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Новости Экономика
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Зеленский (16563) YES (80)

90 зимних дней определят будущее Украины и Европы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет "самой сложной" для всего мира и решит будущее Украины и Европы.

"Это будет трудный этап – мы должны пережить эту зиму. Это самая сложная зима, которая будет во всем мире. Это 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу, испытанием нашей выдержки и единства, нашей способности защитить себя, свободу и фундаментальные ценности для любого человека в мире. Россия делает все, чтобы за эти 90 дней сломить сопротивление Украины, Европы и мира", - сказал он, выступая в пятницу на 17-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. -Украина.

Назвав этот период "последним аргументом" России, Зеленский заявил, что "впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины, 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее".

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"Мы не сомневаемся, что можем пройти зимний период без российских энергоресурсов. Не только Украина, но и все уважаемые страны. Но чтобы это было, очень важно не допустить никаких российских диверсий – вооруженных, политических - очень важно не допустить дезинформационных шагов России. Нужна большая координация, жесткость давления на Россию", – заявил он.

Завершить демонтаж российского влияния, сказал он, "необходимо сейчас до решающих 90 дней".

В течение осени необходимо ужесточить санкции против России, банков, компаний. Следует согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов, обеспечить юридические и политические основы для внедрения международного компенсационного механизма и конфискации российских доходов за рубежом для возмещения ущерба, нанесенного этой войной людям Украины. Нужны максимальные визовые ограничения для граждан РФ, чтобы подтолкнуть их к заметному антивоенному движению", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны защитить наше небо. Это важно именно зимой, когда мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, обеспечивающие людей теплом и электричеством. Сейчас время для партнеров выполнить свои обязательства - помочь Украине системной противовоздушной обороной ".

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Также, по его словам, "сейчас время завершить созданный Россией кризис на Запорожской АЭС. Угроза ядерной катастрофы – это точно не то, с чем должен заходить в зиму Евросоюз, Турция, другие страны. Важна стабильная работа Запорожской АЭС. Украинская энергосистема может стать одним из элементов гарантирования и стабильного потребления энергии Европой в течение 90 дней".

Мы должны, подчеркнул он, подготовить наши общества к реальным рискам.

"Зима будет тяжелой для всех – от Латвии и Польши до Британии и США. Но мы должны сделать так, чтобы эта зима стала самой тяжелой для России. Для тех, кто ответственен за созданные проблемы – военные, социальные, ценовые, энергетические, другие. Мы можем сделать так, чтобы за 90 дней путь к нашей победе стал более четким", - считает президент.

Он подчеркнул, что "после этих 90 дней начинается настоящая защищенность на десятилетия от всех болезненно переживаемых сейчас угроз. Когда мы пройдем все это, наш сосед не сможет никогда ничего с нами сделать. Россия стала на путь своего исторического поражения, но четкость этого пути, контуры ее поражения станут видны после этих 90 дней, если все мы будем честны и выдержим. Все, кто ценит мир больше, чем войну.

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Зеленский считает, что "экономическое объединение в Европе достигнуто, политическое объединение в Европе достигнуто. Но сейчас достигается реальное ценностное объединение континента и, кстати, благодаря Украине тоже. Исчезают последние барьеры между европейскими странами и благодаря тому, что Европа реально защищает свободу".

Он обратил внимание на то, что "Россия дает иллюзию, что европейцы должны сделать выбор". "Такой сложный выбор между ценами и ценностями, между свободой и безопасностью, независимостью и спокойствием. Но нет такого выбора. Когда ценности слабы, цены – заоблачные. Когда свобода страдает, безопасности нет. Когда независимость проиграна, покоя не будет. Поэтому все мы не имеем права останавливаться. Нужно бороться, пройти зиму, помочь тем, кто слабее, защитить нуждающихся в защите больше, ограничить себя в том, что может быть ограничено, и ограничить Россию", - сказал президент.

"Именно этой зимой мы должны сделать все, чтобы весной сказать: мы полностью готовы к началу переговоров о членстве Украины в ЕС. Это будет исторический момент, историческое время, когда будет честью для Европы - принять побеждающее государство", - заявил он.

