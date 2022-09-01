Одесситы массово пришли сдавать кровь, в очередях – по 800-2000 человек

Одесская станция переливания крови попросила горожан о помощи. Они массово откликнулись на призыв, и теперь все нужды закрыты. Желающих даже больше, чем нужно.

Объявление о необходимости в донорах крови всех групп Одесская областная станция переливания крови опубликовала 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Уже на следующий день, 31 августа, станция сообщила, что благодаря донорам регион удалось полностью снабдить кровью. "В настоящее время Одесский регион полностью обеспечен донорской кровью благодаря Вам. Просьба оставаться в резерве. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ", - говорилось в новом сообщении.

"Муж в Одессе, уехал сдать кровь. Не смог. В одном пункте забора крови был в очереди 783-й, в другом перед ним было более 2000 человек. Такие у нас люди", - рассказала одесситка Елена Лебеденко.

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