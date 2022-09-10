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Зеленский (16563) Снайдер (2)

Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о начале полномасштабной войны с РФ с американским историком Тимоти Снайдером, планирующим использовать этот разговор в своей будущей книге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский в телеграм-канале.

"О вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии говорили сегодня с профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года", - сказал он.

Президент отметил, что американский историк планирует использовать в своей будущей книге фрагменты этого разговора.

"Благодарен за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость узнают еще больше людей!" - подчеркнул глава государства.

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Зеленский пообщался с историком Снайдером для его будущей книги 01
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Топ комментарии
+33
Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
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10.09.2022 20:08
+27
не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
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10.09.2022 20:05
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Правила форума Совет форумчан
йо! а де ж єрмак????
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10.09.2022 20:01 Ответить
Якщо не у тій самій залі, то десь у суміжній кімнаті. Він блджад, здається, усюди. Зримо чи незримо.
Нажаль...
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10.09.2022 20:07 Ответить
Під столом на вахті
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10.09.2022 20:23 Ответить
Сірий в сірому светрі.
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10.09.2022 21:45 Ответить
а на нього абдристович саме бронежилєтку перед інтерв'ю, як на глобус, натягує )
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10.09.2022 20:27 Ответить
не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
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10.09.2022 20:05 Ответить
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10.09.2022 20:15 Ответить
От скажіть , яка абсурдно тяжка доля України - вириватися з багатовікового рабства ,маючи символом звільнення таку історично абсурдну постать ,обрану
самими жеукраїнцями в епоху найбільше культивованого похерізму вже в Українській незалежній державі.
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10.09.2022 20:25 Ответить
Власне на це питання слідча комісія також має дати відповідь у своїх висновках. Якщо бажаємо "never again", висновки мають бути вивчені напам'ять кожним з нас. Якщо не бажаємо, історія повернеться у вигляді нових Буч. Все просто...
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10.09.2022 20:33 Ответить
О ні , це не слідча комісія має зробити , це влада достойна слави переможців, повинна дати людям таку гуманітарну доступну цікаву виховальну пропаганду на вільних медіа, вільних від пінчуківщини з савіковщиною - тільки прикладу власного горя поданого такими як Портріков , наприклад буде майжедостатньо .
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10.09.2022 20:44 Ответить
Вбачаюсь , мала на увазі Віталія Портнікова - невтомного оптиміста котрий вірить в Україну
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10.09.2022 20:45 Ответить
Слідча крмісія і не буде цього робити. Проте вона зробить висновки, а народ з тих висновків має чомусь навчитись. Так це має спрацювати. А Порников - молодець, також дуже його поважаю
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10.09.2022 21:43 Ответить
Президент, який не злякався!
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10.09.2022 20:06 Ответить
щеневтік!
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10.09.2022 20:08 Ответить
Злякався. Злякався сказати правду про агресію, бо думав що всі повтікають та нікому буде захищати. Ілі ета друґоє?
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10.09.2022 20:10 Ответить
Ты точно его лицо когда нибудь видел? Он по жизни переляканый! Мелкое бздливое чмо
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10.09.2022 23:18 Ответить
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10.09.2022 23:36 Ответить
Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
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10.09.2022 20:08 Ответить
На Черчиля ты не тянешь буба и твоя воровитая свита
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10.09.2022 20:08 Ответить
Ему до Черчилля, как шакалу до льва.
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10.09.2022 20:22 Ответить
всього лиш на Яновича, він також ******** книжки видавати ))))
Який сюр.....цирк гастролює
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10.09.2022 20:42 Ответить
І в етам он вєсь !!! Тільки б не заважав
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10.09.2022 20:13 Ответить
Колись казали про теплу ванну Єрмака , фсьо Єрмак...
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10.09.2022 20:14 Ответить
"Про*балі"
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10.09.2022 20:21 Ответить
О "пісасатєль"! А про крота д'єрмака, та інших запроданців він напише правду? Чи це буде казочка про найвеличнішого боневтіка який переміг у війні?
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10.09.2022 20:16 Ответить
Боневтік стояв на першому танку, прокладав дорогу військам і лякав кацапів своїм небритим мурлом
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10.09.2022 20:19 Ответить
Ооо!!! Уже сраколизи починають оди і кантати виспівувать небритому чму
пам'ятники на черзі?
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10.09.2022 20:17 Ответить
Мля, ну просто лєнін і Уеллс
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10.09.2022 20:20 Ответить
і розповідає про "расею во мгле" )))
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10.09.2022 20:33 Ответить
Какоє житіє моє, пьос ти смердячий!
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10.09.2022 20:21 Ответить
И что оно могло рассказать? как сралось, ссалось и пыталось сбежать но военные взяли за жопу и вынудили остаться?
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10.09.2022 20:24 Ответить
На час виходу книги стане актуальною назва "Чи ще не втік?" З підзаголовком "як зраджувати Конституції"
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10.09.2022 20:24 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

7 ч

Звернення до президента..

https://twitter.com/i/status/1568543973102292992
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10.09.2022 20:24 Ответить
My unrun.
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10.09.2022 20:29 Ответить
Професор Тімоті, та знайди ти в Україні освічених істориків і пиши свою книгу скільки влізе! Ну де історія і знання, а де ЗеЛох?? Ну піди ти Тімоті у військових з передової попитай і постраждалих цивільних....нє воно полізло до клоуна кривляки тупорилого інтерв'ю брати... Щось є сумнів що той професор Тімоті розумна людина.
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10.09.2022 20:27 Ответить
Дуже розумна,прочитайте його хоч би *Криваві землі*.
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10.09.2022 21:49 Ответить
"Боневтік" від правосуддя не втік. Бо не зміг!
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10.09.2022 20:27 Ответить
Дай Бог. Але про це поки що рано говорити...
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10.09.2022 20:43 Ответить
Самое время
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10.09.2022 23:19 Ответить
Я мав на увазі, що рано говорити: "Боневтік" від правосуддя не втік. Бо не зміг!"

