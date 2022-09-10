Вследствие обстрела в Донецкой области ранен ребенок, - ГСЧС

Вследствие российского обстрела Очеретинской поселковой территориальной громады в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"В 12:55 отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части 15-го государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТГ Покровского района.

Вследствие обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград", - говорится в сообщении.

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