений. ВРП ти де?
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24.08.2022 17:23 Відповісти
*************** позорище........................
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24.08.2022 17:26 Відповісти
Да і *** з ним... Потім розберемся. Сама закоментована стаття, народ, що з вами не так?
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24.08.2022 17:29 Відповісти
Кхм... Серйозно? "потім"? Десь ми це вже чули ...
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24.08.2022 21:00 Відповісти
*** з тобою, розберемось без тебе, і похер, що з тобою не так. Найзакоментованіші статті ті, де зе-бидло сцить всім українцям просто межі очі, і це свідчить про здорову реакцію людей, що мають самоповагу.
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26.08.2022 00:03 Відповісти
Кассир партии преЗедента ни в чём не виноват !
Короче, с таким подходом ДБР, полиция, прокуратура, суд - идут за кацапским кораблём...
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24.08.2022 17:32 Відповісти
ну зрозумійте самого Трухіна. з самого ранечку збирав общак, віз з порушенням "дисципліни", а по дорозі ще й надрався із Синегубовим. і ледь не втратив общак. І все без охорони.Ну ось і сходу приплели свідка.
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24.08.2022 17:32 Відповісти
Яка Європа та НАТО їм затишно на дніщі зебільному, де вони сцарі недоторканні.
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24.08.2022 17:34 Відповісти
Яка ганьба
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24.08.2022 17:36 Відповісти
Знову зелена мразота вийшла сухою із води 😠
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24.08.2022 17:36 Відповісти
"закон один для всіх", так ****?..
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24.08.2022 17:38 Відповісти
вот они, реформы... б...ь. после войны нужно серьезно заняться властью зеленого болота.
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24.08.2022 17:40 Відповісти
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -

караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

{Стаття 384 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2456-15 № 2456-IV від 03.03.2005 , https://protocol.ua/go/890-17 № 890-VI від 15.01.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду https://protocol.ua/go/v020p710-09 № 20-рп/2009 від 10.09.2009 ; із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2677-17 № 2677-VI від 04.11.2010 , https://protocol.ua/go/245-18 № 245-VII від 16.05.2013 , https://protocol.ua/go/2136-19 № 2136-VIII від 13.07.2017 , https://protocol.ua/go/2147%D0%B0-19 № 2147-VIII від 03.10.2017 , https://protocol.ua/go/720-20 № 720-IX від 17.06.2020 }
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24.08.2022 17:46 Відповісти
Хай живе український суд! Найгуманніший, найсправедливіший і найчесніший суд у світі!
Міжнародні партнери трохи засмутяться, але вони вже звикли.
А ми теж проковтнемо, бо не на часі ж займатися критиканством.
Кожен воює по своєму, кого на що вчили!
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24.08.2022 17:47 Відповісти
Так это не суд поставил , а судилище . Судов в Украине нет . Чтобы создать суды , нужно уволить ВСЕХ действующих "судей" с конфискацией . Это минимум , а в идеале румынский вариант .
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24.08.2022 17:55 Відповісти
Тобто свідчення поліціянта та відео з його камери взагалі не бралися до уваги. І який сенс після цього бути чесним у поліції, коли в тебе вибір, або береш великий хабар, або отримуєш догану від начальства.
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24.08.2022 17:59 Відповісти
А вы и дальше собирайте с миру по нитке и воюйте в окопах долбоебы а я техонечко в лес пойду, пока этих ********* всей страной не перевешать нихуя там не изменится
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24.08.2022 18:23 Відповісти
Тепер буде суд за спробу дати хабаря. 73% приколістів готові до коментарів?
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24.08.2022 18:36 Відповісти
Это не точка , это жирная запятая!А точка будет когда всю эту Зе-шоблу погонят и посадят этих уродов!
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24.08.2022 18:38 Відповісти
А хтось ще й досі белькоче - "Україна - правова держава!"
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24.08.2022 18:39 Відповісти
бравоооооооооо
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24.08.2022 18:46 Відповісти
Такої нахабної підтасовки фактів і уникнення відповідальності навіть Янукович не дозволяв своїм підлеглим. І що тепер скажуть нам наші партнери з Євросоюзу, що ми перевершили тих з ким вони нам допомагають боротися...
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24.08.2022 18:54 Відповісти
ЗЕбидло схаває і це!
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24.08.2022 19:15 Відповісти
Хто сумнівався, що так буде?
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24.08.2022 19:17 Відповісти
Тільки розстріл га місці! Інакше ту гопоту не виховати!!
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24.08.2022 19:28 Відповісти
Мрази.
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24.08.2022 20:14 Відповісти
Це саме ті 30 відсотків ЄЗЕвладі в плюс, котрих не вистачало Україні до кандидатства в ЄС ?
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24.08.2022 20:23 Відповісти
Трухін, віддав гроші судді, а не поліціянту
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24.08.2022 20:25 Відповісти
А чому всі такі обурені?Хіба це не практика 30 років незалежності України?Хіба всі статки судді зібрали за останні два роки?Та це,наколядувати стільки,просто неможливо фізично.Не взяв поліцейський-взяла суддя,тільки більше."Паниковский вас купит и продаст-но продаст уже подороже".Тепер я розумію чому Міністерство освіти хоче заборонити в шкільних програмах І.Ільфа і Петрова.Ну Петрова через Башірова,напевне...
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24.08.2022 20:26 Відповісти
Отличное решение от УБЛЮДКОВ В МАНТИЯХ, хорошо, что тех кто пострадал в ДТП не посадили.
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24.08.2022 21:04 Відповісти
Зе - *бане! І так в усьому!!!
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24.08.2022 21:57 Відповісти
Якщо хтось, наприклад, на трофейному танку переїде трухіна разом з автівкою, я з великим задоволенням сплачу за нього 850 грн штрафу.
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25.08.2022 07:47 Відповісти
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