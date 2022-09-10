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Зеленський (17463) Снайдер (3)

Зеленський поспілкувався із істориком Снайдером для його майбутньої книги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ з американським істориком Тімоті Снайдером, який планує використати цю розмову у своїй майбутній книзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський у телеграмі.

"Про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії говорили сьогодні з професором Єльського університету Тімоті Снайдером. Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року", - зазначив він. 

Президент зазначив, що американський історик планує використати у своїй майбутній книзі фрагменти цієї розмови.

"Вдячний за те, що про Україну та нашу боротьбу за незалежність дізнаються ще більше людей!", - наголосив глава держави.

Також читайте: Зеленський повторив Макрону, що РФ має вивести війська з Запорізької АЕС

Зеленський поспілкувався із істориком Снайдером для його майбутньої книги 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
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10.09.2022 20:08
+27
не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
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10.09.2022 20:05
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йо! а де ж єрмак????
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10.09.2022 20:01 Відповісти
Якщо не у тій самій залі, то десь у суміжній кімнаті. Він блджад, здається, усюди. Зримо чи незримо.
Нажаль...
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10.09.2022 20:07 Відповісти
Під столом на вахті
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10.09.2022 20:23 Відповісти
Сірий в сірому светрі.
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10.09.2022 21:45 Відповісти
а на нього абдристович саме бронежилєтку перед інтерв'ю, як на глобус, натягує )
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10.09.2022 20:27 Відповісти
не рановато ли? следственная комиссия по расследованию подготовки к войне свою историю не рассказала.
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10.09.2022 20:05 Відповісти
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10.09.2022 20:15 Відповісти
От скажіть , яка абсурдно тяжка доля України - вириватися з багатовікового рабства ,маючи символом звільнення таку історично абсурдну постать ,обрану
самими жеукраїнцями в епоху найбільше культивованого похерізму вже в Українській незалежній державі.
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10.09.2022 20:25 Відповісти
Власне на це питання слідча комісія також має дати відповідь у своїх висновках. Якщо бажаємо "never again", висновки мають бути вивчені напам'ять кожним з нас. Якщо не бажаємо, історія повернеться у вигляді нових Буч. Все просто...
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10.09.2022 20:33 Відповісти
О ні , це не слідча комісія має зробити , це влада достойна слави переможців, повинна дати людям таку гуманітарну доступну цікаву виховальну пропаганду на вільних медіа, вільних від пінчуківщини з савіковщиною - тільки прикладу власного горя поданого такими як Портріков , наприклад буде майжедостатньо .
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10.09.2022 20:44 Відповісти
Вбачаюсь , мала на увазі Віталія Портнікова - невтомного оптиміста котрий вірить в Україну
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10.09.2022 20:45 Відповісти
Слідча крмісія і не буде цього робити. Проте вона зробить висновки, а народ з тих висновків має чомусь навчитись. Так це має спрацювати. А Порников - молодець, також дуже його поважаю
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10.09.2022 21:43 Відповісти
Президент, який не злякався!
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10.09.2022 20:06 Відповісти
щеневтік!
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10.09.2022 20:08 Відповісти
Злякався. Злякався сказати правду про агресію, бо думав що всі повтікають та нікому буде захищати. Ілі ета друґоє?
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10.09.2022 20:10 Відповісти
Ты точно его лицо когда нибудь видел? Он по жизни переляканый! Мелкое бздливое чмо
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10.09.2022 23:18 Відповісти
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10.09.2022 23:36 Відповісти
Книга Тімоті Снайдера : Історія про те як попри зраду президента народ все ж відстояв Незалежність країни.
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10.09.2022 20:08 Відповісти
На Черчиля ты не тянешь буба и твоя воровитая свита
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10.09.2022 20:08 Відповісти
Ему до Черчилля, как шакалу до льва.
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10.09.2022 20:22 Відповісти
всього лиш на Яновича, він також ******** книжки видавати ))))
Який сюр.....цирк гастролює
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10.09.2022 20:42 Відповісти
І в етам он вєсь !!! Тільки б не заважав
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10.09.2022 20:13 Відповісти
Колись казали про теплу ванну Єрмака , фсьо Єрмак...
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10.09.2022 20:14 Відповісти
"Про*балі"
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10.09.2022 20:21 Відповісти
О "пісасатєль"! А про крота д'єрмака, та інших запроданців він напише правду? Чи це буде казочка про найвеличнішого боневтіка який переміг у війні?
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10.09.2022 20:16 Відповісти
Боневтік стояв на першому танку, прокладав дорогу військам і лякав кацапів своїм небритим мурлом
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10.09.2022 20:19 Відповісти
Ооо!!! Уже сраколизи починають оди і кантати виспівувать небритому чму
пам'ятники на черзі?
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10.09.2022 20:17 Відповісти
Мля, ну просто лєнін і Уеллс
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10.09.2022 20:20 Відповісти
і розповідає про "расею во мгле" )))
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10.09.2022 20:33 Відповісти
Какоє житіє моє, пьос ти смердячий!
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10.09.2022 20:21 Відповісти
И что оно могло рассказать? как сралось, ссалось и пыталось сбежать но военные взяли за жопу и вынудили остаться?
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10.09.2022 20:24 Відповісти
На час виходу книги стане актуальною назва "Чи ще не втік?" З підзаголовком "як зраджувати Конституції"
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10.09.2022 20:24 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

7 ч

Звернення до президента..

https://twitter.com/i/status/1568543973102292992
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10.09.2022 20:24 Відповісти
My unrun.
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10.09.2022 20:29 Відповісти
Професор Тімоті, та знайди ти в Україні освічених істориків і пиши свою книгу скільки влізе! Ну де історія і знання, а де ЗеЛох?? Ну піди ти Тімоті у військових з передової попитай і постраждалих цивільних....нє воно полізло до клоуна кривляки тупорилого інтерв'ю брати... Щось є сумнів що той професор Тімоті розумна людина.
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10.09.2022 20:27 Відповісти
Дуже розумна,прочитайте його хоч би *Криваві землі*.
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10.09.2022 21:49 Відповісти
"Боневтік" від правосуддя не втік. Бо не зміг!
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10.09.2022 20:27 Відповісти
Дай Бог. Але про це поки що рано говорити...
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10.09.2022 20:43 Відповісти
Самое время
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10.09.2022 23:19 Відповісти
Я мав на увазі, що рано говорити: "Боневтік" від правосуддя не втік. Бо не зміг!"