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Топ комментарии
+29
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10.09.2022 23:27
+28
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10.09.2022 23:25
+17
Перекладаю: нам потрібно ще 90 днів на обкрадання західної допомоги і встановлення зеленої диктатури з вкраденими грошима.
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10.09.2022 23:22
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Перекладаю: нам потрібно ще 90 днів на обкрадання західної допомоги і встановлення зеленої диктатури з вкраденими грошима.
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10.09.2022 23:22 Ответить
яхту ще не оплатив повністю, мабудь - тільки аванс внес
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10.09.2022 23:26 Ответить
Ой ***...
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10.09.2022 23:22 Ответить
Навіть менше. Лютий в Європі зовсім не лютий...
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10.09.2022 23:23 Ответить
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10.09.2022 23:44 Ответить
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11.09.2022 12:08 Ответить
"політичне об'єднання в Європі досягнуто..."

Ага, мад'ярам хантимансійським розкажи.
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10.09.2022 23:23 Ответить
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10.09.2022 23:23 Ответить
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10.09.2022 23:25 Ответить
Но западных партнёров это очевидно устраивает.
А вот почему их это устраивает, почему они встречаются с Ермаком в статусе Завхоза Офиса Зеленского, которого вся Украина обвиняет в работе на Кремль и почему до сих пор не запущенно ни одно собственное государственное военное производство надо подумать каждому.
"Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел встречи с представителями США, Канады и Великобритании. На Банковую приехала делегация британских депутатов, бывшие американские послы и представители канадского Центра прав человека Рауля Валленберга."
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11.09.2022 00:09 Ответить
таке й відношення до нас - самі залежні від газу, від інших вимагаємо відмовитись, а тепер в нас важкий період..круть..

таки подніме комуналку
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10.09.2022 23:25 Ответить
ностердамус **********.... вова гундосик
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10.09.2022 23:26 Ответить
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10.09.2022 23:27 Ответить
і 90 днів осені і 90 днів весни.. бо хто зна коли настануть холоди і коли відступить зима...
он як надворі ...прохолодно...а тільки 10 вересня... ще 2 місяця могло би бути спекотно...
так і в березні може ще сніг лежатиме...
а колись (2-3-4 роки тому... зима всього 10 днів тривала ))) у лютому приморозило і все )
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10.09.2022 23:27 Ответить
Вопрос к Владимиру Александровичу - если он знал о готовящемся российском вторжении то почему не построен ни один концлагерь? Что за безалаберность?
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10.09.2022 23:27 Ответить
Попросите Андрюху Данилко подарить ему картонную звезду Сердючки. 😊
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10.09.2022 23:28 Ответить
Зелене тріпло.
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10.09.2022 23:28 Ответить
а асфальт горить? - асфальт горить!
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10.09.2022 23:29 Ответить
Тільки не чіпайте асфальт! То злітні смуги! От як!
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10.09.2022 23:35 Ответить
Ну от навіщо? Тільки ЗСУ надихнули людей своїм наступом, як оце...
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10.09.2022 23:30 Ответить
Всього-то якихось 90 днів і на шашлики?
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10.09.2022 23:31 Ответить
відразу як асфальт покладе
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10.09.2022 23:35 Ответить
На х#я його цитувати. Треба виключити з інформаційного простору.
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10.09.2022 23:32 Ответить
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10.09.2022 23:34 Ответить
Вава, а шо случилось, а? Инвесторов пугаешь? У нас что, танки по Киеву ездят?
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10.09.2022 23:36 Ответить
що ти там вважаеш,ти чи будеш мерзнути,поцілуй ермака в дупу!
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10.09.2022 23:37 Ответить
Насіння бука, коли не померзне десь 500 годин не взойде. Так й УкраЇна, щоб розквітнути, треба трохи померзнути, що і станеться цією зимой, а ось навесні вона розквітне.
І наречуть іі не тількі благородною, а й благословеною.
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10.09.2022 23:38 Ответить
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10.09.2022 23:39 Ответить
стрибок з трампліну Буковелі аж в Оман де нема нашого посольства вкид, зустріч там з Патрушевим вкид, розмінування вкид. вільна дорога з півночі до києва вкид, здача вагнерівців ***** вкид, здача АЗОА та морпіів вкид, співпраця його та батька з людьми з фсб вкид
призначення на осади відвертих шпигунів та агентів фсб теж. млять, вкид... країною керує єрмак а не зе, теж вкид. пані Спаркс говорила про 6 чи 7 держзрад в ОП, вкид
то чому за ці вкиди ніхто не сидить???
і чи не докуя цих вкидів за 3 роки на одне ***, рило????????????????????
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11.09.2022 00:00 Ответить
"Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня провел встречи с представителями США, Канады и Великобритании. На Банковую приехала делегация британских депутатов, бывшие американские послы и представители канадского Центра прав человека Рауля Валленберга.'
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11.09.2022 00:10 Ответить
@vinnicanin

