Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

Суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Олександром Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Полтавщина" та Єдиний державний реєстр судових рішень.

Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс стосовно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.

9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу як адміністративне стягнення.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збір підписів за виключення Кузьміних і Трухіна із фракції "Слуга народу" розпочато

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.