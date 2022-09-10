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Є загроза артобстрілу Харкова. Перебувайте в укриттях, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканців Харкова просять перебувати в укриттях через загрозу артилерійського обстрілу міста.
Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Є загроза ворожого артилерійського обстрілу по місту Харків. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення!", - звертається він до містян.
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Роман Кокоровець
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