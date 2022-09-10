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Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми": "Ми не можемо дозволити собі зупинитися"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Шлях до повернення всієї окупованої території України стає все чіткішим.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, у всіх вас є це відчуття. У нас є навіть упевненість. Я думаю, що у вас є відчуття, що ми повертаємось і міцнішаємо. І прошу зараз усіх вас, хто є в цьому залі, оплесками подякувати нашим воїнам, які наближають нашу перемогу й наше повернення додому.

Шлях до повернення всієї нашої території – все це є, і з кожним днем він стає дедалі чіткішим. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, що це складний шлях, але ми також знаємо, що цей складний шлях пройти реально, і ми це робимо.

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Та це саме шлях. Шлях, на якому є певні важкі етапи, і жоден з них, на жаль, не можна оминути. Це шлях, який вимагає сміливості – постійно. Шлях, який вимагає витримки – і теж постійно. Шлях, на якому не можна допустити послаблення нашої єдності – як насамперед усередині держави, так і нашої глобальної антивоєнної коаліції.

Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяцями були в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів... Шлях до тих наших міст і сіл, які ще чекають – складно, також часто зі сльозами, бо живі люди, – повернення українського прапора, а отже, повернення свободи, безпеки, шансу на майбутнє. Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися.

Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена та об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася", - зазначив Зеленський.
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Топ коментарі
+42
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10.09.2022 23:55
+26
Зебіл, ти б краще подякував Пороху за 46 лямів $ задоначених на ЗСУ
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11.09.2022 00:09
+23
гарно сказав...
і як тут не згадати - ненагнетайте, атвестивайска, перистатьстрилять, сайтисьпасередине...
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10.09.2022 23:58
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10.09.2022 23:55 Відповісти
намедні таку думку закинула на форум - почались питання, за що ненавиджу боневтіка й назвали ботом
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11.09.2022 00:01 Відповісти
Не переживайте! За 8 років перебування на "Цензорі" я набрав аж 286 "обзивачок"! Починаючи від "бандери недобитого" і закінчуючи "внуком НКВДиста" Одних "обзивачок" пов"язаних з (можливою) належністю мене до євреїв - аж 82 шт! А у мене предок по Умані з Гонтою гуляв!
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11.09.2022 06:14 Відповісти
А без кацапського "намєдні" ніяк не можна?
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11.09.2022 10:00 Відповісти
а типу варіант - стьоб Вам недоступний? Нагадую, кожен міряє по собі
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11.09.2022 16:34 Відповісти
Є повод порадіти. Ви знайшли своє болото, бо тут багато таких, як ви. Ну, як багато... активних ботів 100-150. Буде з ким потеревеніти. І лайків насиплять і підтримають. Он Холодний вже вас обласкав - мабуть прийняв.
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11.09.2022 12:10 Відповісти
ну Ви ж типу теж, в цьому болоті, у Вас є привід
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11.09.2022 16:35 Відповісти
Ніт, я тут читаю новини. Іноді буцаю коментаторів, але більшість - клініка назавжди. Маю надію, що вони дійсно є патріотами, бо іноді з логікою в них дуже важко.
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11.09.2022 21:53 Відповісти
Зебіл, ти б краще подякував Пороху за 46 лямів $ задоначених на ЗСУ
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11.09.2022 00:09 Відповісти
Не Пороху дякуй, а Янику, який розкрадав країну
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11.09.2022 10:47 Відповісти
Це до бориса белинского
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11.09.2022 10:52 Відповісти
Очевидно що коли від верховного гівнокомандувача забрати камеру хоч на день і не вийде в ефір черговий висер про його вагомий вклад у перемогу над недокурком ******, у нього починається ломка. Не допомагає абсолютно нічого навіть перевірені "препарати" від втоми. Дєрмак ше те падло знає про цю залежність відеопука від камери і користується нею по повній підсовуючи і сюжети і тексти до відосиків.
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11.09.2022 10:54 Відповісти
от вже ж посилун..з ракетниці пуляв??
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10.09.2022 23:58 Відповісти
гарно сказав...
і як тут не згадати - ненагнетайте, атвестивайска, перистатьстрилять, сайтисьпасередине...
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10.09.2022 23:58 Відповісти
тільки якщо ти на веслах )))))
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11.09.2022 00:08 Відповісти
Да в Европе все понимают, просто они на содержании у Путина и его кошельков были в прошлом, а теперь уже не на содержании, а по банальному шантажу, так как факт передачи денег был зафиксирован и уже не выйти из игры. Они куплены и будут вредить до конца, пока они у власти. Теперь им будет чуть сложнее вредить и это хорошо.