А от конструктивна критика влади завжди на часі - тут я з Вами згоден.
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11.09.2022 11:03 Ответить
Яке воно зухвале
Треба писати книгу, як геноцидник зеленський мріяв здати країну, тільки ЗСУ і український народ стали йому на заваді.
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10.09.2022 20:28 Ответить
Ja zhe gavarju , on narciss i potencialnii ***** 2.0 , a zapad i zefanati etamu spasobstvujut !
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10.09.2022 20:28 Ответить
т.1 "малая банковая"
т.2 "возрожденіє. великого відбудівництва"
т.3 "план маршалла - непахана цілина"
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10.09.2022 20:30 Ответить
Резюме:
Санітар записує маячню та фантазії шизофрєніка для докторської дисертації начальника відділення амбулаторії для психічно хворих людей.

Цікаво: а чи буде там "велике крадівництво", "західні нагнєтатєлі паніки", "шашлики на травневі свята", вивезення своєї родини за кордон за 10 днів до вторгнення, зменшення витрат на оборону та скорочення армії, розпродаж "надлишкового майна" ЗСУ, зупинка ракетних програм, відновлення "великого крадівництва" під час активних бойових дій, політичні переслідування, утиск свободи слова, порушення Конституції та законів України і ще багато чого? Чи "не на часі"?
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10.09.2022 20:32 Ответить
"Як з "Пісюніста" вирости в "БоНеВтіка"
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10.09.2022 20:38 Ответить
Интересно войдут ли в книжечку фразы Зе...готовим шашлыки на 9 мая?
Эпоха бедности прошла,Я ваш приговор и прочим бред Буратины....
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10.09.2022 20:38 Ответить
А про это рассказал?

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10.09.2022 20:40 Ответить
Представляю. сколько он там напи//ел.
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10.09.2022 20:50 Ответить
Свого тексту чи вивчив так багато чужого?
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10.09.2022 20:57 Ответить
Що він може наспівати? Він двох слів зв'язати не може. Що перекладач скаже, те і запишуть. Цікаво, хто перекладає? Дерьмак?
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10.09.2022 20:58 Ответить
Эта истор я будет называться "Майсы от уклониста"
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10.09.2022 20:53 Ответить
ще один Вован вирішив вляпатись в історію.
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10.09.2022 20:57 Ответить
Після опусу Снайдерса , " Аліса в країні чудес" буде нервовово курити на смітнику біля бібліотеки, там таке!! буде ,наприклад- невтік бо генерал Кривонос вивів з ладу аеропорт Жуляни, а велосипед якась холєра просто з Банкової вкрала!
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10.09.2022 20:59 Ответить
"Королівство Кривих Ї.бал"
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10.09.2022 21:13 Ответить
А зустрітися з матерями,дітьми і дружинами полонених Азовців не хочешь паскуда?Яких ти обманом змусив скласти зброю?А з батьком солдата Журавля?
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10.09.2022 21:00 Ответить
Тімоті, нє гоні лошадєй - бо смішним будеш !
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10.09.2022 21:20 Ответить
О-о-о-о. Уявляю. Підготовку до шашликів і розмінований Чонгар, звісно щоб обдурити пильність *****, - цей видатний стратегічний хіт у його неперевершенному виконанні, він мабуть скромно пропустив.
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10.09.2022 21:31 Ответить
оконечно... ума набрался после трындежа с презиками ботсваны и кении... потрох, расскажи о зимнем обмундировании для армии и раскрадывании гумпомощи... дешевый ты шашлычник членоиграющий...
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10.09.2022 21:36 Ответить
в Україні видані такі книги Снайдера:
Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка
Книга Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569-1999 рр.
Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна адаптація
Роздуми про двадцяте століття
Криваві землі
Чорна земля. Голокост як історія і застереження
Про тиранію. Двадцять уроків ХХ століття
тож чекаємо на наступну!
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10.09.2022 21:50 Ответить
А це чмо все піариться...
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10.09.2022 21:58 Ответить
мелкое видится сблизка
сподіваюсь, Снайдер кваліфікований психіатр.. ну хоча б - досвічений психолог
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10.09.2022 22:30 Ответить
"Моя борьба. Записки из бункера"
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10.09.2022 22:54 Ответить
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10.09.2022 23:37 Ответить
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10.09.2022 23:49 Ответить
Скоро ,як Брежнев,навісить собі орденів,а потім і до пам'ятника недалеко.
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11.09.2022 03:23 Ответить
Для гнусавого клоуна навіть під час війни головне відосіки. А тепер ще й у вигляді книжки.
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11.09.2022 04:55 Ответить
Книгу , про це огидне, ******** зелене лайно??? Воно хоч розуміє, що воно дебіл?
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11.09.2022 05:04 Ответить
 
 