А от конструктивна критика влади завжди на часі - тут я з Вами згоден.
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11.09.2022 11:03 Відповісти
Яке воно зухвале
Треба писати книгу, як геноцидник зеленський мріяв здати країну, тільки ЗСУ і український народ стали йому на заваді.
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10.09.2022 20:28 Відповісти
Ja zhe gavarju , on narciss i potencialnii ***** 2.0 , a zapad i zefanati etamu spasobstvujut !
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10.09.2022 20:28 Відповісти
т.1 "малая банковая"
т.2 "возрожденіє. великого відбудівництва"
т.3 "план маршалла - непахана цілина"
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10.09.2022 20:30 Відповісти
Резюме:
Санітар записує маячню та фантазії шизофрєніка для докторської дисертації начальника відділення амбулаторії для психічно хворих людей.

Цікаво: а чи буде там "велике крадівництво", "західні нагнєтатєлі паніки", "шашлики на травневі свята", вивезення своєї родини за кордон за 10 днів до вторгнення, зменшення витрат на оборону та скорочення армії, розпродаж "надлишкового майна" ЗСУ, зупинка ракетних програм, відновлення "великого крадівництва" під час активних бойових дій, політичні переслідування, утиск свободи слова, порушення Конституції та законів України і ще багато чого? Чи "не на часі"?
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10.09.2022 20:32 Відповісти
"Як з "Пісюніста" вирости в "БоНеВтіка"
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10.09.2022 20:38 Відповісти
Интересно войдут ли в книжечку фразы Зе...готовим шашлыки на 9 мая?
Эпоха бедности прошла,Я ваш приговор и прочим бред Буратины....
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10.09.2022 20:38 Відповісти
А про это рассказал?

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10.09.2022 20:40 Відповісти
Представляю. сколько он там напи//ел.
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10.09.2022 20:50 Відповісти
Свого тексту чи вивчив так багато чужого?
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10.09.2022 20:57 Відповісти
Що він може наспівати? Він двох слів зв'язати не може. Що перекладач скаже, те і запишуть. Цікаво, хто перекладає? Дерьмак?
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10.09.2022 20:58 Відповісти
Эта истор я будет называться "Майсы от уклониста"
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10.09.2022 20:53 Відповісти
ще один Вован вирішив вляпатись в історію.
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10.09.2022 20:57 Відповісти
Після опусу Снайдерса , " Аліса в країні чудес" буде нервовово курити на смітнику біля бібліотеки, там таке!! буде ,наприклад- невтік бо генерал Кривонос вивів з ладу аеропорт Жуляни, а велосипед якась холєра просто з Банкової вкрала!
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10.09.2022 20:59 Відповісти
"Королівство Кривих Ї.бал"
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10.09.2022 21:13 Відповісти
А зустрітися з матерями,дітьми і дружинами полонених Азовців не хочешь паскуда?Яких ти обманом змусив скласти зброю?А з батьком солдата Журавля?
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10.09.2022 21:00 Відповісти
Тімоті, нє гоні лошадєй - бо смішним будеш !
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10.09.2022 21:20 Відповісти
О-о-о-о. Уявляю. Підготовку до шашликів і розмінований Чонгар, звісно щоб обдурити пильність *****, - цей видатний стратегічний хіт у його неперевершенному виконанні, він мабуть скромно пропустив.
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10.09.2022 21:31 Відповісти
оконечно... ума набрался после трындежа с презиками ботсваны и кении... потрох, расскажи о зимнем обмундировании для армии и раскрадывании гумпомощи... дешевый ты шашлычник членоиграющий...
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10.09.2022 21:36 Відповісти
в Україні видані такі книги Снайдера:
Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка
Книга Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569-1999 рр.
Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна адаптація
Роздуми про двадцяте століття
Криваві землі
Чорна земля. Голокост як історія і застереження
Про тиранію. Двадцять уроків ХХ століття
тож чекаємо на наступну!
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10.09.2022 21:50 Відповісти
А це чмо все піариться...
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10.09.2022 21:58 Відповісти
мелкое видится сблизка
сподіваюсь, Снайдер кваліфікований психіатр.. ну хоча б - досвічений психолог
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10.09.2022 22:30 Відповісти
"Моя борьба. Записки из бункера"
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10.09.2022 22:54 Відповісти
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10.09.2022 23:37 Відповісти
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10.09.2022 23:49 Відповісти
Скоро ,як Брежнев,навісить собі орденів,а потім і до пам'ятника недалеко.
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11.09.2022 03:23 Відповісти
Для гнусавого клоуна навіть під час війни головне відосіки. А тепер ще й у вигляді книжки.
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11.09.2022 04:55 Відповісти
Книгу , про це огидне, ******** зелене лайно??? Воно хоч розуміє, що воно дебіл?
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11.09.2022 05:04 Відповісти
 
 