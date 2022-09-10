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електроенергія (1910) альтернативна енергетика (151) Зелений тариф (91) Міненерго (363)

Інвестори в "зелену" енергетику стали заручниками дій Міненерго, - учасник ринку

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,вде,альтернативна

Підприємства ВДЕ не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами через низький рівень розрахунків за зелену електроенергію, який спричинений політикою Міністерства енергетики щодо обмеження виплат станціям зеленої енергетики.

Про це повідомляє Олег Наумик, заступник директора з розвитку Групи компаній Tolk, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з наказом Міністерства енергетики навесні було обмежено виплати генераціям ВДЕ.

Так, лише на рівні 15% "середньозваженого" зеленого тарифу за попередній рік було встановлено виплату для СЕС, 16% - для ВЕС, 35% - для ГЕС, 40% - для біогазу та 60% - для біомаси.

"Пізніше ці обмеження трохи збільшили, але ситуацію це не вирішує - грошей немає. Станція, яка уклала договір за "зеленим" тарифом у 2019 році, отримує в середньому "на руки" всього 0,67 грн/кВт-год замість очікуваних 4,45 грн/кВт-год. Причому розуміння - коли буде виплачено решту - немає ніякого", - сказав Наумик.

За його словами, через такі обставини об'єкти ВДЕ не можуть виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

"При цьому з банком, у якому брався кредит, борговими зобов'язаннями "ГарПоку" не розрахуєшся", - додає Наумик, уточнивши, що наразі "ГарПок" у середньому сплачує СЕС 18%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП планує затвердити акти для погашення боргів перед "зеленою" генерацією

