Одесситы массово пришли сдавать кровь, в очередях – по 800-2000 человек
Новости Цензор.НЕТ Общество
Одесская станция переливания крови попросила горожан о помощи. Они массово откликнулись на призыв, и теперь все нужды закрыты. Желающих даже больше, чем нужно.
Объявление о необходимости в донорах крови всех групп Одесская областная станция переливания крови опубликовала 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Уже на следующий день, 31 августа, станция сообщила, что благодаря донорам регион удалось полностью снабдить кровью. "В настоящее время Одесский регион полностью обеспечен донорской кровью благодаря Вам. Просьба оставаться в резерве. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ", - говорилось в новом сообщении.
"Муж в Одессе, уехал сдать кровь. Не смог. В одном пункте забора крови был в очереди 783-й, в другом перед ним было более 2000 человек. Такие у нас люди", - рассказала одесситка Елена Лебеденко.
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До речі: хто прогуляв зранку роботу, то щоби вас не звільнили за прогул - йдіть здайте кров і отримайте довідку, і поважна причина відпочити є.
В умовах війни потрібно більше донорської крові.Мій чоловік постійно здавав кров до 40 років,син теж.
Головне,щоб наші воїни своєчасно отримували допомогу при пораненнях,це мінімізує наші втрати.
Віримо ЗСУ!
тому кров можно здавати по всій Україні , а не тількі в Одесі
вже і віно молоде красне на підході , в СЛОВАЧЧІНІ уже бурчак продають - теж добре для крові
а хранити іі потрібно на теріторіі ЕС.
Чего вы к моему посту прицепили канцтаборы?
Я подозреваю.что и вы далеко не Sophia-Maria Duglass