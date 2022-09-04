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G20 (255) Індонезія (90) Путін (21427) саміт (602)

Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки

Новини Цензор.НЕТ Події

путін

Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", що відбудеться в Індонезії, наразі під питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі кремлівським ЗМІ повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.

"Для того щоб ухвалити рішення про формат нашої зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі й фактор безпеки", - відповів Пєсков на запитання, у якому з форматів Путін може взяти участь у саміті.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін планує відвідати саміт G20 на Балі, - президент Індонезії Відодо

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Как оно само жить хочет, а сколько по миру людей тварюка уничтожила
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04.09.2022 12:54
+17
Так пусть його там прямо у залі і вбьють ‼️‼️‼️ Досить йому світ кровью заливати ‼️‼️‼️
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04.09.2022 12:52
+16
Зассав, як завжди
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04.09.2022 12:54
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Тебя посодют, а ты не воруй. Хе-хе
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04.09.2022 12:52 Відповісти
О! А где, ты говориш, живет его жинка?
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04.09.2022 14:19 Відповісти
Лишенцы письковы не в парижах, а у тьотки в Караганде 😂
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04.09.2022 14:54 Відповісти
Так бы сразу и сказал. Один билет до Караганды!
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04.09.2022 14:58 Відповісти
яяя гут гут самолет вылетел из Москау..... но не долетел до..точки рандеву..бывает торнадо метеорит с Космоса в самолет попал да мало ли птичка в 4 движка сразу попала и кабину пилотам разбила...вах вах какой пейзаж ...и маслянное пятно на окрайнах океана..и от бубумб у воду... и визитка Яроша случайно всплыла...
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04.09.2022 15:09 Відповісти
Братан, отсыпь
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04.09.2022 15:20 Відповісти
Так пусть його там прямо у залі і вбьють ‼️‼️‼️ Досить йому світ кровью заливати ‼️‼️‼️
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04.09.2022 12:52 Відповісти
До зала еще нужно добраться

Авиакатастрофы иногда случаются
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04.09.2022 13:00 Відповісти
Я поляків кацапи вбили в авіатрощі під Смоленському на очах у всього світу.
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04.09.2022 14:20 Відповісти
Как оно само жить хочет, а сколько по миру людей тварюка уничтожила
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04.09.2022 12:54 Відповісти
Зассав, як завжди
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04.09.2022 12:54 Відповісти
і це гівно 20 років шантажувало світ ядерною бомбою:

"я в рай хочу, у мєня справка єсть.... !"

у нього в рашці рай з водяними діскотєками, кімнатами для грязі та сералем із 40 дєвствєніц кривоногових та кабаєвих а ще нєвінних мальчіков
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04.09.2022 12:58 Відповісти
Он обосрался когда свет выключили

На выступлении каком то было
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04.09.2022 13:06 Відповісти
просто організатори не змогли придбати шістидесятиметрових столів...
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04.09.2022 12:54 Відповісти
так і конференц залу під такий стіл немає.
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04.09.2022 13:30 Відповісти
велика россия, а памперсов нету !!!
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04.09.2022 12:55 Відповісти
Какие памперсы? вы о чем? Первый рулон пипифакса в СССР выпустили в 1969 году, а до этого только газеты "Правда", "Известия", "Красная звезда" и "Комсомольская правда" использовались. А памперсы стали появляться после 1991 года.
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04.09.2022 13:01 Відповісти
тоді по селах, мабудь, лопухи були
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04.09.2022 15:57 Відповісти
Nice.
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04.09.2022 12:56 Відповісти
можливо йому приготували "великий презерватив "с резиновой жопой"?
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04.09.2022 12:56 Відповісти
ВСУ-шники поймали путена, раком поставили и в очко ****...,
а он кричит: --Да что ж вы делаете! Жопа-то не резиновая!
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04.09.2022 13:09 Відповісти
Агния Барто
"Купили в магазине резиновую Зину..."
______________________________________________________________________________

