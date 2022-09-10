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Новини Політика України
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Кабмін повторно запроваджує санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

янукович

Сьогодні Уряд повторно запроваджує санкції проти Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаски в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.

 Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.

"Заморожування та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення", - додає Шмигаль. 

Також читайте: У вересні Мін’юст намагатиметься подати позови до ВАКСу щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
ЦПК | Центр протидії корупції

Поки ЗСУ роблять неймовірне, звільняючи Харківщину від загарбників. Поки наші захисники проливають кров, влада... створює концепцію державної санкційної політики.

Вдумайтесь. На СЬОМОМУ місяці великої війни влада тупо розводить українців новинами щодо конфіскації майна росіян.

Хоча не потрібно вигадувати велосипед. Щоб забрати майно російських олігархів, потрібно зробити два прості кроки:

- РНБО вносить олігархів до санкційного списку.

- Мін'юст йде з позовом у ВАКС, який конфісковує майно.

Все. Профіт. Майно путінських олігархів працює на ЗСУ.
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10.09.2022 15:16
+4
Тобто, якщо "шалений турбопринтер" прийме ще якийсь закон, то знов конфіскації не буде, бо треба буде нову постанову робить? І так до скону влади цієї плісняви?

Проведемо аналогію: засудили злодія за старим КПК, потім прийняли новий, а поки впроваджуються норми нового Кодексу, злодій виходить на свободу і продовжує коїти злочини. Так??? Ви це вже 2 роки робили з САП, тепер пробуєте таке зробити з НАБУ. Ну а щоб "старші брати" з регіоналів не постраждали, то й тут таку схему впроваджуєте?

Курви продажні та брехливі
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10.09.2022 15:19
+4
Що ще болить в цій історії. Що той же російський Альфа-Банк Фрідмана своїми кредитами фактично не дав загнутись російським оборонним заводам, які виробляють танки та бойові машини.

Російський олігарх Фрідман, який намагається відхреститися від режиму путіна і отримати громадянство України, фінансував російський обороно-промисловий комплекс.

https://statewatch.org.ua/publications/yak-rosiys-kyy-oliharkh-fridman-pidtrymuvav-rosiys-ki-oboronni-zavody/

А зараз продукція того ж Уралвагонзаводу вбиває українців на полі бою.
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10.09.2022 15:19
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Компания Rasperia Trading Limited бизнесмена Олега Дерипаски в среду подала иск в суд города Клагенфурт против австрийского строительного концерна Strabag, в котором компании принадлежит доля в 27,8%, из-за несогласия с решениями собрания акционеров, сообщает газета Standard.

По словам издания, в середине марта на фоне событий на Украинедругие акционеры "прекратили сотрудничество" с Rasperia, а 8 апреля сам Дерипаска попал под санкции ЕС.
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10.09.2022 15:03 Відповісти
Проблема в том, что Дерипаска успел в Штрабаг внедрить агентов фсб и они имеют доступ к инфраструктурним решениям ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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10.09.2022 15:05 Відповісти
потрібно усіх агентів фсб та завербованих ними агентів законодавчо визначити як ворогів України винних у геноциді українців, і лупашити тихесенько в усьому світі як це робить Моссад
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10.09.2022 15:43 Відповісти
Що по фрідману, авелю, новинському?
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10.09.2022 17:40 Відповісти
І шо сіє значить?
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10.09.2022 15:05 Відповісти
Та невже. Курченко кормілєць Садового й його 24 каналу , котрий працює на джрмаківщину під дєрьмаківщиною . Візити Нуланд з Блінкеном були без пєчєнєк
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10.09.2022 16:16 Відповісти
Арахамія посчез з інформ простору тільки нові й нові прожекти для зеленого НАБУ ********
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10.09.2022 16:18 Відповісти
Появилось видео с въезда в Изюм от наших бойцов Ранее сообщалось, что рашисты бегут из города и оставляют технику. Ждём подтверждение от Генштаба.
https://twitter.com/i/status/1568571398225797120
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10.09.2022 15:07 Відповісти
А Портнова,Захерченко, Кілі Бімби та іншої мерзоти?
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10.09.2022 15:08 Відповісти
а Абгамовіч?
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10.09.2022 16:06 Відповісти
Абгамович то свій, Ви що не в темві, як він спас 400 тисяч українців? Запитайте у абхазця арахамії.
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10.09.2022 18:26 Відповісти
незабаром буде і потретє.
а так шо б за один раз і по самісінькі..., коротше вам по пояс буде, ні ніяк?
недотрускавечені турбопрефессіонали.
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10.09.2022 15:08 Відповісти
А Абрамович? Араїхімія дав охоронну грамоту за велику кількість зелених бумажок?
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10.09.2022 15:08 Відповісти
Щурів у дєрмаківщині разом з арахаміями почали щемити
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10.09.2022 16:19 Відповісти
ЦПК | Центр протидії корупції

Поки ЗСУ роблять неймовірне, звільняючи Харківщину від загарбників. Поки наші захисники проливають кров, влада... створює концепцію державної санкційної політики.

