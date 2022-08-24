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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Суд поставил точку в деле о скандальном ДТП с Трухиным: оштрафован на 850 грн мужчина, утверждающий, что находился за рулем

трухин,трухін

Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Александром Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений.

Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, попавшего в 2021 году в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.

9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

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Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

ДТП (7671) цензура (1337) Трухин (145)


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Топ комментарии
+90
І ви виродки зелені будете щось нам ще розказувати?
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24.08.2022 16:24
+66
а трухин таки в лес ушел ??? падла
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24.08.2022 16:25
+53
і це квартальне, йбане зебидло ще хоче в ЄС.
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24.08.2022 16:25
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легкодоступная судья с традиционной для правосудия Украины ориентацией оказалась более благосклонной к чорному налу Бени чем полицай на месте преступления
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24.08.2022 17:20 Ответить
А хіба строк притягнення до адмінвідповідальності не 2 місяці? Мабуть суддя дуже хотіла визнати винуватцем саме цю особу. Штаф незаконний, але впевнений, що він не буде оскаржений. ВРП ти де?
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24.08.2022 17:23 Ответить
*************** позорище........................
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24.08.2022 17:26 Ответить
Да і *** з ним... Потім розберемся. Сама закоментована стаття, народ, що з вами не так?
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24.08.2022 17:29 Ответить
Кхм... Серйозно? "потім"? Десь ми це вже чули ...
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24.08.2022 21:00 Ответить
*** з тобою, розберемось без тебе, і похер, що з тобою не так. Найзакоментованіші статті ті, де зе-бидло сцить всім українцям просто межі очі, і це свідчить про здорову реакцію людей, що мають самоповагу.
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26.08.2022 00:03 Ответить
Кассир партии преЗедента ни в чём не виноват !
Короче, с таким подходом ДБР, полиция, прокуратура, суд - идут за кацапским кораблём...
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24.08.2022 17:32 Ответить
ну зрозумійте самого Трухіна. з самого ранечку збирав общак, віз з порушенням "дисципліни", а по дорозі ще й надрався із Синегубовим. і ледь не втратив общак. І все без охорони.Ну ось і сходу приплели свідка.
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24.08.2022 17:32 Ответить
Яка Європа та НАТО їм затишно на дніщі зебільному, де вони сцарі недоторканні.
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24.08.2022 17:34 Ответить
Яка ганьба
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24.08.2022 17:36 Ответить
Знову зелена мразота вийшла сухою із води 😠
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24.08.2022 17:36 Ответить
"закон один для всіх", так ****?..
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24.08.2022 17:38 Ответить
вот они, реформы... б...ь. после войны нужно серьезно заняться властью зеленого болота.
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24.08.2022 17:40 Ответить
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -

караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

{Стаття 384 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2456-15 № 2456-IV від 03.03.2005 , https://protocol.ua/go/890-17 № 890-VI від 15.01.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду https://protocol.ua/go/v020p710-09 № 20-рп/2009 від 10.09.2009 ; із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/2677-17 № 2677-VI від 04.11.2010 , https://protocol.ua/go/245-18 № 245-VII від 16.05.2013 , https://protocol.ua/go/2136-19 № 2136-VIII від 13.07.2017 , https://protocol.ua/go/2147%D0%B0-19 № 2147-VIII від 03.10.2017 , https://protocol.ua/go/720-20 № 720-IX від 17.06.2020 }
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24.08.2022 17:46 Ответить
Хай живе український суд! Найгуманніший, найсправедливіший і найчесніший суд у світі!
Міжнародні партнери трохи засмутяться, але вони вже звикли.
А ми теж проковтнемо, бо не на часі ж займатися критиканством.
Кожен воює по своєму, кого на що вчили!
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24.08.2022 17:47 Ответить
Так это не суд поставил , а судилище . Судов в Украине нет . Чтобы создать суды , нужно уволить ВСЕХ действующих "судей" с конфискацией . Это минимум , а в идеале румынский вариант .
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24.08.2022 17:55 Ответить
Тобто свідчення поліціянта та відео з його камери взагалі не бралися до уваги. І який сенс після цього бути чесним у поліції, коли в тебе вибір, або береш великий хабар, або отримуєш догану від начальства.
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24.08.2022 17:59 Ответить
А вы и дальше собирайте с миру по нитке и воюйте в окопах долбоебы а я техонечко в лес пойду, пока этих ********* всей страной не перевешать нихуя там не изменится
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24.08.2022 18:23 Ответить
Тепер буде суд за спробу дати хабаря. 73% приколістів готові до коментарів?
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24.08.2022 18:36 Ответить
Это не точка , это жирная запятая!А точка будет когда всю эту Зе-шоблу погонят и посадят этих уродов!
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24.08.2022 18:38 Ответить
А хтось ще й досі белькоче - "Україна - правова держава!"
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24.08.2022 18:39 Ответить
бравоооооооооо
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24.08.2022 18:46 Ответить
Такої нахабної підтасовки фактів і уникнення відповідальності навіть Янукович не дозволяв своїм підлеглим. І що тепер скажуть нам наші партнери з Євросоюзу, що ми перевершили тих з ким вони нам допомагають боротися...
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24.08.2022 18:54 Ответить
ЗЕбидло схаває і це!
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24.08.2022 19:15 Ответить
Хто сумнівався, що так буде?
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24.08.2022 19:17 Ответить
Тільки розстріл га місці! Інакше ту гопоту не виховати!!
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24.08.2022 19:28 Ответить
Мрази.
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24.08.2022 20:14 Ответить
Це саме ті 30 відсотків ЄЗЕвладі в плюс, котрих не вистачало Україні до кандидатства в ЄС ?
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24.08.2022 20:23 Ответить
Трухін, віддав гроші судді, а не поліціянту
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24.08.2022 20:25 Ответить
А чому всі такі обурені?Хіба це не практика 30 років незалежності України?Хіба всі статки судді зібрали за останні два роки?Та це,наколядувати стільки,просто неможливо фізично.Не взяв поліцейський-взяла суддя,тільки більше."Паниковский вас купит и продаст-но продаст уже подороже".Тепер я розумію чому Міністерство освіти хоче заборонити в шкільних програмах І.Ільфа і Петрова.Ну Петрова через Башірова,напевне...
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24.08.2022 20:26 Ответить
Отличное решение от УБЛЮДКОВ В МАНТИЯХ, хорошо, что тех кто пострадал в ДТП не посадили.
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24.08.2022 21:04 Ответить
Зе - *бане! І так в усьому!!!
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24.08.2022 21:57 Ответить
Якщо хтось, наприклад, на трофейному танку переїде трухіна разом з автівкою, я з великим задоволенням сплачу за нього 850 грн штрафу.
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25.08.2022 07:47 Ответить
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