Купил я в магазине Резиновую Зину
Резиновую Зину домой мне принесли
Резиновая Попа, Резиновые Сиськи
Резиновая Писька. Ну, все, как я люблю...
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04.09.2022 13:27 Відповісти
Только не ВСУшники, а какая-нибудь армия "ЛНР". У ВСУшника не встанет на такое.
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04.09.2022 14:18 Відповісти
ну не знаю! лично я бы, по такому поводу, себя пересилил! наверное.....
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04.09.2022 16:03 Відповісти
ДА, ОПАСНОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ, Т.К. ТУДА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ ЛЮСЯ АБДРЕСТОВИЧ, НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ И СПЕРЕТЬ ЧЕМОДАН. А КАК ЖЕ ПРУТИН БЕЗ ЧЕМОДАНА? КУДА ОН БУДЕТ АБДРЕСТОВЫВАТЬСЯ?
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04.09.2022 12:58 Відповісти
И сколько же сейчас Арестович за этот пиар себя любимого платит?
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04.09.2022 14:19 Відповісти
Много. Как недавно новоиспечённый пААлковник, он ещё и надбавку ежемесячную за боевые, 100% имеет. А как же, ведь оно на самом "опасном" участке фронта.
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04.09.2022 14:30 Відповісти
хай спочатку візу получе
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04.09.2022 13:02 Відповісти
Прилітає в Індонезію, на саміт G20, літак президента Росії Високу посадову особу зустрічає президент Індонезії і питає:
- Как там здоровье Владимира Владимировича?
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04.09.2022 14:16 Відповісти
Шо ссыте да? Правильно делаете, в мире найдутся желающие отправить в ад вашего фюрера, во любой точке планеты
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04.09.2022 13:02 Відповісти
Збити б той літак , а потім сказати !

