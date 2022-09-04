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Поездка Путина на саммит G20 под вопросом из-за опасений безопасности
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Поездка российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии, под вопросом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.
"Для того, чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.
Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.
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+27 Ziu Zou
показать весь комментарий04.09.2022 12:54
+17 Sophia-Maria Duglass
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Авиакатастрофы иногда случаются
"я в рай хочу, у мєня справка єсть.... !"
у нього в рашці рай з водяними діскотєками, кімнатами для грязі та сералем із 40 дєвствєніц кривоногових та кабаєвих а ще нєвінних мальчіков
На выступлении каком то было
а он кричит: --Да что ж вы делаете! Жопа-то не резиновая!
"Купили в магазине резиновую Зину..."
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Купил я в магазине Резиновую Зину
Резиновую Зину домой мне принесли
Резиновая Попа, Резиновые Сиськи
Резиновая Писька. Ну, все, как я люблю...
- Как там здоровье Владимира Владимировича?
"А хто це зробив "
Це щоб пуйла на самміті Джі 20 придушити під оплески всіх присутніх
Як казав Юрий Швец...Моль боится даже пролета мухи..не то что таракана или попадания в паутину... пауки такую падаль сжирают что тех же муХ..
а то ненароком чемоданчик-сральник в кремле забудет, на саммите прилюдно обосрется.
мученики в підарашці завжди цінувалися. а
світові він потрібен живий , для ГААГИ..
Ювелірна праця...🤣
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов...
Тепер ти будеш боятися всього, навіть своїх охоронців, тому що настав час розплати за ВСЕ!!!!!!!!!!
Правильно...)))
На похоронах Панина кстати не было ни отца ни матери ...а це як кажуть у Одесі шутка юмора для лохтората..