Одесити масово прийшли здавати кров, у чергах - по 800-2000 людей

Одеська станція переливання крові попросила містян про допомогу. Вони масово відгукнулися на заклик, і тепер всі потреби закриті. Охочих навіть більше, ніж треба.

Оголошення про потребу в донорах крові всіх груп Одеська обласна станція переливання крові опублікувала 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вже наступного дня, 31 серпня, станція повідомила, що завдяки донорам регіон вдалося повністю забезпечити кров’ю. "Наразі Одеській регіон повністю забезпечений донорською кров*ю завдяки Вам. Прохання залишатися в резерві. БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ", - йшлося в новому дописі.

"Чоловік в Одесі поїхав здати кров. Не зміг. В одному пункті забору крові був у черзі 783-їй, в іншому перед ним було більше 2000 чоловік. Отакі в нас люди", - розповіла одеситка Олена Лебеденко.

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