Інвестори в "зелену" енергетику стали заручниками дій Міненерго, - учасник ринку
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Підприємства ВДЕ не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами через низький рівень розрахунків за зелену електроенергію, який спричинений політикою Міністерства енергетики щодо обмеження виплат станціям зеленої енергетики.
Про це повідомляє Олег Наумик, заступник директора з розвитку Групи компаній Tolk, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, згідно з наказом Міністерства енергетики навесні було обмежено виплати генераціям ВДЕ.
Так, лише на рівні 15% "середньозваженого" зеленого тарифу за попередній рік було встановлено виплату для СЕС, 16% - для ВЕС, 35% - для ГЕС, 40% - для біогазу та 60% - для біомаси.
"Пізніше ці обмеження трохи збільшили, але ситуацію це не вирішує - грошей немає. Станція, яка уклала договір за "зеленим" тарифом у 2019 році, отримує в середньому "на руки" всього 0,67 грн/кВт-год замість очікуваних 4,45 грн/кВт-год. Причому розуміння - коли буде виплачено решту - немає ніякого", - сказав Наумик.
За його словами, через такі обставини об'єкти ВДЕ не можуть виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.
"При цьому з банком, у якому брався кредит, борговими зобов'язаннями "ГарПоку" не розрахуєшся", - додає Наумик, уточнивши, що наразі "ГарПок" у середньому сплачує СЕС 18%.
Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
Будь ласка, зачекайте...
Такой себе "в законе" вывод средств из бюджета.
Мы платим ушлепкам деньги за воздух по сути...
Вот бы было правильно отлучить украинских "инвесторов" от этой кормушки, а западных оставить, с некоторыми оговорками.
Класика жанру: "победітєлям фсе", переможеним - закон.
Зелений водень - це водень вироблений з електрики, яка вироблена з відновлювальних джерел: вітру, сонця, біомаси. При виробництві зеленого водню молекулу Н2 отримують зі звичайної прісної води методом електролізу, а електроенергію беруть із відновлюваних джерел - вітру, сонця, біомаси.Нещодавно на міжнародній конференції у швейцарському Лугано представники 40 країн та 20 міжнародних організацій пообіцяли допомагати Україні на шляху повоєнного відновлення та розвитку економіки. У підсумковій "Декларації Лугано" країни-учасниці привітали інноваційні підходи до відновлення України та перехід до "зеленої" енергетики. Обсяг майбутніх інвестицій у національну програму "Енергетична незалежність та зелений курс" наразі оцінюється у 130 млрд доларів. Зокрема, вона передбачає збільшення потужності "зеленої" енергетики у 3 рази - до 30 ГВ. Крім того, буде побудовано 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню. Тестуватиметься та розширюватиметься воднева транспортна інфраструктура. Українська галузь ВДЕ зазнала серйозних змін через воєнні дії. Ситуація складна. Вочевидь, відбудова об'єктів "зеленої" енергетики буде найпершим і вкрай важливим кроком на шляху водневої трансформації нашої країни. Адже без відновлюваних джерел енергії виробництво "зеленого" водню налагодити неможливо. Через газовий шантаж путіна Європа концентрується на "зеленому" енергетичному переході та за лічені місяці втілює заходи, на які раніше відводила роки. Тому саме відмова від викопних видів палива та розвиток водневої енергетики обов'язково стануть наріжним каменем майбутнього відродження українського енергосектору. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже долучається до всіх європейських водневих ініціатив. Ми впевнені, що Європа допомагатиме. Ми отримуємо підтримку від усіх провідних європейських водневих ініціатив, експертів та відповідних інституцій. Зрозуміло, що поки в Україні ведуться активні бойові дії та існує ризик ракетних ударів по всій території країни, реалізація водневих проєктів виключена. Натомість є час на їхню розробку та вдосконалення законодавства. Крім того, рамковий план із відновлення енергетики, який було узгоджено в Лугано, потребуватиме доопрацювання. Нам ще доведеться переосмислити масштаби втрат. Але головні завдання енергопереходу та вектори наших дій у найближчі роки вже сформульовано. Все буде Україна!
В Енергетичній стратегії України на період до 2035 року передбачається, що частка відновлюваних джерел у українському енергоміксі становитиме 12% у 2025 році, 17% - у 2030 та 25% - у 2035. За фактом, у 2021 році частка ВДЕ у виробництві електроенергії становила 8%.
То потрібно негайно підказати європейським країнам, що вони пішли по неправильному шляху, бо коли наступлять довгі безвітряні зимоваі ночі то вони замерзнуть? "Експерт" мабуть не розуміє, що для таких цілей є АЕС, ГРЕС та ТЕС, які можна використовувати при відсутності вітру і сонця вночі?