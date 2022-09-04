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G20 (281) Индонезия (137) Путин (29851) саммит (1030)

Поездка Путина на саммит G20 под вопросом из-за опасений безопасности

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

путін

Поездка российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Индонезии, под вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии кремлевским СМИ сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Российская сторона заявляет о якобы учете всех факторов, в том числе безопасности Путина.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашей встречи, будут принимать во внимание все факторы, в том числе и фактор безопасности", - ответил Песков на вопрос, в каком из форматов Путин может принять участие в саммите.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на Бали.

Также читайте: США считают, что Зеленский должен принять участие в саммите G20, если там будет Путин, - Белый дом
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Топ комментарии
+27
Как оно само жить хочет, а сколько по миру людей тварюка уничтожила
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04.09.2022 12:54
+17
Так пусть його там прямо у залі і вбьють ‼️‼️‼️ Досить йому світ кровью заливати ‼️‼️‼️
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04.09.2022 12:52
+16
Зассав, як завжди
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04.09.2022 12:54
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Правила форума Совет форумчан
Тебя посодют, а ты не воруй. Хе-хе
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04.09.2022 12:52 Ответить
О! А где, ты говориш, живет его жинка?
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04.09.2022 14:19 Ответить
Лишенцы письковы не в парижах, а у тьотки в Караганде 😂
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04.09.2022 14:54 Ответить
Так бы сразу и сказал. Один билет до Караганды!
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04.09.2022 14:58 Ответить
яяя гут гут самолет вылетел из Москау..... но не долетел до..точки рандеву..бывает торнадо метеорит с Космоса в самолет попал да мало ли птичка в 4 движка сразу попала и кабину пилотам разбила...вах вах какой пейзаж ...и маслянное пятно на окрайнах океана..и от бубумб у воду... и визитка Яроша случайно всплыла...
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04.09.2022 15:09 Ответить
Братан, отсыпь
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04.09.2022 15:20 Ответить
Так пусть його там прямо у залі і вбьють ‼️‼️‼️ Досить йому світ кровью заливати ‼️‼️‼️
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04.09.2022 12:52 Ответить
До зала еще нужно добраться

Авиакатастрофы иногда случаются
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04.09.2022 13:00 Ответить
Я поляків кацапи вбили в авіатрощі під Смоленському на очах у всього світу.
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04.09.2022 14:20 Ответить
Как оно само жить хочет, а сколько по миру людей тварюка уничтожила
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04.09.2022 12:54 Ответить
Зассав, як завжди
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04.09.2022 12:54 Ответить
і це гівно 20 років шантажувало світ ядерною бомбою:

"я в рай хочу, у мєня справка єсть.... !"

у нього в рашці рай з водяними діскотєками, кімнатами для грязі та сералем із 40 дєвствєніц кривоногових та кабаєвих а ще нєвінних мальчіков
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04.09.2022 12:58 Ответить
Он обосрался когда свет выключили

На выступлении каком то было
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04.09.2022 13:06 Ответить
просто організатори не змогли придбати шістидесятиметрових столів...
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04.09.2022 12:54 Ответить
так і конференц залу під такий стіл немає.
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04.09.2022 13:30 Ответить
велика россия, а памперсов нету !!!
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04.09.2022 12:55 Ответить
Какие памперсы? вы о чем? Первый рулон пипифакса в СССР выпустили в 1969 году, а до этого только газеты "Правда", "Известия", "Красная звезда" и "Комсомольская правда" использовались. А памперсы стали появляться после 1991 года.
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04.09.2022 13:01 Ответить
тоді по селах, мабудь, лопухи були
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04.09.2022 15:57 Ответить
Nice.
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04.09.2022 12:56 Ответить
можливо йому приготували "великий презерватив "с резиновой жопой"?
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04.09.2022 12:56 Ответить
ВСУ-шники поймали путена, раком поставили и в очко ****...,
а он кричит: --Да что ж вы делаете! Жопа-то не резиновая!
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04.09.2022 13:09 Ответить
Агния Барто
"Купили в магазине резиновую Зину..."
______________________________________________________________________________

