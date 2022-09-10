Єврокомісія закликала держави ЄС збільшити фіндопомогу Україні

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган попросив країни-члени ЄС збільшити фінансову підтримку Києва наступного року, оскільки війна Росії в Україні "дуже ймовірно" продовжиться.

Виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів фінансів ЄС, Ган підтвердив, що кредитний транш у розмірі 5 мільярдів євро Україні буде офіційно узгоджено найближчими днями, і що він сподівається на додаткові 3 мільярди євро, можливо, у вигляді грантів, які буде надано Києву до кінця року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця [року] складають ще 3 мільярди [євро]", - сказав Ган.

Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані Єврокомісії, і висловив упевненість, що вони будуть схвалені країнами-членами ЄС.

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Цього літа вже було виділено перший транш у розмірі 1 млрд євро, тобто загалом 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

Більше питання полягає в наданні довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки вона продовжує вести нищівну війну з Росією після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в лютому.

Переважна більшість бюджету ЄС уже виділена для інших зобов’язань, і Ган натякає, що в майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку — а це дуже ймовірно — що війна триватиме в новому році", — сказав Ган. "Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності" - додав він.

Ган зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

"Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну", - сказав він.

"Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов’язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми маємо виконати наші зобов’язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі", – додав Ган.