Вследствие обстрела в Донецкой области ранен ребенок, - ГСЧС
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Вследствие российского обстрела Очеретинской поселковой территориальной громады в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"В 12:55 отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части 15-го государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТГ Покровского района.
Вследствие обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.
Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград", - говорится в сообщении.
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