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В окрестностях Лимана идут бои, - мэр Журавлев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

В окрестностях Лимана на Донетчине продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил Суспільному городской голова Александр Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать", - отметил он.

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Лиман был оккупирован российскими войсками в конце мая.
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Топ комментарии
+57
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10.09.2022 21:26
+52
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10.09.2022 21:30
+51
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 21:27
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терміново шукають рішення, як зупинити ЗСУ
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10.09.2022 21:21 Ответить
ще є дурні, що хочуть туди поїхати? хоча знаю людей, в яких родичі в раші. в кого теща, в кого діти - військові пенсіонери, в кого брат троюрідний. приїзжав на похорон діда такий надутий - ми мовляв аж самой маскви, а не з якогось села
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10.09.2022 21:27 Ответить
Це він з той мацкви де курбан - байрам 🤔
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10.09.2022 21:59 Ответить
служив срочку поваром, женився на місцевій, наклепав п'ятеро дітей, останній раз бачив років з двадцять тому на похороні, не являється. А мама його жалілася на поминках ( на гробках): сусіди москалькою обзивають і зичуть всяких болячок. Але ж не б'ють... Їй вже за вісімдесят. так вже й не побачить сина. Інша теж двох синів певно не побачить. ну що ж, що заслужили - те й мають.
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10.09.2022 22:27 Ответить
Такого напевно в кожному родУ є
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11.09.2022 05:43 Ответить
Для бойцов ВСУ? 😁
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10.09.2022 21:31 Ответить
"танкам визы не нужны" эта ж, вроде, их батут говорил?
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10.09.2022 21:34 Ответить
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10.09.2022 21:23 Ответить
Перегруповуються...
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10.09.2022 21:35 Ответить
а шифер с собой в якутскую администрацию прихватили козломрдые?
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10.09.2022 21:43 Ответить
Не, там крыши давно матом кроют.
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10.09.2022 21:47 Ответить
да там вся страна под модным матовым покрытием
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10.09.2022 21:54 Ответить
русская бронеплита класса 5А. Испытания.
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10.09.2022 21:24 Ответить
Калаш 5,45 лучший!
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10.09.2022 21:48 Ответить
Что странно. Я бы поставил на 7,62.
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10.09.2022 22:01 Ответить
Так як з українською?
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10.09.2022 22:50 Ответить
Ти дуже погано знаєшь українців,особливо жинок,ти не будеш без принижень тут писати.Я обіцяла вже тебі це.
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11.09.2022 00:52 Ответить
В минулому році в Ізраїлі винайшли надміцний сплав - титан з золотом. Отримали патент і захистили докторську. Вага пластини з цього матеріалу значно менше а міцність в десятки, а то й в сотні разів вища. Заявлено що це найміцніший сплав в світі. Єдине про що не згадали в статті це скільки ж потрібно % золота. Для масового виробництва це суттєво.
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10.09.2022 22:40 Ответить
У меня пластины 3 класса, пр-во США. Мы с зятем сначала купили одну(выпуклую, переднюю), шо-то где-то около 60 баксов, испытали против 9мм Люгер, 5,56 НАТО(стандартный военный патрон), 7,62 НАТО. Пистоль - с 10 ярдов, винтовки - с 50. Плита выдержала все, правда, от 7,62 НАТО такие вмятины, шо выжить после такой травмы практически нереально. Но это класс 3!
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10.09.2022 22:46 Ответить
Сплав титану із золотом - ще один унікальний матеріал, який було розроблено декілька років тому групою вчених з університетів США. Основне завдання, що вирішували вчені, полягало у створенні матеріалу, міцнішого за титан, який можна було б застосовувати в медичній галузі для виробництва протезів, сумісних із біотканиною. Справа в тому, що титанові протези, незважаючи на їхню міцність, зношуються порівняно швидко та потребують заміни кожні 10 років. А ось сплав титану із золотом виявився вчетверо міцнішим за ті сплави, що зараз використовуються у виробництві протезів.
https://metinvestholding.com/ua/media/article/samie-prochnie-metalli-na-zemle
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11.09.2022 10:09 Ответить
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10.09.2022 21:26 Ответить
.
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10.09.2022 21:26 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.09.2022 21:27 Ответить
Дятел, ты ничего умнее не придумал , чем оскорблять женщину, молящуюся за ЗСУ? Тише будь, додик с недавней регистрацией.
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11.09.2022 07:55 Ответить
У нее всегда недавняя регистрация. Деактивируют ники постоянно.
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11.09.2022 12:42 Ответить
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·