Купил я в магазине Резиновую Зину
Резиновую Зину домой мне принесли
Резиновая Попа, Резиновые Сиськи
Резиновая Писька. Ну, все, как я люблю...
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04.09.2022 13:27 Ответить
Только не ВСУшники, а какая-нибудь армия "ЛНР". У ВСУшника не встанет на такое.
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04.09.2022 14:18 Ответить
ну не знаю! лично я бы, по такому поводу, себя пересилил! наверное.....
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04.09.2022 16:03 Ответить
ДА, ОПАСНОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ, Т.К. ТУДА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ ЛЮСЯ АБДРЕСТОВИЧ, НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ И СПЕРЕТЬ ЧЕМОДАН. А КАК ЖЕ ПРУТИН БЕЗ ЧЕМОДАНА? КУДА ОН БУДЕТ АБДРЕСТОВЫВАТЬСЯ?
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04.09.2022 12:58 Ответить
И сколько же сейчас Арестович за этот пиар себя любимого платит?
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04.09.2022 14:19 Ответить
Много. Как недавно новоиспечённый пААлковник, он ещё и надбавку ежемесячную за боевые, 100% имеет. А как же, ведь оно на самом "опасном" участке фронта.
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04.09.2022 14:30 Ответить
хай спочатку візу получе
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04.09.2022 13:02 Ответить
Прилітає в Індонезію, на саміт G20, літак президента Росії Високу посадову особу зустрічає президент Індонезії і питає:
- Как там здоровье Владимира Владимировича?
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04.09.2022 14:16 Ответить
Шо ссыте да? Правильно делаете, в мире найдутся желающие отправить в ад вашего фюрера, во любой точке планеты
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04.09.2022 13:02 Ответить
Збити б той літак , а потім сказати !

