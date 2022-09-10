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Новини Економіка
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Зеленський (17463) YES (40)

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде "найскладнішою" для всього світу і вирішить майбутнє України та Європи.

Це буде важкий етап – ми повинні пережити цю зиму. Це найскладніша зима, яка буде в усьому світі. Це 90 днів, які стануть випробуванням для нашої віри у перемогу, випробуванням для нашої витримки та єдності, для нашої здатності захистити себе, свободу та фундаментальні цінності для будь-якої людини у світі. Росія робить усе, щоб за ці 90 днів зламати опір України, Європи та світу", - сказав він, виступаючи у п'ятницю на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Назвавши цей період "останнім аргументом" Росії, Зеленський заявив, що "попереду 90 днів, які вирішать більш ніж 30 років Незалежності України. 90 днів, які вирішать усі роки існування ЄС, визначать наше майбутнє".

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"Ми не сумніваємося, що можемо пройти зимовий період без російських енергоресурсів. Не лише Україна, а й усі шановні країни. Але щоб це було, дуже важливо не допустити жодних російських диверсій – озброєних, політичних, дуже важливо не допустити дезінформаційних кроків Росії. Потрібна велика координація, жорсткість тиску на Росію", - заявив він.

Завершити демонтаж російського впливу, сказав він, "необхідно зараз до вирішальних 90 днів".

Протягом осені необхідно посилити санкції проти Росії, банків, компаній. Потрібно узгодити всі механізми реального обмеження російських експортних доходів, забезпечити юридичні та політичні засади для впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських доходів за кордоном для відшкодування збитків, завданих цією війною людям України. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян РФ, щоби підштовхнути їх до помітного антивоєнного руху", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що "ми маємо захистити наше небо. Це важливо саме взимку, коли мішенями російських ракет можуть стати і стануть підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом та електрикою. Зараз час для партнерів виконати свої зобов'язання - допомогти Україні системною протиповітряною обороною".

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Також, за його словами, "зараз час завершити створену Росією кризу на Запорізькій АЕС. Загроза ядерної катастрофи – це точно не те, з чим має заходити в зиму Євросоюз, Туреччина, інші країни. Важливою є стабільна робота Запорізької АЕС. Українська енергосистема може стати одним із елементів гарантування та стабільного споживання енергії Європою протягом 90 днів".

Ми повинні, наголосив він, підготувати наші суспільства до реальних ризиків.

"Зима буде важкою для всіх – від Латвії та Польщі до Британії й США. Але ми маємо зробити так, щоб ця зима стала найважчою для Росії. Для тих, хто відповідальний за створені проблеми – військові, соціальні, цінові, енергетичні, інші. Ми можемо зробити так, щоб за 90 днів шлях до нашої перемоги став чіткішим", - вважає президент.

Він наголосив, що "після цих 90 днів починається справжня захищеність на десятиліття від усіх загроз, які болісно переживаються зараз. Коли ми пройдемо все це, наш сусід не зможе ніколи нічого з нами зробити. Росія стала на шлях своєї історичної поразки та чіткість цього шляху, контури її поразки стануть видні після цих 90 днів, якщо всі ми будемо чесними та витримаємо. Усі, хто цінує світ більше, ніж війну.

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Зеленський вважає, що "економічне об'єднання в Європі досягнуто, політичне об'єднання в Європі досягнуто. Але зараз досягається реальне ціннісне об'єднання континенту і, до речі, завдяки Україні також. Зникають останні бар'єри між європейськими країнами і завдяки тому, що Європа реально захищає свободу".

Він звернув увагу на те, що "Росія робить ілюзію, що європейці мають зробити вибір". "Такий складний вибір між цінами та цінностями, між свободою та безпекою, незалежністю та спокоєм. Але немає такого вибору. Коли цінності слабкі, ціни – захмарні. Коли свобода страждає, безпеки немає. Коли незалежність програна, спокою не буде. Тому всі ми не маємо права зупинятися. Потрібно боротися, пройти зиму, допомогти тим, хто слабший, захистити тих, хто потребує захисту більше, обмежити себе в тому, що може бути обмежено, і обмежити Росію", - сказав президент.