2 ч

Епічні кадри бою в Харківській області: бійці ЗСУ розстрілюють з гранатометів техніку русні, а пізніше йдуть її добивати
Підсумок роботи: Знищені та трофейні БМП-3 з вантажівками

https://twitter.com/i/status/1568631236838531072
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10.09.2022 21:29 Ответить
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10.09.2022 21:30 Ответить
для них лучше всего, чтобы быстрым был ******.....
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10.09.2022 21:37 Ответить
Шо ж вони так знущаються над "Вяликем и магучем расиянскем языком"?
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10.09.2022 21:46 Ответить
пушкін писав
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10.09.2022 21:59 Ответить
...не можу точно розрізнити діалект, але це або ленерійська, або денерійська мова
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10.09.2022 22:09 Ответить
Це класичний "парускій єзиґ". Пам'ятаєте саморобні плакати на криво відірваному шматку картону: "хачю гаварить паруски!"? Езиґ "Аднакласнікоф" і "Вкантактє", єзиґ "руских сєґмєнтов" тік-тока і інстаґрама. Єзиґ падваротєн і заґажених пад'єздов...
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10.09.2022 22:30 Ответить
Для того, что над ним издеваться, его нужно знать. А естле човак фшколи, училстцо, тока фкаридори...
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10.09.2022 23:52 Ответить
Может лучше не помолиться а помочиться.
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10.09.2022 22:06 Ответить
Молится это да. Поползать перед иконами
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10.09.2022 22:12 Ответить
Ой а шо случілось шо проізошло?
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10.09.2022 21:33 Ответить
Чьєрт побьєрі... Теплоход Свєтлов... ту-ту...
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10.09.2022 21:38 Ответить
Руссо туристо? Облико морале? Дегенерато!
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10.09.2022 22:35 Ответить
чьто проізошло, внєшнєє управлєніє?
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10.09.2022 21:41 Ответить
Шо споткнулся? Айайай...
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10.09.2022 21:42 Ответить
Колумбійський галстук!
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10.09.2022 21:44 Ответить
э стоматолог...рекомендую...
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10.09.2022 21:45 Ответить
Еще вчера были я и ты, Еще вчера так цвели цветы, Еще вчера было так легко... Неужели все умчалось, Неужели все умчалось Далеко- далеко?
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10.09.2022 22:03 Ответить
То він за порадою вище так молився, що лоба розбив. Амінь
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10.09.2022 22:43 Ответить
Рубайте их, хлопцы!
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10.09.2022 21:33 Ответить
Из не рубать нужно, а ловить, обливать керосином, поджигать и пускать ночью побегать в поле. Рецепт праздничного фейерверка от Нестора Ивановича Махно.
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10.09.2022 21:39 Ответить
Та ще кукурудза на силос на полях стоїть! Навчі ще керосином! Кукурудзу попалять...
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10.09.2022 22:07 Ответить
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10.09.2022 21:39 Ответить
всипте їм хлопці, щоб було не мало ... вже така пісня навіть є.. https://youtu.be/8t_2-MG_Xhc
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10.09.2022 21:54 Ответить
Гарна пісня 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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11.09.2022 01:04 Ответить
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10.09.2022 21:35 Ответить
русский, ты сегодня зарегистрировался шоб защитить девичью честь дикарей?
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10.09.2022 21:38 Ответить
Просто Гоша займається самозаспокоєнням, не хоче "уєзжати" з Лиману.
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10.09.2022 21:44 Ответить
самозаспокоєнням .. дрочит что ли ?
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10.09.2022 21:46 Ответить
Георгий іди нах , тут тобі не раді
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10.09.2022 21:51 Ответить
Просто ты русский, и транслируешь тут московитскую говнопропаганду. Но такое дерьмо жрут только русские дикари, на людях это не работает.
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10.09.2022 21:52 Ответить
Гоша, всі твої реалісти з Лиману вже давно спакувалися в сторону мордору, залишилися тільки фаталісти та тупі, які вірять в "панікі нєт" та "всьо ідьот па плану".
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10.09.2022 21:59 Ответить
А їх хтось питає?!
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10.09.2022 21:39 Ответить
Ваня, водки здесь как не было, так и нет. Иди с чёртом.
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10.09.2022 21:41 Ответить