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Конечно ох*енно получать из бюджета в 3 раза больше денег, чем это реально стоит.
Такой себе "в законе" вывод средств из бюджета.
Мы платим ушлепкам деньги за воздух по сути...
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10.09.2022 15:29
+4
Питання, а хто у цих "западних" Кіпрських інвесторів кінцевий вигодонабувач?
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10.09.2022 15:35
+3
Закон под своих принимался, но запустили и немного западных инвесторов, что бы при попытки его отменить начинать скулёж, что этим мы не выполняем обязательства перед западными партнерами. А по сути крупнейшие солнечные электростанции в руках Ахметова и ко.
Вот бы было правильно отлучить украинских "инвесторов" от этой кормушки, а западных оставить, с некоторыми оговорками.
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10.09.2022 15:33
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Конечно ох*енно получать из бюджета в 3 раза больше денег, чем это реально стоит.
Такой себе "в законе" вывод средств из бюджета.
Мы платим ушлепкам деньги за воздух по сути...
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10.09.2022 15:29 Відповісти
Абсолютно верно !!! Эти ублюдки не инвесторы -- вымогатели и мошенники
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10.09.2022 15:32 Відповісти
Логічно ніби правильно і вірно. Тоді питання до влади, а навіщо ви заключали договора від України і брали в інвесторів гроші? Тут експерти всі встановили, що це ніби дуже не вигідно для України, то навіщо це було робити? Я так розумію, що "зелена енергетика" нам не потрібна і влада має повернути інвесторам їх десятки мільярдів доларів США, потиснути руки і вибачитися. Так? Чи краще киданути? І потім на всю катушку за бюджетні гроші купувати в Турціх чи ПАР Донбаське і російське вугілля для ТЕЦ і ТЕС?
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10.09.2022 18:39 Відповісти
Закон под своих принимался, но запустили и немного западных инвесторов, что бы при попытки его отменить начинать скулёж, что этим мы не выполняем обязательства перед западными партнерами. А по сути крупнейшие солнечные электростанции в руках Ахметова и ко.
Вот бы было правильно отлучить украинских "инвесторов" от этой кормушки, а западных оставить, с некоторыми оговорками.
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10.09.2022 15:33 Відповісти
Питання, а хто у цих "западних" Кіпрських інвесторів кінцевий вигодонабувач?
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10.09.2022 15:35 Відповісти
а 15 тисяч українців, які побудували міні "сонячні АЕС" в своїх оселях також кіпрські інвестори? Чи Президент через своїх ботів робить все, щоб сьогодні не платити і залишити цю заборгованість наступникам, бо платити всеодно прийдеться, бо є підписані договори?
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13.09.2022 12:04 Відповісти
ніяких "зелених тарифів", нехай продають на вільному ринку, і не буде проблем з баблом.
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10.09.2022 16:00 Відповісти
А чому до 2019 року, до виборів Зеленського всіх інвесторам і всім юридичним і фізичним особам вистачало грошей? Були чисті і прозорі розрахунки, бо там стоять лічильники і вкрасти не можливо. І нашу "зелену енергетику" із задоволенням купують європейці і звичайно за більші кошти чим платять тут. А в ТЕЦ на вологі і зольністі вугілля та інших парамертах можна заникати мільярди, так?
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10.09.2022 18:42 Відповісти
бо економіка працювала краще ніж при шмарклі
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10.09.2022 18:51 Відповісти
алєх наумік - іди нафуй, разом з усіма іншими хитровиіпаними гандонами!!!! заіпали вже *******!!!! 😡😡
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10.09.2022 15:56 Відповісти
У всьому світі війна - це форс мажор по виплатам за кредитами, однак тільки у "зелених інвесторів" кредитори якісь не такі. Чи може вся ця "зелена писдота"бреше?
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10.09.2022 16:09 Відповісти
100%. Кому война, а кому бабло...
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10.09.2022 16:36 Відповісти
"Інвестори" знайшлися! Атомні електростанції продають електроенергію за копійки, а цим ***** придумали "зелений тариф".
Класика жанру: "победітєлям фсе", переможеним - закон.
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10.09.2022 17:08 Відповісти
якщо АЕС продають електроенергію за копійки, то навіщо в Україні працюють ТЕЦ і ТЕС? За даними системного оператора "Укренерго", в Україні є 15 ТЕС та 3 ТЕЦ, всього - 85 енергоблоків. Вісім найбільших ТЕС належать енергетичному холдингу ДТЕК, який входить до бізнес-імперії Ріната Ахметова, три - державному "Центренерго" (контролює Коломойський) та ще одна - компанії "Донбасенерго" Максима Єфімова.Як приклад роботи АЕС і ТЕЦ за один день- "вечером 27 травня 2020 р. потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність атомних електростанцій. Зокрема, потужність ТЕС о 22:17 становила 7243 МВт, тоді як АЕС - 6663 МВт, повідомив у Facebook нардеп від «Слуги народу», голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус". То навіщо нам скільки ТЕЦ які працюють на антрацит ному вугіллі, яке є на окупованому Донбасі і на росії? А "Зелена енергетика" це наше сонце і вітер, вловили різницю?