"Саме цієї зими ми повинні зробити все, щоб навесні сказати - ми повністю готові до початку переговорів про членство України в ЄС. Це буде історичний момент, історичний час, коли буде честю для Європи - прийняти державу, яка перемагає", - заявив він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
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10.09.2022 23:27
+28
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10.09.2022 23:25
+17
Перекладаю: нам потрібно ще 90 днів на обкрадання західної допомоги і встановлення зеленої диктатури з вкраденими грошима.
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10.09.2022 23:22
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Перекладаю: нам потрібно ще 90 днів на обкрадання західної допомоги і встановлення зеленої диктатури з вкраденими грошима.
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10.09.2022 23:22 Відповісти
яхту ще не оплатив повністю, мабудь - тільки аванс внес
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10.09.2022 23:26 Відповісти
Ой ***...
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10.09.2022 23:22 Відповісти
Навіть менше. Лютий в Європі зовсім не лютий...
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10.09.2022 23:23 Відповісти
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10.09.2022 23:44 Відповісти
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11.09.2022 12:08 Відповісти
"політичне об'єднання в Європі досягнуто..."

Ага, мад'ярам хантимансійським розкажи.
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10.09.2022 23:23 Відповісти
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10.09.2022 23:23 Відповісти
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10.09.2022 23:25 Відповісти
Но западных партнёров это очевидно устраивает.
А вот почему их это устраивает, почему они встречаются с Ермаком в статусе Завхоза Офиса Зеленского, которого вся Украина обвиняет в работе на Кремль и почему до сих пор не запущенно ни одно собственное государственное военное производство надо подумать каждому.
"Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел встречи с представителями США, Канады и Великобритании. На Банковую приехала делегация британских депутатов, бывшие американские послы и представители канадского Центра прав человека Рауля Валленберга."
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11.09.2022 00:09 Відповісти
таке й відношення до нас - самі залежні від газу, від інших вимагаємо відмовитись, а тепер в нас важкий період..круть..

таки подніме комуналку
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10.09.2022 23:25 Відповісти
ностердамус **********.... вова гундосик
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10.09.2022 23:26 Відповісти
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10.09.2022 23:27 Відповісти
і 90 днів осені і 90 днів весни.. бо хто зна коли настануть холоди і коли відступить зима...
он як надворі ...прохолодно...а тільки 10 вересня... ще 2 місяця могло би бути спекотно...
так і в березні може ще сніг лежатиме...
а колись (2-3-4 роки тому... зима всього 10 днів тривала ))) у лютому приморозило і все )
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10.09.2022 23:27 Відповісти
Вопрос к Владимиру Александровичу - если он знал о готовящемся российском вторжении то почему не построен ни один концлагерь? Что за безалаберность?
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10.09.2022 23:27 Відповісти
Попросите Андрюху Данилко подарить ему картонную звезду Сердючки. 😊
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10.09.2022 23:28 Відповісти
Зелене тріпло.
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10.09.2022 23:28 Відповісти
а асфальт горить? - асфальт горить!
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10.09.2022 23:29 Відповісти
Тільки не чіпайте асфальт! То злітні смуги! От як!
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10.09.2022 23:35 Відповісти
Ну от навіщо? Тільки ЗСУ надихнули людей своїм наступом, як оце...
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10.09.2022 23:30 Відповісти
Всього-то якихось 90 днів і на шашлики?
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10.09.2022 23:31 Відповісти
відразу як асфальт покладе
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10.09.2022 23:35 Відповісти
На х#я його цитувати. Треба виключити з інформаційного простору.
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10.09.2022 23:32 Відповісти
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10.09.2022 23:34 Відповісти
Вава, а шо случилось, а? Инвесторов пугаешь? У нас что, танки по Киеву ездят?
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10.09.2022 23:36 Відповісти
що ти там вважаеш,ти чи будеш мерзнути,поцілуй ермака в дупу!
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10.09.2022 23:37 Відповісти
Насіння бука, коли не померзне десь 500 годин не взойде. Так й УкраЇна, щоб розквітнути, треба трохи померзнути, що і станеться цією зимой, а ось навесні вона розквітне.
І наречуть іі не тількі благородною, а й благословеною.
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10.09.2022 23:38 Відповісти
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10.09.2022 23:39 Відповісти
стрибок з трампліну Буковелі аж в Оман де нема нашого посольства вкид, зустріч там з Патрушевим вкид, розмінування вкид. вільна дорога з півночі до києва вкид, здача вагнерівців ***** вкид, здача АЗОА та морпіів вкид, співпраця його та батька з людьми з фсб вкид
призначення на осади відвертих шпигунів та агентів фсб теж. млять, вкид... країною керує єрмак а не зе, теж вкид. пані Спаркс говорила про 6 чи 7 держзрад в ОП, вкид
то чому за ці вкиди ніхто не сидить???
і чи не докуя цих вкидів за 3 роки на одне ***, рило????????????????????
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11.09.2022 00:00 Відповісти
"Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел встречи с представителями США, Канады и Великобритании. На Банковую приехала делегация британских депутатов, бывшие американские послы и представители канадского Центра прав человека Рауля Валленберга.'
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11.09.2022 00:10 Відповісти
@vinnicanin

