Суд поставил точку в деле о скандальном ДТП с Трухиным: оштрафован на 850 грн мужчина, утверждающий, что находился за рулем
Суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с нардепом Александром Трухиным и взял на себя вину за ДТП с потерпевшими.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Полтавщина" и Единый государственный реестр судебных решений.
Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес в отношении Виктора Склемы, попавшего в 2021 году в ДТП вместе с депутатом ВР от "Слуги народа" Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.
9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа в качестве административного взыскания.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
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Короче, с таким подходом ДБР, полиция, прокуратура, суд - идут за кацапским кораблём...
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Міжнародні партнери трохи засмутяться, але вони вже звикли.
А ми теж проковтнемо, бо не на часі ж займатися критиканством.
Кожен воює по своєму, кого на що вчили!