Мы никогда не подкупали политиков в Европе и результат даёт о себе знать. Кацапы же вложили туда много денег даже с учетом украденных самими же кошельками и посредниками. Надо было, пока Борька-алкаш сидел на троне, шевелиться и выгодно обменять ЯО на экономические выгоды, что было вполне возможно, у нас же арсенал огромный был. Была такая возможно еще тогда, жили бы сейчас лучше Польши, у них ЯО не было. Не знаю, как надавили на Кравчука или что ему дали, с Кучмой то все ясно было, ему конечно откаты насыпали за сдачи за вшивые копейки в бюджет сотен мощнейших дальнобойных ракет и самолетов.
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11.09.2022 00:07 Відповісти
Шо там с мародерами-орденоносцами?
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10.09.2022 23:58 Відповісти
Що за сексизм? Треба додавати й мародерок-орденоносиць. Там є серед них цицьката краля Мабуть у всіх їх проблем нема І не буде.
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11.09.2022 00:06 Відповісти
У той орденоноски такое сосалище, шо я про ее подвиги могу подумать только если моя жена находится в той час в соседнем штате....
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11.09.2022 00:12 Відповісти
Є інфа неперевірена правда буде пару днів що і як але ЗСУ зайшли в донецький аєропорт.Важко сказати що і як в тому напрямку. Аде було б дуже чудово як що це так і хлопці дали тризди оркам.До речі пушлін втік в рашку
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10.09.2022 23:58 Відповісти
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11.09.2022 00:10 Відповісти
Кто его куда толкает??? Бой с ветряными мельницами напоминает!! Когда армия побеждает можно вдаваться в демагогию!!
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11.09.2022 00:11 Відповісти
ти хотів написати : " гарно прочитав те що написали " та забувся як ця фраза звучить ? То прочитай , тепер згадаєш )) Дійсно , непогано вийшло , видно перед дзеркалом трішки потренувався , це ж не рекордну прес - конференцію влаштовувати , і незручних питань ніхто не задає ((
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11.09.2022 01:52 Відповісти
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11.09.2022 00:11 Відповісти
белгород, ростов, пермь, тула, варонеж, саратов, урал, кідик-мішма, озімка дяді вані, уренгой, магадан, а далі вони чуби будуть чесати - йти чи не йти...
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11.09.2022 00:26 Відповісти
а там японці - альо!! стійте вже!! Курили наші!!!
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11.09.2022 00:37 Відповісти
а ми їм паляницю, а вони нам саке с сирою рибою,
а ми їм сало з часником і чаркою і все - їхня дамка бита конем на аж 2 ....
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11.09.2022 00:44 Відповісти
і скибочку українського хлібу..ммм..смакота..
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11.09.2022 00:47 Відповісти
а шо б Ви були щасливі ще років багато....
серветку мені, серветку!
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11.09.2022 00:58 Відповісти
Та ну нах! Ватку же ж потім годувати! А робити вони не вміють. 140 мільонів пияків та ледарів?! Хай мене вкрадуть!..
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11.09.2022 00:51 Відповісти
та він ще і сігналізатор і маячить морзею?
а куртка засолена под мишками, означає який сігнал?- шо воно спец і дупер рази 4 спецназер?


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11.09.2022 00:22 Відповісти
а як за нього соромно..бо думають, що всі українці на бомжів схожі..
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11.09.2022 00:38 Відповісти
а зараз чесно - соромно шо край!
втішає тільки одне - ні буба, ні ермачня, ні шмигалі, ні резнікови, ні відтрускавечена і так і ненавчена скумбрієва долбана шобла по 8м - це не Україна.
я знаю іншу Україну!
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11.09.2022 01:13 Відповісти
Хорошо сказали
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11.09.2022 04:03 Відповісти
Ну , і ще один відосік - десятки трофейних танків , САУ , піони та іншої бронетехніки , покинутої переданої сьогодні кацапами , в рамках ленд лізу , збройним силам України .. .https://t.me/operativnoZSU/40957

На добраніч ..!
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11.09.2022 00:23 Відповісти
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11.09.2022 00:24 Відповісти
Який же в нас тільки героїчний президент освабадітєль
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11.09.2022 00:33 Відповісти
кішка-хромоніжка з країни брехунів..
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11.09.2022 00:40 Відповісти
Ніщо не зупинить ІДЕї час котрої настав
Якщо він так скаже тоді і поговоримо
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11.09.2022 00:56 Відповісти
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11.09.2022 01:46 Відповісти
Ти або сам пиши, або якесь посилання залишай, бо видрав десь-шось і вліпив кудись. Дрон тобі між очі.
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11.09.2022 12:15 Відповісти
Сказав той хто зарегився 29 серпня 2022 року.
Адрес руцкого корабля знаєш чи підказати.
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11.09.2022 13:28 Відповісти
Про мою реєстрацію трохи... брехня. Що там показує сайт, мабуть не зрозуміло й богу. Але, в будь-якому разу це не стосується тої хні, яку ти транслюєш.
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11.09.2022 13:36 Відповісти
Та звісно ж, не пиши своєї хні мені, найди собі друзів по розуму.
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11.09.2022 13:44 Відповісти
Гаразд, ще один дрон тобі між очі.
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11.09.2022 21:35 Відповісти
Найвиличнійший перднув відосиком із бункера?)))
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11.09.2022 04:52 Відповісти
Він ще 3 дні тому Єрдогана просив організувати зустріч йому із Путлером.
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11.09.2022 06:27 Відповісти
Молодець. Приємно, коли тобі не соромно за свого президента.
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11.09.2022 07:38 Відповісти
НУ що скажеш---РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА ВІН ГРАЄ НЕ ПОГАНО. А на інше він і не вчився і більш нічого іншого і не вміє. А вважаючи на його брехливе нутро ,робить це з успіхом А НАШИМ БАРАНАМ І ЛОХАМ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ . бо як колись сказав сам зеленський----"стратегічно мислити в мене немає часу (немає мізгів),як і в нашох лохторату.
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11.09.2022 08:25 Відповісти
 
 