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10.09.2022 18:45 Відповісти
Боже, яке ж ти кончене..... та ти, мудак недоучений, вивчи структуру енергетики, потім тут показуй свій рівень... придурочне, шоб тебе вітряки і сонячні панелі зігріли, освітили, інфраструктуру забезпечили електрикою зимовими безвітряними вечорами....
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10.09.2022 22:12 Відповісти
свинюко, ти не в свинарнику, або говори, або іди на юх. З'явився тут знаток енергетики. Я знаю про що пишу, а тобі краще не вмішуватися, або дійсно вивчити тему.
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10.09.2022 23:45 Відповісти
Імбіцил.
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11.09.2022 09:46 Відповісти
Люди із середня стадією олігофренії хочуть переконати українців, що російське вугілля і газ краще за "зелену енергетику". Якось побачили вже дишевізну вугілля і газу від росії 24.02.2022 року. Беремо приклад з Європи, а там розвиток "зеленої енергетики" і скорочення вироблення з вугілля і газу. І логіка проста - вони живуть краще, то виходить не дурніші!
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11.09.2022 15:10 Відповісти
свинособако, ти такий енергетик, як кацап- вояка. твоя логіка- результат "лутшего савєтскаго абразаванія" і зловживання алкоголем твоєї свиноматки. європа? ти було там? ти вертикальну помпу від бочки відрізниш? сонячні панелі? вітряки? зелений водень? перечитало ти зарозумілих ікспьордів, телятко.
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11.09.2022 22:33 Відповісти
можна було не відповідати, але "супер експерту" відповім, а то він подумає, що геній і правий. Якось так трапилося, що працюю багато років навіть керівником підприємства, яке виробляє електроенергію.Не випиваю вже 20 років, навіть пива і Вам цього бажаю. Якось неприємно це писати, але якщо у Вас свиноматка, то це не означає, що вони і в інших. Звичайно був в Європі, ящо Німеччина це Європа, проходив там службу військовим рівно 6 років Багато разів їздив, подорожуючи. Там маю багато родичів і друзів. А ще маю вдома малесеньку СЕС на 30 КВт. і не потребляю електроенергію, вироблену на ТЕЦ, а надлишки продаю державі, яка с початком активних військових дій платить 20% і по ціні 1 грн.68 коп. Вам раджу навчитися спілкуватися, ви ж не в хліві?
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12.09.2022 19:48 Відповісти
ахметов там інвестор?
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10.09.2022 17:57 Відповісти
Нвіть не знаю, будуть читати "експерти" "зеленої енергатики", які захищають російське вугілля і газ, але напишу.Ви закликаєте фактично знищенням програми "зеленої енергетики" в Україні. Це як колись наріду 73% підсунули тему боротьби з "баригою" знищили автобуси "Богдан", а до того ЛАЗ і купуємо автобуси ПАЗ і Газель на московії. Уявили, "шкільний автобус" для діточок за бюджетні кошти із росії "ПАЗи. Оце патріотично, так? Я пишу за розвиток України, а Ви в кожному дописі про "рижого". Хочу наголосити, що "рижий" то не Україна, то просто "рижий" і маленькій гвинтик в потужній Україні. Але наше майбутнє це "зелена енергетика, бо поруч найсильниший і вічний ворог хинова,( московити, росія).Українська відновлювана енергетика - стратегічно важлива для ЄС сфера. Саме Україна має стати для ЄС ключовим постачальником "зеленого водню".
Зелений водень - це водень вироблений з електрики, яка вироблена з відновлювальних джерел: вітру, сонця, біомаси. При виробництві зеленого водню молекулу Н2 отримують зі звичайної прісної води методом електролізу, а електроенергію беруть із відновлюваних джерел - вітру, сонця, біомаси.Нещодавно на міжнародній конференції у швейцарському Лугано представники 40 країн та 20 міжнародних організацій пообіцяли допомагати Україні на шляху повоєнного відновлення та розвитку економіки. У підсумковій "Декларації Лугано" країни-учасниці привітали інноваційні підходи до відновлення України та перехід до "зеленої" енергетики. Обсяг майбутніх інвестицій у національну програму "Енергетична незалежність та зелений курс" наразі оцінюється у 130 млрд доларів. Зокрема, вона передбачає збільшення потужності "зеленої" енергетики у 3 рази - до 30 ГВ. Крім того, буде побудовано 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню. Тестуватиметься та розширюватиметься воднева транспортна інфраструктура. Українська галузь ВДЕ зазнала серйозних змін через воєнні дії. Ситуація складна. Вочевидь, відбудова об'єктів "зеленої" енергетики буде найпершим і вкрай важливим кроком на шляху водневої трансформації нашої країни. Адже без відновлюваних джерел енергії виробництво "зеленого" водню налагодити неможливо. Через газовий шантаж путіна Європа концентрується на "зеленому" енергетичному переході та за лічені місяці втілює заходи, на які раніше відводила роки. Тому саме відмова від викопних видів палива та розвиток водневої енергетики обов'язково стануть наріжним каменем майбутнього відродження українського енергосектору. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна вже долучається до всіх європейських водневих ініціатив. Ми впевнені, що Європа допомагатиме. Ми отримуємо підтримку від усіх провідних європейських водневих ініціатив, експертів та відповідних інституцій. Зрозуміло, що поки в Україні ведуться активні бойові дії та існує ризик ракетних ударів по всій території країни, реалізація водневих проєктів виключена. Натомість є час на їхню розробку та вдосконалення законодавства. Крім того, рамковий план із відновлення енергетики, який було узгоджено в Лугано, потребуватиме доопрацювання. Нам ще доведеться переосмислити масштаби втрат. Але головні завдання енергопереходу та вектори наших дій у найближчі роки вже сформульовано. Все буде Україна!
