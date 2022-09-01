Одесити масово прийшли здавати кров, у чергах - по 800-2000 людей
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Одеська станція переливання крові попросила містян про допомогу. Вони масово відгукнулися на заклик, і тепер всі потреби закриті. Охочих навіть більше, ніж треба.
Оголошення про потребу в донорах крові всіх груп Одеська обласна станція переливання крові опублікувала 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вже наступного дня, 31 серпня, станція повідомила, що завдяки донорам регіон вдалося повністю забезпечити кров’ю. "Наразі Одеській регіон повністю забезпечений донорською кров*ю завдяки Вам. Прохання залишатися в резерві. БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ", - йшлося в новому дописі.
"Чоловік в Одесі поїхав здати кров. Не зміг. В одному пункті забору крові був у черзі 783-їй, в іншому перед ним було більше 2000 чоловік. Отакі в нас люди", - розповіла одеситка Олена Лебеденко.
Будь ласка, зачекайте...
До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.
Віримо ЗСУ!
тому кров можно здавати по всій Україні , а не тількі в Одесі
вже і віно молоде красне на підході , в СЛОВАЧЧІНІ уже бурчак продають - теж добре для крові
а хранити іі потрібно на теріторіі ЕС.
Чего вы к моему посту прицепили канцтаборы?
Я подозреваю.что и вы далеко не Sophia-Maria Duglass