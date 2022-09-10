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Єврокомісія закликала держави ЄС збільшити фіндопомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

євро

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган попросив країни-члени ЄС збільшити фінансову підтримку Києва наступного року, оскільки війна Росії в Україні "дуже ймовірно" продовжиться.

Виступаючи перед неформальною зустріччю міністрів фінансів ЄС, Ган підтвердив, що кредитний транш у розмірі 5 мільярдів євро Україні буде офіційно узгоджено найближчими днями, і що він сподівається на додаткові 3 мільярди євро, можливо, у вигляді грантів, які буде надано Києву до кінця року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця [року] складають ще 3 мільярди [євро]", - сказав Ган.

Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані Єврокомісії, і висловив упевненість, що вони будуть схвалені країнами-членами ЄС.

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Цього літа вже було виділено перший транш у розмірі 1 млрд євро, тобто загалом 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

Більше питання полягає в наданні довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки вона продовжує вести нищівну війну з Росією після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в лютому.

Переважна більшість бюджету ЄС уже виділена для інших зобов’язань, і Ган натякає, що в майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку — а це дуже ймовірно — що війна триватиме в новому році", — сказав Ган. "Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності" - додав він.

Ган зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

"Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну", - сказав він.

"Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов’язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми маємо виконати наші зобов’язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі", – додав Ган.
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Топ коментарі
+4
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10.09.2022 23:31
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10.09.2022 23:28
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10.09.2022 23:33
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10.09.2022 23:28 Відповісти
допомогу збільшують, а люди гроші як збирали так і збирають . в мене питання куди дівається допомога
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10.09.2022 23:29 Відповісти
це риторичне питання
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10.09.2022 23:37 Відповісти
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10.09.2022 23:31 Відповісти
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10.09.2022 23:33 Відповісти
Возможной? Серьезно? Если там Ермак с Арахамией, а все же они не полные идиоты, в ответ на требования стократно произнесенные обращения вложить бюджет в армию, а не в асфальт (задолго до начала так называемой СВО, война то как идет, так и шла) просто внаглую хамили и врали, неужели кто-то сомневается, что партию парок (зимних курток хороших, притом и в снежно-дождливую погоду как раз) из гусиного пуха они не нагреют себе пару десятков штук? Да они не могут не воровать, у них в бане с Беней уже так называемое соревнование, кто больше украдет и кто самый ловкий вор. Для них это уже спорт и давно спорт, а на остальных им плевать. Воруют все, лишь бы украсть, даже если им это не надо или они не могут и никогда не смогут это продать. Лишь бы украсть и потом если сгниет в холодном сыром подвале все что украли, то им даже плевать. Это инстинкт уже воровской. Когда в 95-98-ом некоторым нашим неплохим инженерам после слитых Кучмой заводов попадала возможность переехать в Германию на великолепную зарплату, на что они с радостью соглашались, то очень многие из них были уволены оттуда спустя несколько дней после вступления в должность. Потому что на камеру (о которых они не знали) тащили в штанах не просто технику, а болты самые обычные. Лишь бы украсть, в хозяйстве пригодиться. С зарплатой, которой хватит на десять тысяч таких болтов. Теряли работу, ехали назад, спивались и многие уже на том свете в 50-60 лет. Не могли не воровать, если уже когда-то в прошлом воровали. Это спорт, это адреналин, это азарт, это непреодолимое желание украсть, невозможно бороться. Вот и они такие и есть.
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11.09.2022 00:00 Відповісти
ОП задоволена, не треба буде гнути спину розвантажуючи вагони…
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10.09.2022 23:40 Відповісти
цікаво..коли до них дійде, що крім президента та його ОПи ці гроші ніхто не бачив?? ні військові, ні медики ні ВПО..
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10.09.2022 23:41 Відповісти
гарно було б з кожним траншем, або грошовою допомогою присилати і незалежного аудитора, який би котролював як і куди йдуть ці кошти... скінчилися кошти - відчитався і ада додому...
і так з кожним значним надходженням (і всім би було добре, крім казнокрадів, ясний день)))
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10.09.2022 23:55 Відповісти
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11.09.2022 00:05 Відповісти
 
 