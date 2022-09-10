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На околицях Лимана точаться бої, - мер Журавльов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На околицях Лимана, що на Донеччині, тривають бойові дії.
Про це повідомив Суспільному міський голова Олександр Журавльов, передає Цензор.НЕТ.
"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", — зазначив він.
Лиман був окупований російськими військами наприкінці травня.
Топ коментарі
+57 ПравдаЛюбка
показати весь коментар10.09.2022 21:26
+52 Перехватчик
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+51 Чайка Київ
показати весь коментар10.09.2022 21:27
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https://metinvestholding.com/ua/media/article/samie-prochnie-metalli-na-zemle
@Viaches50993743
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2 ч
Епічні кадри бою в Харківській області: бійці ЗСУ розстрілюють з гранатометів техніку русні, а пізніше йдуть її добивати
Підсумок роботи: Знищені та трофейні БМП-3 з вантажівками
https://twitter.com/i/status/1568631236838531072
як пішло... то вже не їсти... не спати..
(слава нашому ЗСУ)
Фразы их практические одинаковы и сказаны в разные годы...
Не приведи Господи вам рашисты затеять войну с Украиной....
Все это есть в Ютьюбе... Скрины не сгорают...даже если крысы мавзолейные их удалят...
Слава ЗСУ💙💛💪👍👌💯
Але саме ці бідні та нещасні катували та гвалтували людей в Бучі, зрівнювали з землею Маріуполь, Попасну, Рубіжне, обстрілювали школи та лікарні.
Жодного жалю бути не може.😡‼️‼️