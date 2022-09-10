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На околицях Лимана точаться бої, - мер Журавльов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На околицях Лимана, що на Донеччині, тривають бойові дії.

Про це повідомив Суспільному міський голова Олександр Журавльов, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — зазначив він.

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Лиман був окупований російськими військами наприкінці травня.
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Топ коментарі
+57
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10.09.2022 21:26
+52
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10.09.2022 21:30
+51
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 21:27
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терміново шукають рішення, як зупинити ЗСУ
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10.09.2022 21:21 Відповісти
ще є дурні, що хочуть туди поїхати? хоча знаю людей, в яких родичі в раші. в кого теща, в кого діти - військові пенсіонери, в кого брат троюрідний. приїзжав на похорон діда такий надутий - ми мовляв аж самой маскви, а не з якогось села
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10.09.2022 21:27 Відповісти
Це він з той мацкви де курбан - байрам 🤔
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10.09.2022 21:59 Відповісти
служив срочку поваром, женився на місцевій, наклепав п'ятеро дітей, останній раз бачив років з двадцять тому на похороні, не являється. А мама його жалілася на поминках ( на гробках): сусіди москалькою обзивають і зичуть всяких болячок. Але ж не б'ють... Їй вже за вісімдесят. так вже й не побачить сина. Інша теж двох синів певно не побачить. ну що ж, що заслужили - те й мають.
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10.09.2022 22:27 Відповісти
Такого напевно в кожному родУ є
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11.09.2022 05:43 Відповісти
Для бойцов ВСУ? 😁
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10.09.2022 21:31 Відповісти
"танкам визы не нужны" эта ж, вроде, их батут говорил?
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10.09.2022 21:34 Відповісти
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10.09.2022 21:23 Відповісти
Перегруповуються...
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10.09.2022 21:35 Відповісти
а шифер с собой в якутскую администрацию прихватили козломрдые?
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10.09.2022 21:43 Відповісти
Не, там крыши давно матом кроют.
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10.09.2022 21:47 Відповісти
да там вся страна под модным матовым покрытием
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10.09.2022 21:54 Відповісти
русская бронеплита класса 5А. Испытания.
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10.09.2022 21:24 Відповісти
Калаш 5,45 лучший!
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10.09.2022 21:48 Відповісти
Что странно. Я бы поставил на 7,62.
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10.09.2022 22:01 Відповісти
Так як з українською?
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10.09.2022 22:50 Відповісти
Ти дуже погано знаєшь українців,особливо жинок,ти не будеш без принижень тут писати.Я обіцяла вже тебі це.
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11.09.2022 00:52 Відповісти
В минулому році в Ізраїлі винайшли надміцний сплав - титан з золотом. Отримали патент і захистили докторську. Вага пластини з цього матеріалу значно менше а міцність в десятки, а то й в сотні разів вища. Заявлено що це найміцніший сплав в світі. Єдине про що не згадали в статті це скільки ж потрібно % золота. Для масового виробництва це суттєво.
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10.09.2022 22:40 Відповісти
У меня пластины 3 класса, пр-во США. Мы с зятем сначала купили одну(выпуклую, переднюю), шо-то где-то около 60 баксов, испытали против 9мм Люгер, 5,56 НАТО(стандартный военный патрон), 7,62 НАТО. Пистоль - с 10 ярдов, винтовки - с 50. Плита выдержала все, правда, от 7,62 НАТО такие вмятины, шо выжить после такой травмы практически нереально. Но это класс 3!
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10.09.2022 22:46 Відповісти
Сплав титану із золотом - ще один унікальний матеріал, який було розроблено декілька років тому групою вчених з університетів США. Основне завдання, що вирішували вчені, полягало у створенні матеріалу, міцнішого за титан, який можна було б застосовувати в медичній галузі для виробництва протезів, сумісних із біотканиною. Справа в тому, що титанові протези, незважаючи на їхню міцність, зношуються порівняно швидко та потребують заміни кожні 10 років. А ось сплав титану із золотом виявився вчетверо міцнішим за ті сплави, що зараз використовуються у виробництві протезів.
https://metinvestholding.com/ua/media/article/samie-prochnie-metalli-na-zemle
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11.09.2022 10:09 Відповісти
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10.09.2022 21:26 Відповісти
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10.09.2022 21:26 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 21:27 Відповісти
Дятел, ты ничего умнее не придумал , чем оскорблять женщину, молящуюся за ЗСУ? Тише будь, додик с недавней регистрацией.
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11.09.2022 07:55 Відповісти
У нее всегда недавняя регистрация. Деактивируют ники постоянно.
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11.09.2022 12:42 Відповісти
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·

