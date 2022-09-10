Кабмін повторно запроваджує санкції проти Курченка, Лебедєва, Януковича та Дерипаски, - Шмигаль
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Сьогодні Уряд повторно запроваджує санкції проти Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаски в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За словами прем'єра, це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України.
"Заморожування та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення", - додає Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
По словам издания, в середине марта на фоне событий на Украинедругие акционеры "прекратили сотрудничество" с Rasperia, а 8 апреля сам Дерипаска попал под санкции ЕС.
https://twitter.com/i/status/1568571398225797120
а так шо б за один раз і по самісінькі..., коротше вам по пояс буде, ні ніяк?
недотрускавечені турбопрефессіонали.
Поки ЗСУ роблять неймовірне, звільняючи Харківщину від загарбників. Поки наші захисники проливають кров, влада... створює концепцію державної санкційної політики.
Вдумайтесь. На СЬОМОМУ місяці великої війни влада тупо розводить українців новинами щодо конфіскації майна росіян.
Хоча не потрібно вигадувати велосипед. Щоб забрати майно російських олігархів, потрібно зробити два прості кроки:
- РНБО вносить олігархів до санкційного списку.
- Мін'юст йде з позовом у ВАКС, який конфісковує майно.
Все. Профіт. Майно путінських олігархів працює на ЗСУ.
Нас годують новинами типу "РНБО наклало санкції на 606 росіян". Де немає ЖОДНОГО путінського олігарха з активами в Україні!
Якби там був Міхаіл Фрідман, ми могли би конфіскувати в нього Альфа-Банк.
Але то ж майже наш хлопець, львів'янин. То ж джаз-фест. То ж Бабин Яр.
Сам Фрідман даремно часу не витрачає. За даними ЗМІ, олігарх запропонував $1 млрд доларів українському Альфа-Банку.
Щоб все порішати?
Російський олігарх Фрідман, який намагається відхреститися від режиму путіна і отримати громадянство України, фінансував російський обороно-промисловий комплекс.
https://statewatch.org.ua/publications/yak-rosiys-kyy-oliharkh-fridman-pidtrymuvav-rosiys-ki-oboronni-zavody/
А зараз продукція того ж Уралвагонзаводу вбиває українців на полі бою.
етнічному кацапуборцуну з корупцією не дали, а так хотілось присмоктатись
Проведемо аналогію: засудили злодія за старим КПК, потім прийняли новий, а поки впроваджуються норми нового Кодексу, злодій виходить на свободу і продовжує коїти злочини. Так??? Ви це вже 2 роки робили з САП, тепер пробуєте таке зробити з НАБУ. Ну а щоб "старші брати" з регіоналів не постраждали, то й тут таку схему впроваджуєте?
Курви продажні та брехливі
можнатреба розстріляти,тільки глянувши на його паскудну дуповидну пику.