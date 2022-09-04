Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки
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Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", що відбудеться в Індонезії, наразі під питанням.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі кремлівським ЗМІ повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.
Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.
"Для того щоб ухвалити рішення про формат нашої зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі й фактор безпеки", - відповів Пєсков на запитання, у якому з форматів Путін може взяти участь у саміті.
Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.
Топ коментарі
+27 Ziu Zou
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+17 Sophia-Maria Duglass
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+16 Mykola Trofimenko 138bf09c
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Авиакатастрофы иногда случаются
"я в рай хочу, у мєня справка єсть.... !"
у нього в рашці рай з водяними діскотєками, кімнатами для грязі та сералем із 40 дєвствєніц кривоногових та кабаєвих а ще нєвінних мальчіков
На выступлении каком то было
а он кричит: --Да что ж вы делаете! Жопа-то не резиновая!
"Купили в магазине резиновую Зину..."
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Купил я в магазине Резиновую Зину
Резиновую Зину домой мне принесли
Резиновая Попа, Резиновые Сиськи
Резиновая Писька. Ну, все, как я люблю...
- Как там здоровье Владимира Владимировича?
"А хто це зробив "
Це щоб пуйла на самміті Джі 20 придушити під оплески всіх присутніх
Як казав Юрий Швец...Моль боится даже пролета мухи..не то что таракана или попадания в паутину... пауки такую падаль сжирают что тех же муХ..
а то ненароком чемоданчик-сральник в кремле забудет, на саммите прилюдно обосрется.
мученики в підарашці завжди цінувалися. а
світові він потрібен живий , для ГААГИ..
Ювелірна праця...🤣
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Тепер ти будеш боятися всього, навіть своїх охоронців, тому що настав час розплати за ВСЕ!!!!!!!!!!
Правильно...)))
На похоронах Панина кстати не было ни отца ни матери ...а це як кажуть у Одесі шутка юмора для лохтората..