"А хто це зробив "
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04.09.2022 13:04 Відповісти
є відео,як )(уйло перестрашеними зеньками дивиться в ілюмінатор на його ж винищувачі в літаку ...думав шо то його прилетіли грохнути
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04.09.2022 14:19 Відповісти
***** серло.
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04.09.2022 13:04 Відповісти
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04.09.2022 13:04 Відповісти
Причём мимо чемодана.
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04.09.2022 13:18 Відповісти
Делают Куйлу чемодан бОльших размеров для того, чтобы срать туда при дальних поездках. Но как всегда для него не хватает импортозомещённых компонентов.
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04.09.2022 13:08 Відповісти
Цікаво. Проте перевозити путіна разом з бункером те ще задоволення...
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04.09.2022 13:09 Відповісти
Зеля здря біцухи накачав ?
Це щоб пуйла на самміті Джі 20 придушити під оплески всіх присутніх
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04.09.2022 13:09 Відповісти
Да это было понятно ещё до Саммита бункерный хмырь панически боится смерти...
Як казав Юрий Швец...Моль боится даже пролета мухи..не то что таракана или попадания в паутину... пауки такую падаль сжирают что тех же муХ..
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04.09.2022 13:10 Відповісти
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04.09.2022 13:13 Відповісти
а что помойку рамблера положили .. кто знает
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04.09.2022 13:11 Відповісти
Т.е. песков признал, что существует международный заказ на его ликвидацию и снайперы-профессионалы всего мира могут поучаствовать?
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04.09.2022 13:16 Відповісти
праильна, нехрен по заграницам шляться.
а то ненароком чемоданчик-сральник в кремле забудет, на саммите прилюдно обосрется.
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04.09.2022 13:22 Відповісти
хйло сцить послати навіть одного зі своїх клонів..
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04.09.2022 13:24 Відповісти
Я б на його місці, більше боявся своїх..
мученики в підарашці завжди цінувалися. а
світові він потрібен живий , для ГААГИ..
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04.09.2022 13:24 Відповісти
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04.09.2022 13:28 Відповісти
Усамку Бэн Ладена шукали по усьому Cвітові...Ирак Афганістан а випадково знайшли у Пакістані...допомогла перекладачка...а нещодавно ліквідували Аль Завахірі..у Ірані..вийшов покурити з кімнати в готелі...і капець...,а його подруга у номері не постраждала...
Ювелірна праця...🤣
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04.09.2022 13:30 Відповісти
только по путину таких тенденций не просматривается...
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04.09.2022 14:51 Відповісти
Думаешь его подруга Песков пострадает тоже?
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04.09.2022 16:38 Відповісти
В рашке мода із Окна виходити , бажано з верхнього поверху
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04.09.2022 13:32 Відповісти
Видно в бункері двері заклинило.
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04.09.2022 13:34 Відповісти
он в кремле уже боится ходить ...пришло с Горбачёвым прощаться за 2 дня до официальной панихиды
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04.09.2022 13:38 Відповісти
Какой может быть саммит с ****** за одним столом?? Кто его вообще приглашал,этого мракобеса мокшанского-кривоногого карлика.Здурели что ли?? Гитлера интересно,на саммит или встречу государств приглашали в 43-44 году??
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04.09.2022 13:44 Відповісти
Индонезия пригласила. вонючего бабуина с красной резиновой дупой.
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05.09.2022 06:43 Відповісти
Резиновая жопа должна сидеть в бункере и всего бояться.
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04.09.2022 13:48 Відповісти
Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов...
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04.09.2022 13:55 Відповісти
ничего страшного. будет в очко ходить с 3-мя чемоданчиками..
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04.09.2022 14:01 Відповісти
відчуває потвора що осиновий кіл вжє заготовлено
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04.09.2022 14:03 Відповісти
А якого дідька цю фашистьку тварюку взагалі запрошують на якісь там самміти?
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04.09.2022 14:06 Відповісти
шоб грохнути..замачіть в сартірє
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04.09.2022 14:16 Відповісти
В чумодані замочити
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04.09.2022 14:19 Відповісти
Бійся , ******!!!!!
Тепер ти будеш боятися всього, навіть своїх охоронців, тому що настав час розплати за ВСЕ!!!!!!!!!!
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04.09.2022 14:08 Відповісти
всєх на карантін.. і аналізи за дві неділі здати
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04.09.2022 14:15 Відповісти
Как только резиножопого объявят террористом, тогда начнётся на него охота. За его голову могут предложить мильярд баксов и желающих будет как в том анекдоте про Брежнева - главное, чтоб не промахнуться и чтоб не опередили!
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04.09.2022 14:20 Відповісти
так почему ж до сих пор не объвили??? домов он снес уже больше, чем в США арабы!!!
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04.09.2022 14:52 Відповісти
Так, а я о чём?!
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04.09.2022 15:30 Відповісти
Боїться що сраку роздеруть на Британський прапор?
Правильно...)))
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04.09.2022 14:28 Відповісти
Очко-то, оказалось, хоть и резиновое, но не до такой же степени растяжения!
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04.09.2022 15:50 Відповісти
Если верить тому что говорят в блогосфере типа путлеров трое...то тогда надо три ярда баксов..
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04.09.2022 14:29 Відповісти
Блогер Ютьюба Валера Крымский года два назад доказал что роль путлера играет как бы дохлый актер кино Андрей Панин...я просмотрел все его видосы тогда...Валера прав...Панин жив...а его похороны в 2013 году фейк...что и убийство живой Дугиной недавно...
На похоронах Панина кстати не было ни отца ни матери ...а це як кажуть у Одесі шутка юмора для лохтората..
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04.09.2022 14:38 Відповісти
ссыкливая мразь!
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04.09.2022 14:47 Відповісти
мир сошел с ума. По нему трибунал должен быть, а его на саммиты приглашают?!! вообще чокнутые!!?
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04.09.2022 14:54 Відповісти
х@йло сцикло
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04.09.2022 15:19 Відповісти
Яке G20 для берозової мавпи БЕС(а)путина антихриста люциферовича, в дивичестве Xy(й)ло? Для цього покидька може бути один самміт у Гаазі і остаточне вирішання питання з існуванням теромраZZії - повний розпад на окремі народные республики.
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04.09.2022 15:34 Відповісти
 
 