Є загроза артобстрілу Харкова. Перебувайте в укриттях, - Синєгубов

Мешканців Харкова просять перебувати в укриттях через загрозу артилерійського обстрілу міста.

Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є загроза ворожого артилерійського обстрілу по місту Харків. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення!", - звертається він до містян.

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