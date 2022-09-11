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Новини ПодіїЗа кордоном
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Байден поки що не виявив зацікавленості у зустрічі з Путіним на саміті G20, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

g20

Наразі не видно зацікавленості з боку президента США Джо Байдена у зустрічі під час саміту G20 на Балі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента", - йдеться в повідомленні.

Нуланд сказала, що якщо Путін з’явиться на Балі, то, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз.

Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі 15-16 листопада. На саміт запрошено і Володимира Зеленського. Будучи головою G20 цього року, Індонезія зіткнулася з тиском з боку західних країн, щоб відкликати запрошення Путіну на зустріч через його вторгнення в Україну.

Читайте також: Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
***** туди не приїде.
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11.09.2022 06:57
+8
***** не доживе до 15 листопада
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11.09.2022 07:02
+8
Листопад 2014, саміт G-20 в Австралії.
За стіл із путіним ніхто сісти не захотів.
У листопаді 2022 року його, мабуть, взагалі в ресторан не пустять.

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11.09.2022 07:36
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***** туди не приїде.
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11.09.2022 06:57 Відповісти
***** не доживе до 15 листопада
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11.09.2022 07:02 Відповісти
Тобто Вікуся має на увазі, що до цього часу ху@ло повинно бути мертвим?
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11.09.2022 06:59 Відповісти
***** зассить їхати туди.
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11.09.2022 07:18 Відповісти
Листопад 2014, саміт G-20 в Австралії.
За стіл із путіним ніхто сісти не захотів.
У листопаді 2022 року його, мабуть, взагалі в ресторан не пустять.

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11.09.2022 07:36 Відповісти
Так він ще і віськові кораблі підігнав тоді під Авістралію , щоб усі бачили як він своєю шкурою дорожить

цука, СКІЛЬКІ крові в світі пролив ! Вбити його треба як Каддафі
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11.09.2022 10:32 Відповісти
У нього свій персональний стіл.

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11.09.2022 11:35 Відповісти
Правильно. Клієнт ще не дозрів. Він має сам приповзти на колінах, щоб вимолювати ніжки Буша.
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11.09.2022 07:50 Відповісти
Хай та пляшива тварюка ще доживе до того саміту! Здохне скоро.
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11.09.2022 08:44 Відповісти
Лучшая встреча - это просто грохнуть самолет с ****** на подлете и всех делов.
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11.09.2022 09:05 Відповісти
і скільки проблем одразу пропаде!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.09.2022 09:57 Відповісти
Ердоган видимо просив за хутина. - его кацапи запрягли вместо Лаврова работать
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11.09.2022 10:27 Відповісти
Ердогана кацапи вмовили стать посередником - бо з ними вже ніхто говорить не хоче І навіть не посередником, який буде "шукать щось посередині" А просто тим, хто передасть американцям пропозиції Кремля стосовно "почесної капітуляції"!
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11.09.2022 10:36 Відповісти
Редакция . А можно писать фамилию убийцы и насильника С МАЛЕНЬКОЙ буквы - хутин .
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11.09.2022 10:28 Відповісти
 
 