"А хто це зробив "
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04.09.2022 13:04 Ответить
є відео,як )(уйло перестрашеними зеньками дивиться в ілюмінатор на його ж винищувачі в літаку ...думав шо то його прилетіли грохнути
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04.09.2022 14:19 Ответить
***** серло.
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04.09.2022 13:04 Ответить
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04.09.2022 13:04 Ответить
Причём мимо чемодана.
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04.09.2022 13:18 Ответить
Делают Куйлу чемодан бОльших размеров для того, чтобы срать туда при дальних поездках. Но как всегда для него не хватает импортозомещённых компонентов.
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04.09.2022 13:08 Ответить
Цікаво. Проте перевозити путіна разом з бункером те ще задоволення...
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04.09.2022 13:09 Ответить
Зеля здря біцухи накачав ?
Це щоб пуйла на самміті Джі 20 придушити під оплески всіх присутніх
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04.09.2022 13:09 Ответить
Да это было понятно ещё до Саммита бункерный хмырь панически боится смерти...
Як казав Юрий Швец...Моль боится даже пролета мухи..не то что таракана или попадания в паутину... пауки такую падаль сжирают что тех же муХ..
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04.09.2022 13:10 Ответить
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04.09.2022 13:13 Ответить
а что помойку рамблера положили .. кто знает
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04.09.2022 13:11 Ответить
Т.е. песков признал, что существует международный заказ на его ликвидацию и снайперы-профессионалы всего мира могут поучаствовать?
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04.09.2022 13:16 Ответить
праильна, нехрен по заграницам шляться.
а то ненароком чемоданчик-сральник в кремле забудет, на саммите прилюдно обосрется.
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04.09.2022 13:22 Ответить
хйло сцить послати навіть одного зі своїх клонів..
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04.09.2022 13:24 Ответить
Я б на його місці, більше боявся своїх..
мученики в підарашці завжди цінувалися. а
світові він потрібен живий , для ГААГИ..
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04.09.2022 13:24 Ответить
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04.09.2022 13:28 Ответить
Усамку Бэн Ладена шукали по усьому Cвітові...Ирак Афганістан а випадково знайшли у Пакістані...допомогла перекладачка...а нещодавно ліквідували Аль Завахірі..у Ірані..вийшов покурити з кімнати в готелі...і капець...,а його подруга у номері не постраждала...
Ювелірна праця...🤣
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04.09.2022 13:30 Ответить
только по путину таких тенденций не просматривается...
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04.09.2022 14:51 Ответить
Думаешь его подруга Песков пострадает тоже?
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04.09.2022 16:38 Ответить
В рашке мода із Окна виходити , бажано з верхнього поверху
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04.09.2022 13:32 Ответить
Видно в бункері двері заклинило.
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04.09.2022 13:34 Ответить
он в кремле уже боится ходить ...пришло с Горбачёвым прощаться за 2 дня до официальной панихиды
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04.09.2022 13:38 Ответить
Какой может быть саммит с ****** за одним столом?? Кто его вообще приглашал,этого мракобеса мокшанского-кривоногого карлика.Здурели что ли?? Гитлера интересно,на саммит или встречу государств приглашали в 43-44 году??
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04.09.2022 13:44 Ответить
Индонезия пригласила. вонючего бабуина с красной резиновой дупой.
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05.09.2022 06:43 Ответить
Резиновая жопа должна сидеть в бункере и всего бояться.
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04.09.2022 13:48 Ответить
Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов...
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04.09.2022 13:55 Ответить
ничего страшного. будет в очко ходить с 3-мя чемоданчиками..
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04.09.2022 14:01 Ответить
відчуває потвора що осиновий кіл вжє заготовлено
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04.09.2022 14:03 Ответить
А якого дідька цю фашистьку тварюку взагалі запрошують на якісь там самміти?
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04.09.2022 14:06 Ответить
шоб грохнути..замачіть в сартірє
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04.09.2022 14:16 Ответить
В чумодані замочити
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04.09.2022 14:19 Ответить
Бійся , ******!!!!!
Тепер ти будеш боятися всього, навіть своїх охоронців, тому що настав час розплати за ВСЕ!!!!!!!!!!
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04.09.2022 14:08 Ответить
всєх на карантін.. і аналізи за дві неділі здати
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04.09.2022 14:15 Ответить
Как только резиножопого объявят террористом, тогда начнётся на него охота. За его голову могут предложить мильярд баксов и желающих будет как в том анекдоте про Брежнева - главное, чтоб не промахнуться и чтоб не опередили!
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04.09.2022 14:20 Ответить
так почему ж до сих пор не объвили??? домов он снес уже больше, чем в США арабы!!!
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04.09.2022 14:52 Ответить
Так, а я о чём?!
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04.09.2022 15:30 Ответить
Боїться що сраку роздеруть на Британський прапор?
Правильно...)))
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04.09.2022 14:28 Ответить
Очко-то, оказалось, хоть и резиновое, но не до такой же степени растяжения!
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04.09.2022 15:50 Ответить
Если верить тому что говорят в блогосфере типа путлеров трое...то тогда надо три ярда баксов..
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04.09.2022 14:29 Ответить
Блогер Ютьюба Валера Крымский года два назад доказал что роль путлера играет как бы дохлый актер кино Андрей Панин...я просмотрел все его видосы тогда...Валера прав...Панин жив...а его похороны в 2013 году фейк...что и убийство живой Дугиной недавно...
На похоронах Панина кстати не было ни отца ни матери ...а це як кажуть у Одесі шутка юмора для лохтората..
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04.09.2022 14:38 Ответить
ссыкливая мразь!
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04.09.2022 14:47 Ответить
мир сошел с ума. По нему трибунал должен быть, а его на саммиты приглашают?!! вообще чокнутые!!?
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04.09.2022 14:54 Ответить
х@йло сцикло
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04.09.2022 15:19 Ответить
Яке G20 для берозової мавпи БЕС(а)путина антихриста люциферовича, в дивичестве Xy(й)ло? Для цього покидька може бути один самміт у Гаазі і остаточне вирішання питання з існуванням теромраZZії - повний розпад на окремі народные республики.
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04.09.2022 15:34 Ответить
 
 