Як у вас з українською?
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10.09.2022 21:42 Ответить
падай ********* убит
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10.09.2022 21:45 Ответить
Лиман уже сдали, дурачок. Пока пи...ы получают чтобы не прибили при отступлении из Лимана.
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10.09.2022 22:15 Ответить
Якось тойво... третю ніч не сплю... щогодини листаю що там взяли, як там просунулись 🙄. Мо хто передайте на "0", шоп самі поспали і народу Вкраїни дали передишки від перемог! 🇺🇦
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10.09.2022 21:38 Ответить
адреналін...
як пішло... то вже не їсти... не спати..
(слава нашому ЗСУ)
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10.09.2022 21:41 Ответить
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10.09.2022 21:57 Ответить
вчора тут цензор виклав статтю та фото як наші бійці підірвали колонну кацапів але на фото був білий пікап та обгорілий кацап мав берці як бійці ЗСУ та дуже було схоже, що це були наші хлопці. Але зараз ми маємо відео з того міста подій і це кацапи були https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
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10.09.2022 21:43 Ответить
Я теж звернув увагу на берці
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10.09.2022 22:10 Ответить
Чорт бери, а от за це дякую. Після вчорашньої новини якось не по собі було. Але раз це дійсно кацапи, то все добре - люди не постраждали.
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10.09.2022 22:11 Ответить
то як раз були узбеки !
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10.09.2022 22:18 Ответить
👋👋👋👋👋👋
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10.09.2022 21:43 Ответить
при таких темпах удирания орков, ЗСУ требуется хорошая логистика. и машины успевать заправлять в погоню, и набої с харчами вовремя подвозить,... успели таки сорвать день и многое сделать. но судя по карте погоды щас там на подходе не хилый дождевой фронт. значит дороги развезёт, если и правда задощіть. надеюсь с логистикой будет всё нормально. и ЗСУ успеют на плечах убегающих орков сорвать ещё не один день.
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10.09.2022 21:43 Ответить
В твіттері пишуть,що штурмують Лисичанськ.
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10.09.2022 21:44 Ответить
так *********, что ваньку в грунт закатали! )))
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10.09.2022 21:44 Ответить
Шото даже рамзанка дыров жало завалил
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10.09.2022 21:46 Ответить
Ну так - ще прийдеться перед Украми вибачатись..!
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10.09.2022 21:49 Ответить
Не завалив, а розповідав сьогодні що його ахмати майже взяли Соледар і дивувався чому про це не розповідають пропагандони.
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10.09.2022 21:52 Ответить
Генералу Залужному звонит жена : - Дорогой, зайди в баКалею и возьми изюм. Запомнил? - Конечно, дорогая. Зайти в БаЛаклею и взять Изюм. Сделаю.
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10.09.2022 21:49 Ответить
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10.09.2022 21:51 Ответить
Мавзолейные Шариковы 🦍🦍🦍...не послушали Джохара Дудаева и Валерию Новодворскую....
Фразы их практические одинаковы и сказаны в разные годы...
Не приведи Господи вам рашисты затеять войну с Украиной....
Все это есть в Ютьюбе... Скрины не сгорают...даже если крысы мавзолейные их удалят...
Слава ЗСУ💙💛💪👍👌💯
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10.09.2022 21:49 Ответить
Зараз багато відео з "бідними та нещасними" полоненими рашистами.

Але саме ці бідні та нещасні катували та гвалтували людей в Бучі, зрівнювали з землею Маріуполь, Попасну, Рубіжне, обстрілювали школи та лікарні.

Жодного жалю бути не може.😡‼️‼️
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10.09.2022 22:03 Ответить
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10.09.2022 22:07 Ответить
свинособака, ты действительно туп настолько, шо искренне веришь в вашу говнопропаганду?
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10.09.2022 22:18 Ответить
Це що за висер? Кац ти попутав сайт
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10.09.2022 22:18 Ответить
Ховайся в жито
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10.09.2022 22:31 Ответить
На Черкащині прислів"я є: "Не засівай вітер! Жнивам не зрадієш!" Кацапи "засіяли вітер"! А тепер ідуть "жнива"!
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11.09.2022 06:01 Ответить
Дык восень жа. Жыта сжалі. Няма ўжо куды ім хавацца.
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11.09.2022 12:26 Ответить
Нацист это ты чмо и твой царёк. Жаба ******.
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10.09.2022 22:32 Ответить
Отрицацательн-ОЕ наступление втор-ОЙ армии мира:
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10.09.2022 23:44 Ответить
 
 