Зеленський так щоро вірив ,що ЗСУ почне наступ на Херсон,що про@бав харківський напрямок. Навіть і не знаю ,як тепер він буде перед Єрмаком віддуватись.
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10.09.2022 23:41 Відповісти
а буде...
бо його мабудь єрмак з татом добре за іічко тримають.
і янелох, це була відверта брехня. якщо брати зе як президента.
він навіть не освідомлював, куда вліз...
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11.09.2022 00:05 Відповісти
може в європі, на банковій чи в омані холодно тільки 90 днів
а в окопах дуже холодно 180-210 днів а особливо ночей.
сумніваюсь що на передку у хлопців бронік на футболку...
ночами вже до +7 а далі гірше
але як завжди, все є, ми готові
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10.09.2022 23:42 Відповісти
Спічрайтеру ЗеЛоха залік, відмінно. А тепер про самого кращебНепрезидента. У половини світу з грудня по лютий літо, а значить та ж Австралія і інші країни південної півкулі можуть запросто і вугілля підігнати і дизель. Ніяких катастроф взимку не буде!
Якби ЗеЛох не був 'внє палітікі, історії і інших знань' воно б знало, що українці взимку нуу дуже нудьгують. Влаштовують то майдани, то зимові походи. ЗСУ точно не стануть дупи морозити в окопах, а будуть грітися, доганяючи втікаючих рашистів і від підпалу маскви. Бо треба виправляти історичне недопрацювання пращурів!
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10.09.2022 23:43 Відповісти
круто ти жахнув!!!
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11.09.2022 00:07 Відповісти
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10.09.2022 23:48 Відповісти
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10.09.2022 23:53 Відповісти
Я надіюсь що прямо зараз закуповується чи вже закуплено зимове спорядження? Бо осіннє в основному купували собі бійці самостійно. Менше тріпай язиком, більше роби для забезпечення війська.
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11.09.2022 00:04 Відповісти
****, *****, ты закупило зимнюю одежду для наших Героев?

Заткни пасть, мразь!!!!
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11.09.2022 00:12 Відповісти
Зелений поц забив весь інфопростір, наче є хоч краплина його заслуги в перемогах на фронті. Во поперла фортуна для піару! Як може дешевий цирковий балаган пропустити такий шанс
Ти б козліна краще для фронту хоч яку копійку пожертвував. Мразота.
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11.09.2022 00:33 Відповісти
І вся оця зелена піарвакханалія за немалі бюджетні кошти. А одяг та обігрівачі захисникам будуть купувати волонтери (тобто українці - патріоти) та союзники, поки зелений поц буде десятками знімати свою гундосню.
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11.09.2022 00:44 Відповісти
А Ленка Скумбрия закажет себе у ,,Вог" ещё одну фотосессию в честь победы. За бюджетные деньги
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11.09.2022 04:21 Відповісти
зеле не лает покоя статья Залужного и Забродского... а после жесточайшего втыка от Блинкена зельц вообще в ступор впал... а когда узнал негативное отношение к нему населения Украины - заклинило его... наполеонобонапартизм еще вырывается наружу, но это последнее издыхание...
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11.09.2022 04:53 Відповісти
Точно???))) Головне що мамік Рима і проросійський залуаень, з зевипердишеми, були у теплих країнах.
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11.09.2022 04:55 Відповісти
Та всему миру вообще-то всё равно. Проблемы небольшие будут у части Европы (да и там уже все хранилища газа заполнены на 85 процентов), у США отчасти (там выборы) и главным образом у нас и конечно у рашистов.
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11.09.2022 12:05 Відповісти
 
 