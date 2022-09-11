Байден поки що не виявив зацікавленості у зустрічі з Путіним на саміті G20, - Нуланд

Наразі не видно зацікавленості з боку президента США Джо Байдена у зустрічі під час саміту G20 на Балі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента", - йдеться в повідомленні.

Нуланд сказала, що якщо Путін з’явиться на Балі, то, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз.

Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі 15-16 листопада. На саміт запрошено і Володимира Зеленського. Будучи головою G20 цього року, Індонезія зіткнулася з тиском з боку західних країн, щоб відкликати запрошення Путіну на зустріч через його вторгнення в Україну.

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