2 ч

Епічні кадри бою в Харківській області: бійці ЗСУ розстрілюють з гранатометів техніку русні, а пізніше йдуть її добивати
Підсумок роботи: Знищені та трофейні БМП-3 з вантажівками

https://twitter.com/i/status/1568631236838531072
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10.09.2022 21:29 Відповісти
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10.09.2022 21:30 Відповісти
для них лучше всего, чтобы быстрым был ******.....
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10.09.2022 21:37 Відповісти
Шо ж вони так знущаються над "Вяликем и магучем расиянскем языком"?
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10.09.2022 21:46 Відповісти
пушкін писав
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10.09.2022 21:59 Відповісти
...не можу точно розрізнити діалект, але це або ленерійська, або денерійська мова
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10.09.2022 22:09 Відповісти
Це класичний "парускій єзиґ". Пам'ятаєте саморобні плакати на криво відірваному шматку картону: "хачю гаварить паруски!"? Езиґ "Аднакласнікоф" і "Вкантактє", єзиґ "руских сєґмєнтов" тік-тока і інстаґрама. Єзиґ падваротєн і заґажених пад'єздов...
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10.09.2022 22:30 Відповісти
Для того, что над ним издеваться, его нужно знать. А естле човак фшколи, училстцо, тока фкаридори...
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10.09.2022 23:52 Відповісти
Может лучше не помолиться а помочиться.
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10.09.2022 22:06 Відповісти
Молится это да. Поползать перед иконами
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10.09.2022 22:12 Відповісти
Ой а шо случілось шо проізошло?
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10.09.2022 21:33 Відповісти
Чьєрт побьєрі... Теплоход Свєтлов... ту-ту...
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10.09.2022 21:38 Відповісти
Руссо туристо? Облико морале? Дегенерато!
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10.09.2022 22:35 Відповісти
чьто проізошло, внєшнєє управлєніє?
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10.09.2022 21:41 Відповісти
Шо споткнулся? Айайай...
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10.09.2022 21:42 Відповісти
Колумбійський галстук!
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10.09.2022 21:44 Відповісти
э стоматолог...рекомендую...
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10.09.2022 21:45 Відповісти
Еще вчера были я и ты, Еще вчера так цвели цветы, Еще вчера было так легко... Неужели все умчалось, Неужели все умчалось Далеко- далеко?
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10.09.2022 22:03 Відповісти
То він за порадою вище так молився, що лоба розбив. Амінь
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10.09.2022 22:43 Відповісти
Рубайте их, хлопцы!
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10.09.2022 21:33 Відповісти
Из не рубать нужно, а ловить, обливать керосином, поджигать и пускать ночью побегать в поле. Рецепт праздничного фейерверка от Нестора Ивановича Махно.
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10.09.2022 21:39 Відповісти
Та ще кукурудза на силос на полях стоїть! Навчі ще керосином! Кукурудзу попалять...
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10.09.2022 22:07 Відповісти
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10.09.2022 21:39 Відповісти
всипте їм хлопці, щоб було не мало ... вже така пісня навіть є.. https://youtu.be/8t_2-MG_Xhc
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10.09.2022 21:54 Відповісти
Гарна пісня 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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11.09.2022 01:04 Відповісти
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10.09.2022 21:35 Відповісти
русский, ты сегодня зарегистрировался шоб защитить девичью честь дикарей?
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10.09.2022 21:38 Відповісти
Просто Гоша займається самозаспокоєнням, не хоче "уєзжати" з Лиману.
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10.09.2022 21:44 Відповісти
самозаспокоєнням .. дрочит что ли ?
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10.09.2022 21:46 Відповісти
Георгий іди нах , тут тобі не раді
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10.09.2022 21:51 Відповісти
Просто ты русский, и транслируешь тут московитскую говнопропаганду. Но такое дерьмо жрут только русские дикари, на людях это не работает.
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10.09.2022 21:52 Відповісти
Гоша, всі твої реалісти з Лиману вже давно спакувалися в сторону мордору, залишилися тільки фаталісти та тупі, які вірять в "панікі нєт" та "всьо ідьот па плану".
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10.09.2022 21:59 Відповісти
А їх хтось питає?!
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10.09.2022 21:39 Відповісти
Ваня, водки здесь как не было, так и нет. Иди с чёртом.
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10.09.2022 21:41 Відповісти
