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Новини Суспільство
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донор (63) Одеса (4013) кров (57)

Одесити масово прийшли здавати кров, у чергах - по 800-2000 людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

донор,кров

Одеська станція переливання крові попросила містян про допомогу. Вони масово відгукнулися на заклик, і тепер всі потреби закриті. Охочих навіть більше, ніж треба.

Оголошення про потребу в донорах крові всіх груп Одеська обласна станція переливання крові опублікувала 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вже наступного дня, 31 серпня, станція повідомила, що завдяки донорам регіон вдалося повністю забезпечити кров’ю. "Наразі Одеській регіон повністю забезпечений донорською кров*ю завдяки Вам. Прохання залишатися в резерві. БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ", - йшлося в новому дописі.

"Чоловік в Одесі поїхав здати кров. Не зміг. В одному пункті забору крові був у черзі 783-їй, в іншому перед ним було більше 2000 чоловік. Отакі в нас люди", - розповіла одеситка Олена Лебеденко.

Також читайте: Понад 10 тисяч поляків готові у разі потреби здати кров для українців

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Да дело нужное, сам вчера сдал.
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01.09.2022 14:05
+13
Донорство,дійсно,вважається ще й корисним: оновлюється та розріджується кров.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.

Віримо ЗСУ!
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01.09.2022 14:28
+12
Донорство - справа почесна і для організму не шкідлива.
До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
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01.09.2022 14:17
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Да дело нужное, сам вчера сдал.
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01.09.2022 14:05 Відповісти
Донорство - справа почесна і для організму не шкідлива.
До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
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01.09.2022 14:17 Відповісти
Таки да, ще у часи СРСР такою можливістю користувались. Наприклад, коли потрібен "відгул", а начальник не дає. Щоправда, занадто часто здавати кров не рекомендують, потрібна перерва чи то 3, чи 6 місяців.
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01.09.2022 14:38 Відповісти
Надлишок можна заморожувати і відправляти до шпиталів у інших містах.
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01.09.2022 14:20 Відповісти
Донорство,дійсно,вважається ще й корисним: оновлюється та розріджується кров.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.

Віримо ЗСУ!
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01.09.2022 14:28 Відповісти
Як нам казала військова лікарка з ПДМШ, що вела курси з тактичної медицини: той, хто регулярно здає кров, має більше шансів вижити при великій крововтраті і пізніше втрачає свідомість при артеріальній кровотечі, тобто має на 10+ секунд більше, щоб намотати собі той самий джгут чи турнікет - а це дуже багато, насправді!
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01.09.2022 16:26 Відповісти
Літо закінчуется, вітаміни всі поповнили, і ще е в продажу овочі і фрукти
тому кров можно здавати по всій Україні , а не тількі в Одесі
вже і віно молоде красне на підході , в СЛОВАЧЧІНІ уже бурчак продають - теж добре для крові
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01.09.2022 14:29 Відповісти
Думаю, що уся Европа здасть кров для України
а хранити іі потрібно на теріторіі ЕС.
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01.09.2022 14:32 Відповісти
Щось я сьогодні занадто вразливий. Вранці побачив фото як дітки в харківському метро сьогодні прямо на платформі за партами на уроці і сльози навернулися. А тепер Ви таке пишете...
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01.09.2022 15:31 Відповісти
Так, я пишу правільні речі- треба бути обережними з таким сусідом як божевільнараша і біларусь
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01.09.2022 16:58 Відповісти
Колись давно читав книжечку під інтригуючою назвою "Gift Relationship: From Human Blood to Social policy" (1970) що умовно можна перекласти як "подарункові взаємостосунки". В ній професор LSE , наполягає на тому що безкоштовна здача крові громадянами є найвищим проявом соціальної солідарності громадян в окремому суспільстві. Після прочитання цієї книжечки почав помічати те на що раніше ніколи не звертав уваги. Зокрема в усіх ТРЦ Британії можна побачити мікроавтобуси де кожен громадянин може безкоштовно здати кров... Коли у нас кров здавали тільки за гроші або чоловіки вагітних з примусу, то мені було вже абсолютно ясно що ми деградуюче суспільство. Але, як бачимо,війна не тільки вбиває, а й відроджує.
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01.09.2022 14:49 Відповісти
Тож міфи про "Адеса руZZкий горад" залишився лише у хворобливій уяві російських пропагандонів!
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01.09.2022 15:19 Відповісти
Товариш хвалився тиждень тому: "Син був у теробороні Зараз підписав контракт Медик - начмед окремого батальйону Отримав "Мерс" - "санітарку" Машина - звірюка! Правда - "гума" поганенька Ламав голову - де взять? Підказали - звернися до народу! Вийшов на Інтернет За ТРИ ДОБИ народ прислав більше, ніж треба!!! Відповів: "Дякую! Досить! Решту грошей витрачу на медобладнання! Відзвітую!" (Весь рід - фармацевти Обладнали медслужбу по першому розряду!) Син до батька прийшов з витріщеними очима: "Тату! Я не думав що у нас ТАКИЙ народ!"
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01.09.2022 15:32 Відповісти
Вот такой у нас народ ,то морковку не допросишься,а то с хаты всё вынесут и кровь сдадут.
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01.09.2022 16:23 Відповісти
Морковку не допросішься У ПОНАІХАВШИХ , зато канцтабори вони вміють будувати для українців
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01.09.2022 17:00 Відповісти
Вы часом, трусы с парусами не сплутали.
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01.09.2022 17:09 Відповісти
Тупой Вас юмор , МАБУДЬ ВЫ КАЦАП
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01.09.2022 17:16 Відповісти
А вы знаете шо такое юмор?Какой оппонент,такой и юмор.
Чего вы к моему посту прицепили канцтаборы?
Я подозреваю.что и вы далеко не Sophia-Maria Duglass
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01.09.2022 17:52 Відповісти
Я пацаном ще пам"ятаю "хворостину в дверях" Якщо хворостина стирчить - господарів дома нема! Замки з"явился тільки у 70-ті
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01.09.2022 21:01 Відповісти
Извините,но нас не так воспитывали в те годы.Мне тоже было смешно видеть железные двери в Баку ,в 70е,хотя в Одессе никогда не брезговали замками.
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01.09.2022 21:11 Відповісти
Хто де жив Я жив на Черкащині Батько служив у кінці 50-х у Кенігсберзі Казав що перші два роки було нормально Палиця у дверях - господарів нема Можна зайти напиться води - відро і кухоль при вході На столі - глечик з молоком і хліб накритий рушником Можна відрізать окраєць і випить молока з кухля Гроші є - поклав Нема - поклонився стінам і сказав "Дякую!" Коли на третій рік приїхали "масквичи" - люди стали куплять замки і від нас сторониться"
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01.09.2022 21:59 Відповісти
Один прийшов - з хати винести Пішов з дробом у задниці Саме цікаве - по своїх каналах (через медиків та поліцаїв) пробив - НЕМА ЗВЕРНЕННЯ!!! (хай скаже "спасибі" що я перекинув замість картечі заячий дріб - коли він крадучись почав двері відкривать!!)
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01.09.2022 17:01 Відповісти
 
 