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В окрестностях Лимана идут бои, - мэр Журавлев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В окрестностях Лимана на Донетчине продолжаются боевые действия.
Об этом сообщил Суспільному городской голова Александр Журавлев, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать", - отметил он.
Лиман был оккупирован российскими войсками в конце мая.
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+57 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий10.09.2022 21:26
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https://metinvestholding.com/ua/media/article/samie-prochnie-metalli-na-zemle
@Viaches50993743
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2 ч
Епічні кадри бою в Харківській області: бійці ЗСУ розстрілюють з гранатометів техніку русні, а пізніше йдуть її добивати
Підсумок роботи: Знищені та трофейні БМП-3 з вантажівками
https://twitter.com/i/status/1568631236838531072
як пішло... то вже не їсти... не спати..
(слава нашому ЗСУ)
Фразы их практические одинаковы и сказаны в разные годы...
Не приведи Господи вам рашисты затеять войну с Украиной....
Все это есть в Ютьюбе... Скрины не сгорают...даже если крысы мавзолейные их удалят...
Слава ЗСУ💙💛💪👍👌💯
Але саме ці бідні та нещасні катували та гвалтували людей в Бучі, зрівнювали з землею Маріуполь, Попасну, Рубіжне, обстрілювали школи та лікарні.
Жодного жалю бути не може.😡‼️‼️