Зеленський так щоро вірив ,що ЗСУ почне наступ на Херсон,що про@бав харківський напрямок. Навіть і не знаю ,як тепер він буде перед Єрмаком віддуватись.
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10.09.2022 23:41 Ответить
а буде...
бо його мабудь єрмак з татом добре за іічко тримають.
і янелох, це була відверта брехня. якщо брати зе як президента.
він навіть не освідомлював, куда вліз...
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11.09.2022 00:05 Ответить
може в європі, на банковій чи в омані холодно тільки 90 днів
а в окопах дуже холодно 180-210 днів а особливо ночей.
сумніваюсь що на передку у хлопців бронік на футболку...
ночами вже до +7 а далі гірше
але як завжди, все є, ми готові
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10.09.2022 23:42 Ответить
Спічрайтеру ЗеЛоха залік, відмінно. А тепер про самого кращебНепрезидента. У половини світу з грудня по лютий літо, а значить та ж Австралія і інші країни південної півкулі можуть запросто і вугілля підігнати і дизель. Ніяких катастроф взимку не буде!
Якби ЗеЛох не був 'внє палітікі, історії і інших знань' воно б знало, що українці взимку нуу дуже нудьгують. Влаштовують то майдани, то зимові походи. ЗСУ точно не стануть дупи морозити в окопах, а будуть грітися, доганяючи втікаючих рашистів і від підпалу маскви. Бо треба виправляти історичне недопрацювання пращурів!
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10.09.2022 23:43 Ответить
круто ти жахнув!!!
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11.09.2022 00:07 Ответить
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10.09.2022 23:48 Ответить
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10.09.2022 23:53 Ответить
Я надіюсь що прямо зараз закуповується чи вже закуплено зимове спорядження? Бо осіннє в основному купували собі бійці самостійно. Менше тріпай язиком, більше роби для забезпечення війська.
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11.09.2022 00:04 Ответить
****, *****, ты закупило зимнюю одежду для наших Героев?

Заткни пасть, мразь!!!!
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11.09.2022 00:12 Ответить
Зелений поц забив весь інфопростір, наче є хоч краплина його заслуги в перемогах на фронті. Во поперла фортуна для піару! Як може дешевий цирковий балаган пропустити такий шанс
Ти б козліна краще для фронту хоч яку копійку пожертвував. Мразота.
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11.09.2022 00:33 Ответить
І вся оця зелена піарвакханалія за немалі бюджетні кошти. А одяг та обігрівачі захисникам будуть купувати волонтери (тобто українці - патріоти) та союзники, поки зелений поц буде десятками знімати свою гундосню.
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11.09.2022 00:44 Ответить
А Ленка Скумбрия закажет себе у ,,Вог" ещё одну фотосессию в честь победы. За бюджетные деньги
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11.09.2022 04:21 Ответить
зеле не лает покоя статья Залужного и Забродского... а после жесточайшего втыка от Блинкена зельц вообще в ступор впал... а когда узнал негативное отношение к нему населения Украины - заклинило его... наполеонобонапартизм еще вырывается наружу, но это последнее издыхание...
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11.09.2022 04:53 Ответить
Точно???))) Головне що мамік Рима і проросійський залуаень, з зевипердишеми, були у теплих країнах.
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11.09.2022 04:55 Ответить
Та всему миру вообще-то всё равно. Проблемы небольшие будут у части Европы (да и там уже все хранилища газа заполнены на 85 процентов), у США отчасти (там выборы) и главным образом у нас и конечно у рашистов.
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11.09.2022 12:05 Ответить
 
 