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10.09.2022 18:34 Відповісти
ти молодець, але ти далекий від енергетики, як свиня від балету.
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10.09.2022 22:06 Відповісти
Бачиш, ти сам признався, що в свинях розбираєшся. Я якраз працюю в енергетиці і дуже давно, так , що пробігай і не хрюкай. Ніхто вже не буде повертатися до російського вугілля і газу, ми його замінимо "зеленою енергетикою", АЕС і ГРЕС.
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11.09.2022 00:00 Відповісти
ГРЕС? а нагадай, свинособако, на якому паливі ГРЕС працюють.... дебіле, допоки не було інтернету, лише батьки знали, що ти дебіл.... але ти ж не розумієш, що ти дебіл, бо ти дебілом є. вибрало клоуна- тепер всім вигрібати. енергетик ти, бо током тебе шарахають регулярно в психлікарні, а в перервах ти крадеш телефон в санітарів і пишеш дурню....
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11.09.2022 22:38 Відповісти
пішов ти лісом і далеко без оглядки. Я мав на увазі ГЕС і тобі це відомо, думаєш підловив на помилці? Ні, ГЕС це відновлювальна енергетика перетворення кінетичної енергії води в електроенергію.Не коси тут і не роби із себе проффффесора. Дебіл Ви і вибрали собі подібного у 2019 році. По манері спілкування видно хто і з якої кагорти. Запамя'тай "експерте" - ті, що погрожують і ображають таким чином, як це робиш ти, як правило сцикуни і опущені. Стояв би ти поруч і в мій бік погано не подивився.Я таких багато перебачив на своєму шляху, а ще більше виховав.
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12.09.2022 19:56 Відповісти
Та вже сі вспокойте!
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10.09.2022 18:57 Відповісти
зелена ***********- глобальна афера, в прямому розумінні "гроші з нічого". але людству ще належить в цьому переконатись, коли настануть довгі безвітряні зимові ночі.
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10.09.2022 22:05 Відповісти
У Німеччині «зелена» енергія склала 46% від загального енерговироблення в 2021 році | Mind.ua.8 янв. 2022 г., у країнах ЄС і Великобританії частка відновлюваних джерел енергії у загальній структурі споживання склала 43%. Франція - єдина європейська країна, яка не виконала свої цільові показники ЄС на 2020 рік щодо розбудови відновлюваної енергетики: на її частку припадає лише близько 19 відсотків виробництва електроенергії у Франції, а не 23, як було заплановано.
В Енергетичній стратегії України на період до 2035 року передбачається, що частка відновлюваних джерел у українському енергоміксі становитиме 12% у 2025 році, 17% - у 2030 та 25% - у 2035. За фактом, у 2021 році частка ВДЕ у виробництві електроенергії становила 8%.
То потрібно негайно підказати європейським країнам, що вони пішли по неправильному шляху, бо коли наступлять довгі безвітряні зимоваі ночі то вони замерзнуть? "Експерт" мабуть не розуміє, що для таких цілей є АЕС, ГРЕС та ТЕС, які можна використовувати при відсутності вітру і сонця вночі?
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10.09.2022 23:55 Відповісти
і шо ти шойно наклацало? знову свій діагноз? ти щойно кувікало "давай все закривати, сонце і вітер з зеленим воднем нас врятують"- і тут згадало АЕС, ТЕС, ГРЕС.... ти або хрестик зніми, або трусєля вдягни. ТА НЕ НА ГОЛОВУ!!!!!!
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11.09.2022 22:41 Відповісти
пОМОГИТЕ пЄТЄ, аХМЕТОВУ, аВАКОВУ І яЦЕНЄКУ!
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10.09.2022 23:09 Відповісти
а де з цього списку пропав Беня і Боневтік, бо якраз вони облапошили всіх світових інвесторів, які вклали гроші в Україну? А назвіть СЕС Петі і Яценюка, дуже цікаво побачити і перевіри по реестру.
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10.09.2022 23:58 Відповісти
ану нагадай, свинособакоенергетик: хто встановив найвищу в європі ціну на псевдозелені кіловати? не пригадуєш?
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11.09.2022 22:45 Відповісти
тобі лише кастрація допоможе, щоб такі дебіли як ти не розмножувались
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11.09.2022 22:44 Відповісти
А що, тобі допомогла кастрація? Ти і в цьому спец? Як таке може бути, що одна особа одночасно хрюкає і кукурікає. Ти хто? Я не збираюся тобі більше нічого відповідати, бо ти нічогісінько не відповів на сої дописи, а намагався все, як кажуть опошлити і перекрутити. Здається, що ти крім слів дебіл більше нічого не знаєш, що закінчував допоміжну школу для відсталих дітей? Буває. Перечитай всі свої коменти, у тебе жодного аргумента, одна образи і головне, що ти не прав. А тому згинь назавжди. Тільки ігнор.
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12.09.2022 20:05 Відповісти
 
 