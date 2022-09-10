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звільнення (1511) ЗСУ (5726) Маляр Ганна (518)

Закликаю не публікувати неперевірену інформацію про звільнення українських міст, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Заступник міністра оборони Ганна Маляр закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

."Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш", - написала Маляр у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що наразі в соціальних мережах поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності.

"Серед так би мовити "звільнених" у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні", - пише заступник міністра.

Читайте також: ЗСУ звільнили на Харківщині 2,5 тис. квадратних кілометрів, - ISW

Маляр зазначила, що говорити про звільнення міст можна лише у тому випадку, коли населений пункт зачищено та правоохоронними органами вжито стабілізаційних заходів.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", – наголосила вона, навівши приклад деокупованої раніше Балаклії, де бійці Збройних сил України в суботу остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор.

Вона закликала використовувати лише перевірену інформацію від офіційних військових відомств, зокрема посилання Офісу президента, міністра та міністерства оборони, головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу.

Також дивіться: Українські воїни у звільненій Балаклії. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
Ти сама перша несеш усіляку херню.
Краще розкажи, навіщи закрили усім рота, коли в полон здали Азовців.
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10.09.2022 20:31
+29
Ви знаєте приклади коли з ОПи ляпали те?
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10.09.2022 20:39
+26
Это разрешено делать только бубочке, он сильно нервничает когда блогеры до него успевают разнести информацию. Бубочка же сказал, блогеры могут говорить о неудачах, а бубочка о победах.
Хочет всем нравиться как цветочек.
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10.09.2022 20:42
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Щось з ОПи не те ляпнули ?
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10.09.2022 20:29 Відповісти
Ви знаєте приклади коли з ОПи ляпали те?
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10.09.2022 20:39 Відповісти
це ще хто ? ГГ?
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10.09.2022 20:29 Відповісти
Ти сама перша несеш усіляку херню.
Краще розкажи, навіщи закрили усім рота, коли в полон здали Азовців.
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10.09.2022 20:31 Відповісти
Российское чеченское подразделение подверглось нападению украинских войск. Раненые и убитые. Они говорят на чеченском языке.
Похоже на Харьковскую область.

