На околицях Лимана точаться бої, - мер Журавльов

На околицях Лимана, що на Донеччині, тривають бойові дії.

Про це повідомив Суспільному міський голова Олександр Журавльов, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу у Донецькій області поранено дитину, - ДСНС

Лиман був окупований російськими військами наприкінці травня.