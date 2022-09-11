90 зимних дней определят будущее Украины и Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет "самой сложной" для всего мира и решит будущее Украины и Европы.

"Это будет трудный этап – мы должны пережить эту зиму. Это самая сложная зима, которая будет во всем мире. Это 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу, испытанием нашей выдержки и единства, нашей способности защитить себя, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире. Россия делает все, чтобы за эти 90 дней сломить сопротивление Украины, Европы и мира", - сказал он, выступая в пятницу на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. -Украина.

Назвав этот период "последним аргументом" России, Зеленский заявил, что "впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины, 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее".

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"Мы не сомневаемся, что можем пройти зимний период без российских энергоресурсов. Не только Украина, но и все уважаемые страны. Но чтобы это было, очень важно не допустить никаких российских диверсий – вооруженных, политических - очень важно не допустить дезинформационных шагов России. Нужна большая координация, жесткость давления на Россию", – заявил он.

Завершить демонтаж российского влияния, сказал он, "необходимо сейчас до решающих 90 дней".

В течение осени необходимо ужесточить санкции против России, банков, компаний. Следует согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов, обеспечить юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских доходов за рубежом для возмещения ущерба, нанесенного этой войной людям Украины. Нужны максимальные визовые ограничения для граждан РФ, чтобы подтолкнуть их к заметному антивоенному движению", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны защитить наше небо. Это важно именно зимой, когда мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, обеспечивающие людей теплом и электричеством. Сейчас время для партнеров выполнить свои обязательства - помочь Украине системной противовоздушной обороной ".

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Также, по его словам, "сейчас время завершить созданный Россией кризис на Запорожской АЭС. Угроза ядерной катастрофы – это точно не то, с чем должен заходить в зиму Евросоюз, Турция, другие страны. Важна стабильная работа Запорожской АЭС. Украинская энергосистема может стать одним из элементов гарантирования и стабильного потребления энергии Европой в течение 90 дней".

Мы должны, подчеркнул он, подготовить наши общества к реальным рискам.

"Зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и США. Но мы должны сделать так, чтобы эта зима стала самой тяжелой для России. Для тех, кто ответственен за созданные проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические, другие. Мы можем сделать так, чтобы за 90 дней путь к нашей победе стал более четким", - считает президент.

Он подчеркнул, что "после этих 90 дней начинается настоящая защищенность на десятилетия от всех болезненно переживаемых сейчас угроз. Когда мы пройдем все это, наш сосед не сможет никогда ничего с нами сделать. Россия стала на путь своего исторического поражения, но четкость этого пути, контуры ее поражения станут видны после этих 90 дней, если все мы будем честны и выдержим. Все, кто ценит мир больше, чем войну.

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Зеленский считает, что "экономическое объединение в Европе достигнуто, политическое объединение в Европе достигнуто. Но сейчас достигается реальное ценностное объединение континента и, кстати, благодаря Украине тоже. Исчезают последние барьеры между европейскими странами и благодаря тому, что Европа реально защищает свободу".

Он обратил внимание на то, что "Россия дает иллюзию, что европейцы должны сделать выбор". "Такой сложный выбор между ценами и ценностями, между свободой и безопасностью, независимостью и спокойствием. Но нет такого выбора. Когда ценности слабы, цены – заоблачные. Когда свобода страдает, безопасности нет. Когда независимость проиграна, покоя не будет. Поэтому все мы не имеем права останавливаться. Нужно бороться, пройти зиму, помочь тем, кто слабее, защитить нуждающихся в защите больше, ограничить себя в том, что может быть ограничено, и ограничить Россию", - сказал президент.

"Именно этой зимой мы должны сделать все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров о членстве Украины в ЕС. Это будет исторический момент, историческое время, когда будет честью для Европы - принять побеждающее государство", - заявил он.

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