https://twitter.com/i/status/1568528027948138496
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10.09.2022 20:32 Відповісти
Вторая часть https://twitter.com/i/status/1568538046072586247
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10.09.2022 20:35 Відповісти
вперёд ногами надо нести )
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10.09.2022 20:41 Відповісти
кадыр овцы. отбились от отары )
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10.09.2022 20:39 Відповісти
****** маленько бородатых баб......
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10.09.2022 20:42 Відповісти
А що ж тоді робитимуть затяті звіздоболи, сенс існування яких в інформаційному просторі полягоє в ловлі хайпу за будь яку ціну?
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10.09.2022 20:33 Відповісти
Ага , поки хтось не прогундосе про це та не приїде якийсь сінєгубав підняти прапор - всі повинні мовчати і чекати найвеличнішого п#здабола.
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10.09.2022 20:33 Відповісти
деякі непоодинокі неговірливі абищо особи ... кажуть що наші зайшли в ДАП ...
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10.09.2022 20:34 Відповісти
може відосо-закликуно-обговорювальне-міністерство якесь зробити?
тре закликунів спитати чи згодні...
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10.09.2022 20:35 Відповісти
Де єрмак набирає таких дурнуватих баб ?
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10.09.2022 20:35 Відповісти
У лісі з корабельними соснами
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10.09.2022 20:56 Відповісти
Із шоу "стосується кожного".
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10.09.2022 21:23 Відповісти
"Сунемся до кожного"
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10.09.2022 21:50 Відповісти
voobshe to MO nedajut nijakih novin - tomu ljudi ishut i nahodjat informaciju dazhe u vragov....ce nenormaljnaja situacija....
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10.09.2022 20:38 Відповісти
Дійсно. Що за фігня? Тільки найвеличніший може прогундосити з телевізора про перемоги!
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10.09.2022 20:38 Відповісти
Схоже на те. Тому що іншого сенсу позатикати роти соцмережам, ( що саме собою смішно), нема.
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10.09.2022 20:54 Відповісти
Не відбирайте хліб у гундосика - відосика.
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10.09.2022 20:58 Відповісти
для начала люсю, ********** вашу, на цепь посадите......
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10.09.2022 20:38 Відповісти
Все правильно, як казав пан Бутусов, перемоги повинні бути реальними, а не вигадиними
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10.09.2022 20:39 Відповісти
В твіттері взагалі ЗСУ якийсь зерграш кацапні влаштувало і вже на донеччину ломанулись... Не знаю, наскільки це все правда, чи це просто вкид. Неперевірену і не підтверджену інфу краще не розповсюджувати.
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10.09.2022 20:55 Відповісти
Першому зашити писок треба - зеуйопкові!
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10.09.2022 21:24 Відповісти
Читаючи цю чувіху, ще раз впевнююсь - мав місце ексцес виконавця: такий памп і для військового керівництва став сюрпризом
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10.09.2022 20:40 Відповісти
Ну якщо про звільнення українських міст писати не треба, то про звільнення ніби-то російських не заборонено. Ходять чутки, що Збройні сили України вже звільняють, окуповане Москвою, історично українське місто Бєлгород....
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10.09.2022 20:41 Відповісти
krasivo goritj
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10.09.2022 20:43 Відповісти
Это разрешено делать только бубочке, он сильно нервничает когда блогеры до него успевают разнести информацию. Бубочка же сказал, блогеры могут говорить о неудачах, а бубочка о победах.
Хочет всем нравиться как цветочек.
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10.09.2022 20:42 Відповісти
Авжеж про перемоги має гундосий боневтік на білому д'єрмаку гундосити. Іншим зась!
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10.09.2022 20:45 Відповісти
Я сама після публікацій тут подивилась карту. Половина бажання, а не реально. Так що Маляр права. До речі і вона нормальна.
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10.09.2022 20:47 Відповісти
"Не треба писати про кожен(??) тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш" - це нормальна фраза?
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10.09.2022 20:55 Відповісти
Да,для женщин это норма.
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10.09.2022 21:17 Відповісти
Кукурікай на лавці з бабами під сємачкі! Вона така "нормальна", як шизоїд, якого 73% випхали на крісло!
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10.09.2022 21:26 Відповісти
Она полная марионетка без стыда и совести‼️Перед войной , брехала ,что они не видят увеличение войск рашистов‼️После брехни ,веры нет‼️
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10.09.2022 23:50 Відповісти
Ну і до чого ці заклики?
Народ в нас не тупий і розрізняє офіційну інформацію і писанину в телеграмі.
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10.09.2022 20:48 Відповісти
Там в ОП самі ще не знають що робиться, тому що ЗСУ розвели ОПівських кротів наче котенят. Через те ОПівські д'єрмаки зараз бісяться!
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10.09.2022 20:51 Відповісти
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10.09.2022 20:51 Відповісти
та дайте вигнати їх з Донбасу та Криму. Хоча, якщо раша всю росгвардію на нашій землі положить, то може бути.
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10.09.2022 21:12 Відповісти
я раньше не спал по портивоположной причине. Они так быстро наступали, что боялся проснуться, а они тебе в дверь стучат и танк под забором стоит....как вспомню.....
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10.09.2022 23:07 Відповісти
Освобождение мавзолейной Мацковии состоится позже...когда народец -уродец станет Народом....примерно лет через...100,а сегодня КГБшный концлагерь путлера работает в режиме Лебединого озера....
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10.09.2022 20:51 Відповісти
"Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш" Джерело: https://censor.net/ua/n3366321

А шо так? Найвеличнішого боневтіка потім буде важко причепити до перемог ЗСУ?
Чи ви там зараз рахуєте кількість втрат, а за результатом підрахунків вирішите: дозволяв та очолював ці операції боневтік чи ні?

