УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15378 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 322 5
війна (56581) донор (64) МОЗ (3881) кров (57)

В Україні стартувала національна кампанія донорства "Твоя кров може воювати"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кров

В Україні стартувала національна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором".

У межах ініціативи українці можуть стати донорами крові, щоб допомогти постраждалим під час війни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної російською федерацією. Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації", – наголошують у МОЗ.

Як стати донором?

  • Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров).
  • Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.

Список центрів крові – за посиланням.

  • Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає донатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів.

Внести свої дані можна на ресурсі.

Донором може стати кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати тут.

Також читайте: Одесити масово прийшли здавати кров, у чергах - по 800-2000 людей

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Donetskii partizanen

Радіємо тому що наші хлопці роблять на сході, розуміємо ціну, та завтра закликаю всіх хто може підіть здайте кров, не важно да ви є, Київ, Дніпро, Харків, Вінниця, і не забувайте донатити волонтерам.
показати весь коментар
10.09.2022 12:21 Відповісти
Сдал 31.08.22, сказали что кровь можно сдавать через 2 месяца, теперь ждемс.
показати весь коментар
10.09.2022 15:58 Відповісти
Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

Так, перша партія одягу для поранених доїхала. Вже ввечері волонтер поїхала роздавати по трех лікарнях . Футболки та флісові кофти.

Але потріьно ще багато, особливо кофти та спортивні штани. Вже холодно і пораненим треба одягнутися.

Дуже прошу допомогти , поранених везуть кожного дня. Ми ще купимо і відправимо по другим шпиталям та лікарням

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

**** UA753220010000026204306753142
показати весь коментар
10.09.2022 12:23 Відповісти
вже півроку як ходив здавати кров в м. Ладижин
сказали що не готові
взяли намер тел.
на цьому все...
показати весь коментар
10.09.2022 13:15 Відповісти
Сказали що не готові, в смысле не готовы?
показати весь коментар
10.09.2022 15:56 Відповісти
 
 