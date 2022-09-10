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Є загроза артобстрілу Харкова. Перебувайте в укриттях, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ода,харків

Мешканців Харкова просять перебувати в укриттях через загрозу артилерійського обстрілу міста.

Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є загроза ворожого артилерійського обстрілу по місту Харків. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення!", - звертається він до містян. 

Також читайте: Ворог обстрілами мстить за успішні дії ЗСУ щодо звільнення Харківщини. На лінії зіткнення тривають запеклі бої, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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хлопці відженіть будь ласка від Харкова ,щоб хоч арта не діставала !
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10.09.2022 12:29 Відповісти
Может обстрелять СЛУЧАЙНО склады снарядов в Белгороде
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10.09.2022 12:38 Відповісти
Под девизом ДОСИТЬ РУШИТЬ ХАРКІВ ‼️‼️
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10.09.2022 12:39 Відповісти
Просто цікаво,а коли ж аналогічна загроза буде бєлгороду чи курську?
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10.09.2022 13:14 Відповісти
 
 