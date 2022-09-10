Зеленський поспілкувався із істориком Снайдером для його майбутньої книги
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський поділився спогадами про початок повномасштабної війни з РФ з американським істориком Тімоті Снайдером, який планує використати цю розмову у своїй майбутній книзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський у телеграмі.
"Про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії говорили сьогодні з професором Єльського університету Тімоті Снайдером. Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року", - зазначив він.
Президент зазначив, що американський історик планує використати у своїй майбутній книзі фрагменти цієї розмови.
"Вдячний за те, що про Україну та нашу боротьбу за незалежність дізнаються ще більше людей!", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Нажаль...
самими жеукраїнцями в епоху найбільше культивованого похерізму вже в Українській незалежній державі.
Який сюр.....цирк гастролює
пам'ятники на черзі?
@ukrainiansfirst
·
7 ч
Звернення до президента..
https://twitter.com/i/status/1568543973102292992
А от конструктивна критика влади завжди на часі - тут я з Вами згоден.
Треба писати книгу, як геноцидник зеленський мріяв здати країну, тільки ЗСУ і український народ стали йому на заваді.
т.2 "возрожденіє. великого відбудівництва"
т.3 "план маршалла - непахана цілина"
Санітар записує маячню та фантазії шизофрєніка для докторської дисертації начальника відділення амбулаторії для психічно хворих людей.
Цікаво: а чи буде там "велике крадівництво", "західні нагнєтатєлі паніки", "шашлики на травневі свята", вивезення своєї родини за кордон за 10 днів до вторгнення, зменшення витрат на оборону та скорочення армії, розпродаж "надлишкового майна" ЗСУ, зупинка ракетних програм, відновлення "великого крадівництва" під час активних бойових дій, політичні переслідування, утиск свободи слова, порушення Конституції та законів України і ще багато чого? Чи "не на часі"?
Эпоха бедности прошла,Я ваш приговор и прочим бред Буратины....
Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка
Книга Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569-1999 рр.
Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна адаптація
Роздуми про двадцяте століття
Криваві землі
Чорна земля. Голокост як історія і застереження
Про тиранію. Двадцять уроків ХХ століття
тож чекаємо на наступну!
сподіваюсь, Снайдер кваліфікований психіатр.. ну хоча б - досвічений психолог