Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми": "Ми не можемо дозволити собі зупинитися"
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Шлях до повернення всієї окупованої території України стає все чіткішим.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє сайт президента, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, у всіх вас є це відчуття. У нас є навіть упевненість. Я думаю, що у вас є відчуття, що ми повертаємось і міцнішаємо. І прошу зараз усіх вас, хто є в цьому залі, оплесками подякувати нашим воїнам, які наближають нашу перемогу й наше повернення додому.
Шлях до повернення всієї нашої території – все це є, і з кожним днем він стає дедалі чіткішим. Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, що це складний шлях, але ми також знаємо, що цей складний шлях пройти реально, і ми це робимо.
Та це саме шлях. Шлях, на якому є певні важкі етапи, і жоден з них, на жаль, не можна оминути. Це шлях, який вимагає сміливості – постійно. Шлях, який вимагає витримки – і теж постійно. Шлях, на якому не можна допустити послаблення нашої єдності – як насамперед усередині держави, так і нашої глобальної антивоєнної коаліції.
Це шлях від Харківської області, де зараз люди, які місяцями були в окупації, зі сльозами щастя вітають українських воїнів... Шлях до тих наших міст і сіл, які ще чекають – складно, також часто зі сльозами, бо живі люди, – повернення українського прапора, а отже, повернення свободи, безпеки, шансу на майбутнє. Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися.
Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена та об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
і як тут не згадати - ненагнетайте, атвестивайска, перистатьстрилять, сайтисьпасередине...
Мы никогда не подкупали политиков в Европе и результат даёт о себе знать. Кацапы же вложили туда много денег даже с учетом украденных самими же кошельками и посредниками. Надо было, пока Борька-алкаш сидел на троне, шевелиться и выгодно обменять ЯО на экономические выгоды, что было вполне возможно, у нас же арсенал огромный был. Была такая возможно еще тогда, жили бы сейчас лучше Польши, у них ЯО не было. Не знаю, как надавили на Кравчука или что ему дали, с Кучмой то все ясно было, ему конечно откаты насыпали за сдачи за вшивые копейки в бюджет сотен мощнейших дальнобойных ракет и самолетов.
а ми їм сало з часником і чаркою і все - їхня дамка бита конем на аж 2 ....
серветку мені, серветку!
а куртка засолена под мишками, означає який сігнал?- шо воно спец і дупер рази 4 спецназер?
втішає тільки одне - ні буба, ні ермачня, ні шмигалі, ні резнікови, ні відтрускавечена і так і ненавчена скумбрієва долбана шобла по 8м - це не Україна.
я знаю іншу Україну!
покинутоїпереданої сьогодні кацапами , в рамках ленд лізу , збройним силам України .. .https://t.me/operativnoZSU/40957
На добраніч ..!
Якщо він так скаже тоді і поговоримо
Адрес руцкого корабля знаєш чи підказати.