Я більше вірю дописам тих, хто там чи поруч, а ніж вашій кодлі.
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10.09.2022 20:54 Відповісти
Виникає одне питання - народ від перемог ЗСУ радіє, то й сповіщає про це, а влада що не задоволена чимось?
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10.09.2022 20:55 Відповісти
Таке враження, що так.
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10.09.2022 20:56 Відповісти
Так вони ж ували усе здати за 2 доби. А тут таке.....
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10.09.2022 21:01 Відповісти
ЗСУ увійшли до Шебекіно Бєлгородської області, вкрали техніку ЗС рф і повернулися на Харківщину, - російські пропагандисти
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10.09.2022 20:56 Відповісти
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10.09.2022 21:05 Відповісти
У курській сутички з росгвардію,певно війська з України тікають додому,а росгвардія вирішила не пропускати,тепер у РФ громадянська війна.
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11.09.2022 00:55 Відповісти
Директор ОАО "ДНР" звільнився.
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10.09.2022 20:57 Відповісти
Злые языки кажуть,шо рабZeянская разведка получила данные о поставках ракет в Украину из США и Британии,которые дюже гарно мочат в сортире Шариковых на 🦍🦍путлера...та брешуть люди...нема у Байдена та Джонсона таких ракетів... один металобрухт часів Першої Світової...
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10.09.2022 21:04 Відповісти
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10.09.2022 21:06 Відповісти
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10.09.2022 21:11 Відповісти
Так пісня насправді в тему, тут і про плешивого маніяка і про кордон про парочку кинутих на призволяще простих і молодих рєбят... https://www.youtube.com/watch?v=UXDSafKvy0A
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10.09.2022 21:30 Відповісти
Він з Зеленого Клину, троха далеко...
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10.09.2022 21:30 Відповісти
Кончена OFF
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10.09.2022 21:07 Відповісти
.
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10.09.2022 21:11 Відповісти
Коротше. Всім заткнутись і мовчати. Переможні новини має право оголошувати і приймати поздоровлення тільки генералісумус Боневтік. Вони думають це допоможе народу забути про підготовку до шашличків.
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10.09.2022 21:12 Відповісти
Серега Гайдай и пишет, из слуг народа. А вообще это бесполезно. Тупо нереально. Значит, будем вводить противника в заблуждение и разгонять панику. Пишут вражины, что мы уже в Донецк зашли.
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10.09.2022 21:12 Відповісти
Йди лісом,маляр.
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10.09.2022 21:14 Відповісти
Лермонтов поспорил с Пушкины ,что срань рабZeянская просрала войну Наполеону...в спор вмешался Толстой и каже...чуваки..., Наполеон проиграл только битву...при Ватерлоо ..о какой паБеде Мацковии вы правду матку чешете?
Пушкин каже,.. про Минск,Можайск, Бородино,Смоленск, Москву ...рабZeя пабидила...западные историки брешуть...
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10.09.2022 21:30 Відповісти
Не можна забирати " хліб" у найвеличнішого,тількі він і абдристович має право знімати відосіки про перемоги.Якщо якийсь населений пункт ще не під нашим контролем то для орків це точно не є таємницею.Яким чином лописи в соцмережах можуть зашкодити нашим військовим?Не можна писати про переміщення ЗСУ.
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10.09.2022 21:33 Відповісти
Краще раскажіть, як,чому і навіщо стала зам міністра оборони ?
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10.09.2022 21:40 Відповісти
Цензозор перетворився на помийку
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10.09.2022 21:44 Відповісти
Загалом ЗСУ захопили весь Донбас, але про це не слід розголошувати, щоб у Москві не дізналися.
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10.09.2022 22:16 Відповісти
Закликаємо не брехати, але Ви пані особисто і Ваші коллеги з ОПи постійно брешуть і нічого. Чи Ви бажаєте, щоб гарні новини озвучував тільки Боневтік? Не вийде, надворі 21 століття і прогрес - інтернет і повідомляти мають ті, хто звільняє ці міста і села, а не ті, що в бункері.
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10.09.2022 22:52 Відповісти
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11.09.2022 00:07 Відповісти
 
 