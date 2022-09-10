Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны с РФ с американским историком Тимоти Снайдером, планирующим использовать этот разговор в своей будущей книге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в телеграм-канале.
"О вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии говорили сегодня с профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года", - сказал он.
Президент отметил, что американский историк планирует использовать в своей будущей книге фрагменты этого разговора.
"Благодарен за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость узнают еще больше людей!" - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Нажаль...
самими жеукраїнцями в епоху найбільше культивованого похерізму вже в Українській незалежній державі.
Який сюр.....цирк гастролює
пам'ятники на черзі?
@ukrainiansfirst
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7 ч
Звернення до президента..
https://twitter.com/i/status/1568543973102292992
А от конструктивна критика влади завжди на часі - тут я з Вами згоден.
Треба писати книгу, як геноцидник зеленський мріяв здати країну, тільки ЗСУ і український народ стали йому на заваді.
т.2 "возрожденіє. великого відбудівництва"
т.3 "план маршалла - непахана цілина"
Санітар записує маячню та фантазії шизофрєніка для докторської дисертації начальника відділення амбулаторії для психічно хворих людей.
Цікаво: а чи буде там "велике крадівництво", "західні нагнєтатєлі паніки", "шашлики на травневі свята", вивезення своєї родини за кордон за 10 днів до вторгнення, зменшення витрат на оборону та скорочення армії, розпродаж "надлишкового майна" ЗСУ, зупинка ракетних програм, відновлення "великого крадівництва" під час активних бойових дій, політичні переслідування, утиск свободи слова, порушення Конституції та законів України і ще багато чого? Чи "не на часі"?
Эпоха бедности прошла,Я ваш приговор и прочим бред Буратины....
Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка
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тож чекаємо на наступну!
сподіваюсь, Снайдер кваліфікований психіатр.. ну хоча б - досвічений психолог