Як у вас з українською?
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10.09.2022 21:42 Відповісти
падай ********* убит
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10.09.2022 21:45 Відповісти
Лиман уже сдали, дурачок. Пока пи...ы получают чтобы не прибили при отступлении из Лимана.
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10.09.2022 22:15 Відповісти
Якось тойво... третю ніч не сплю... щогодини листаю що там взяли, як там просунулись 🙄. Мо хто передайте на "0", шоп самі поспали і народу Вкраїни дали передишки від перемог! 🇺🇦
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10.09.2022 21:38 Відповісти
адреналін...
як пішло... то вже не їсти... не спати..
(слава нашому ЗСУ)
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10.09.2022 21:41 Відповісти
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10.09.2022 21:57 Відповісти
вчора тут цензор виклав статтю та фото як наші бійці підірвали колонну кацапів але на фото був білий пікап та обгорілий кацап мав берці як бійці ЗСУ та дуже було схоже, що це були наші хлопці. Але зараз ми маємо відео з того міста подій і це кацапи були https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
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10.09.2022 21:43 Відповісти
Я теж звернув увагу на берці
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10.09.2022 22:10 Відповісти
Чорт бери, а от за це дякую. Після вчорашньої новини якось не по собі було. Але раз це дійсно кацапи, то все добре - люди не постраждали.
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10.09.2022 22:11 Відповісти
то як раз були узбеки !
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10.09.2022 22:18 Відповісти
👋👋👋👋👋👋
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10.09.2022 21:43 Відповісти
при таких темпах удирания орков, ЗСУ требуется хорошая логистика. и машины успевать заправлять в погоню, и набої с харчами вовремя подвозить,... успели таки сорвать день и многое сделать. но судя по карте погоды щас там на подходе не хилый дождевой фронт. значит дороги развезёт, если и правда задощіть. надеюсь с логистикой будет всё нормально. и ЗСУ успеют на плечах убегающих орков сорвать ещё не один день.
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10.09.2022 21:43 Відповісти
В твіттері пишуть,що штурмують Лисичанськ.
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10.09.2022 21:44 Відповісти
так *********, что ваньку в грунт закатали! )))
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10.09.2022 21:44 Відповісти
Шото даже рамзанка дыров жало завалил
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10.09.2022 21:46 Відповісти
Ну так - ще прийдеться перед Украми вибачатись..!
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10.09.2022 21:49 Відповісти
Не завалив, а розповідав сьогодні що його ахмати майже взяли Соледар і дивувався чому про це не розповідають пропагандони.
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10.09.2022 21:52 Відповісти
Генералу Залужному звонит жена : - Дорогой, зайди в баКалею и возьми изюм. Запомнил? - Конечно, дорогая. Зайти в БаЛаклею и взять Изюм. Сделаю.
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10.09.2022 21:49 Відповісти
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10.09.2022 21:51 Відповісти
Мавзолейные Шариковы 🦍🦍🦍...не послушали Джохара Дудаева и Валерию Новодворскую....
Фразы их практические одинаковы и сказаны в разные годы...
Не приведи Господи вам рашисты затеять войну с Украиной....
Все это есть в Ютьюбе... Скрины не сгорают...даже если крысы мавзолейные их удалят...
Слава ЗСУ💙💛💪👍👌💯
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10.09.2022 21:49 Відповісти
Зараз багато відео з "бідними та нещасними" полоненими рашистами.

Але саме ці бідні та нещасні катували та гвалтували людей в Бучі, зрівнювали з землею Маріуполь, Попасну, Рубіжне, обстрілювали школи та лікарні.

Жодного жалю бути не може.😡‼️‼️
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10.09.2022 22:03 Відповісти
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10.09.2022 22:07 Відповісти
свинособака, ты действительно туп настолько, шо искренне веришь в вашу говнопропаганду?
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10.09.2022 22:18 Відповісти
Це що за висер? Кац ти попутав сайт
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10.09.2022 22:18 Відповісти
Ховайся в жито
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10.09.2022 22:31 Відповісти
На Черкащині прислів"я є: "Не засівай вітер! Жнивам не зрадієш!" Кацапи "засіяли вітер"! А тепер ідуть "жнива"!
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11.09.2022 06:01 Відповісти
Дык восень жа. Жыта сжалі. Няма ўжо куды ім хавацца.
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11.09.2022 12:26 Відповісти
Нацист это ты чмо и твой царёк. Жаба ******.
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10.09.2022 22:32 Відповісти
Отрицацательн-ОЕ наступление втор-ОЙ армии мира:
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10.09.2022 23:44 Відповісти
 
 