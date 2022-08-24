Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом
Суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Олександром Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Полтавщина" та Єдиний державний реєстр судових рішень.
Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс стосовно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.
9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
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Короче, с таким подходом ДБР, полиция, прокуратура, суд - идут за кацапским кораблём...
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2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -
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Міжнародні партнери трохи засмутяться, але вони вже звикли.
А ми теж проковтнемо, бо не на часі ж займатися критиканством.
Кожен воює по своєму, кого на що вчили!