Вдумайтесь. На СЬОМОМУ місяці великої війни влада тупо розводить українців новинами щодо конфіскації майна росіян.

Хоча не потрібно вигадувати велосипед. Щоб забрати майно російських олігархів, потрібно зробити два прості кроки:

- РНБО вносить олігархів до санкційного списку.

- Мін'юст йде з позовом у ВАКС, який конфісковує майно.

Все. Профіт. Майно путінських олігархів працює на ЗСУ.
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10.09.2022 15:16 Відповісти
Але замість цього нас годують новинами про арешти майна, які потім легко скасовуються продажними суддями.

Нас годують новинами типу "РНБО наклало санкції на 606 росіян". Де немає ЖОДНОГО путінського олігарха з активами в Україні!

Якби там був Міхаіл Фрідман, ми могли би конфіскувати в нього Альфа-Банк.

Але то ж майже наш хлопець, львів'янин. То ж джаз-фест. То ж Бабин Яр.
Сам Фрідман даремно часу не витрачає. За даними ЗМІ, олігарх запропонував $1 млрд доларів українському Альфа-Банку.
Щоб все порішати?
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10.09.2022 15:17 Відповісти
Що ще болить в цій історії. Що той же російський Альфа-Банк Фрідмана своїми кредитами фактично не дав загнутись російським оборонним заводам, які виробляють танки та бойові машини.

Російський олігарх Фрідман, який намагається відхреститися від режиму путіна і отримати громадянство України, фінансував російський обороно-промисловий комплекс.

https://statewatch.org.ua/publications/yak-rosiys-kyy-oliharkh-fridman-pidtrymuvav-rosiys-ki-oboronni-zavody/

А зараз продукція того ж Уралвагонзаводу вбиває українців на полі бою.
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10.09.2022 15:19 Відповісти
Я думал эти 2 шага предложенные ЦПК сделаны уже давным давно до 2019, дело то оказывается на копейки. У тут вот оно как, Шабунину должность ни как не дадут, вот и бесится. Он же молодой еще, местечко оторвать хочет.
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10.09.2022 15:25 Відповісти
Якби зеленський-єрмак-шмигаль зробили те, що вимагають від країн Заходу, конфіскували активи рашистів в Україні, у Шабуніна не було би причин говорити, писати про це.
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10.09.2022 15:28 Відповісти
жабуні жаба давить, що всяким серлещам і іншим чуркам посади дали, а йому етнічному кацапу борцуну з корупцією не дали, а так хотілось присмоктатись
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10.09.2022 16:10 Відповісти
Тобто, якщо "шалений турбопринтер" прийме ще якийсь закон, то знов конфіскації не буде, бо треба буде нову постанову робить? І так до скону влади цієї плісняви?

Проведемо аналогію: засудили злодія за старим КПК, потім прийняли новий, а поки впроваджуються норми нового Кодексу, злодій виходить на свободу і продовжує коїти злочини. Так??? Ви це вже 2 роки робили з САП, тепер пробуєте таке зробити з НАБУ. Ну а щоб "старші брати" з регіоналів не постраждали, то й тут таку схему впроваджуєте?

Курви продажні та брехливі
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10.09.2022 15:19 Відповісти
А що на рахунок Абрамовича?
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10.09.2022 15:27 Відповісти
Шапкокрад ще живий????
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10.09.2022 15:28 Відповісти
Самых "жирных" не трогают,бо кормильцы,Ермак не дозволит.
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10.09.2022 15:43 Відповісти
Замість того щоб включити російських олігархів вони на їхні місця вносять давно збитих льотчиків
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10.09.2022 16:34 Відповісти
Деричеську паску можна треба розстріляти,тільки глянувши на його паскудну дуповидну пику.
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10.09.2022 16:47 Відповісти
А проти зеленого лайна????
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10.09.2022 17:40 Відповісти
Зачем?можно и без этого гемора их снизить в АД за головку чляна ЛЯМ!
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10.09.2022 17:59 Відповісти
 
 