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Новости Общество
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донор (93) Одесса (7369) кровь (57)

Одесситы массово пришли сдавать кровь, в очередях – по 800-2000 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

донор,кров

Одесская станция переливания крови попросила горожан о помощи. Они массово откликнулись на призыв, и теперь все нужды закрыты. Желающих даже больше, чем нужно.

Объявление о необходимости в донорах крови всех групп Одесская областная станция переливания крови опубликовала 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Уже на следующий день, 31 августа, станция сообщила, что благодаря донорам регион удалось полностью снабдить кровью. "В настоящее время Одесский регион полностью обеспечен донорской кровью благодаря Вам. Просьба оставаться в резерве. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ", - говорилось в новом сообщении.

"Муж в Одессе, уехал сдать кровь. Не смог. В одном пункте забора крови был в очереди 783-й, в другом перед ним было более 2000 человек. Такие у нас люди", - рассказала одесситка Елена Лебеденко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Да дело нужное, сам вчера сдал.
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01.09.2022 14:05
+13
Донорство,дійсно,вважається ще й корисним: оновлюється та розріджується кров.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.

Віримо ЗСУ!
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01.09.2022 14:28
+12
Донорство - справа почесна і для організму не шкідлива.
До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
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01.09.2022 14:17
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Да дело нужное, сам вчера сдал.
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01.09.2022 14:05 Ответить
Донорство - справа почесна і для організму не шкідлива.
До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
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01.09.2022 14:17 Ответить
Таки да, ще у часи СРСР такою можливістю користувались. Наприклад, коли потрібен "відгул", а начальник не дає. Щоправда, занадто часто здавати кров не рекомендують, потрібна перерва чи то 3, чи 6 місяців.
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01.09.2022 14:38 Ответить
Надлишок можна заморожувати і відправляти до шпиталів у інших містах.
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01.09.2022 14:20 Ответить
Донорство,дійсно,вважається ще й корисним: оновлюється та розріджується кров.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.

Віримо ЗСУ!
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01.09.2022 14:28 Ответить
Як нам казала військова лікарка з ПДМШ, що вела курси з тактичної медицини: той, хто регулярно здає кров, має більше шансів вижити при великій крововтраті і пізніше втрачає свідомість при артеріальній кровотечі, тобто має на 10+ секунд більше, щоб намотати собі той самий джгут чи турнікет - а це дуже багато, насправді!
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01.09.2022 16:26 Ответить
Літо закінчуется, вітаміни всі поповнили, і ще е в продажу овочі і фрукти
тому кров можно здавати по всій Україні , а не тількі в Одесі
вже і віно молоде красне на підході , в СЛОВАЧЧІНІ уже бурчак продають - теж добре для крові
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01.09.2022 14:29 Ответить
Думаю, що уся Европа здасть кров для України
а хранити іі потрібно на теріторіі ЕС.
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01.09.2022 14:32 Ответить
Щось я сьогодні занадто вразливий. Вранці побачив фото як дітки в харківському метро сьогодні прямо на платформі за партами на уроці і сльози навернулися. А тепер Ви таке пишете...
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01.09.2022 15:31 Ответить
Так, я пишу правільні речі- треба бути обережними з таким сусідом як божевільнараша і біларусь
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01.09.2022 16:58 Ответить
Колись давно читав книжечку під інтригуючою назвою "Gift Relationship: From Human Blood to Social policy" (1970) що умовно можна перекласти як "подарункові взаємостосунки". В ній професор LSE , наполягає на тому що безкоштовна здача крові громадянами є найвищим проявом соціальної солідарності громадян в окремому суспільстві. Після прочитання цієї книжечки почав помічати те на що раніше ніколи не звертав уваги. Зокрема в усіх ТРЦ Британії можна побачити мікроавтобуси де кожен громадянин може безкоштовно здати кров... Коли у нас кров здавали тільки за гроші або чоловіки вагітних з примусу, то мені було вже абсолютно ясно що ми деградуюче суспільство. Але, як бачимо,війна не тільки вбиває, а й відроджує.
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01.09.2022 14:49 Ответить
Тож міфи про "Адеса руZZкий горад" залишився лише у хворобливій уяві російських пропагандонів!
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01.09.2022 15:19 Ответить
Товариш хвалився тиждень тому: "Син був у теробороні Зараз підписав контракт Медик - начмед окремого батальйону Отримав "Мерс" - "санітарку" Машина - звірюка! Правда - "гума" поганенька Ламав голову - де взять? Підказали - звернися до народу! Вийшов на Інтернет За ТРИ ДОБИ народ прислав більше, ніж треба!!! Відповів: "Дякую! Досить! Решту грошей витрачу на медобладнання! Відзвітую!" (Весь рід - фармацевти Обладнали медслужбу по першому розряду!) Син до батька прийшов з витріщеними очима: "Тату! Я не думав що у нас ТАКИЙ народ!"
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01.09.2022 15:32 Ответить
Вот такой у нас народ ,то морковку не допросишься,а то с хаты всё вынесут и кровь сдадут.
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01.09.2022 16:23 Ответить
Морковку не допросішься У ПОНАІХАВШИХ , зато канцтабори вони вміють будувати для українців
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01.09.2022 17:00 Ответить
Вы часом, трусы с парусами не сплутали.
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01.09.2022 17:09 Ответить
Тупой Вас юмор , МАБУДЬ ВЫ КАЦАП
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01.09.2022 17:16 Ответить
А вы знаете шо такое юмор?Какой оппонент,такой и юмор.
Чего вы к моему посту прицепили канцтаборы?
Я подозреваю.что и вы далеко не Sophia-Maria Duglass
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01.09.2022 17:52 Ответить
Я пацаном ще пам"ятаю "хворостину в дверях" Якщо хворостина стирчить - господарів дома нема! Замки з"явился тільки у 70-ті
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01.09.2022 21:01 Ответить
Извините,но нас не так воспитывали в те годы.Мне тоже было смешно видеть железные двери в Баку ,в 70е,хотя в Одессе никогда не брезговали замками.
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01.09.2022 21:11 Ответить
Хто де жив Я жив на Черкащині Батько служив у кінці 50-х у Кенігсберзі Казав що перші два роки було нормально Палиця у дверях - господарів нема Можна зайти напиться води - відро і кухоль при вході На столі - глечик з молоком і хліб накритий рушником Можна відрізать окраєць і випить молока з кухля Гроші є - поклав Нема - поклонився стінам і сказав "Дякую!" Коли на третій рік приїхали "масквичи" - люди стали куплять замки і від нас сторониться"
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01.09.2022 21:59 Ответить
Один прийшов - з хати винести Пішов з дробом у задниці Саме цікаве - по своїх каналах (через медиків та поліцаїв) пробив - НЕМА ЗВЕРНЕННЯ!!! (хай скаже "спасибі" що я перекинув замість картечі заячий дріб - коли він крадучись почав двері відкривать!!)
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01.09.2022 17:01 Ответить
 
 