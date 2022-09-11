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Попри невизнання анексії Мінськ уклав угоду про співпрацю із Севастополем

Новини Цензор.НЕТ Події

кухарєв,развожаєв

Мінськ і Севастополь уклали угоду про співпрацю, всупереч тому, що Білорусь не визнала окупований РФ Крим російським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське видання "Зеркало".

Йдеться про експорт та імпорт продукції, міське господарство, співробітництво в галузі культури, освіти, науки, молодіжної політики, а також "патріотичного виховання".

Зазначається, що в Білорусі ця подія висвітлюється доволі скупо, зокрема агентство "Мінськ-Новини" згадало підписання угоди одним рядком, тоді як пресслужба Севастополя розповіла про зустріч доволі докладно.

Угоду підписали глава Мінміськвиконкому Володимир Кухарєв і "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. При цьому наголошується, що він назвав угоду "історично важливим моментом" і що переговори з Мінськом з цього приводу велися давно.

Офіційно Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Водночас у липні 2022 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він де-факто і так визнав анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

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Автор: Наталя Джума
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Це Лукашенко сподівається що в майбутньому, укрїнський Севастополь теж буде співпрацювати з Мінском.
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11.09.2022 07:24 Відповісти
Пишіть правильно - *********
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11.09.2022 07:24 Відповісти
Анігдот : трахаються два білоруса. Один каже : Завтра наступаїм на Україну ! Другий : Шо , серйозно ? Перший : Та ні , мені просто приятно коли в тебе очко сужаїться....
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11.09.2022 08:23 Відповісти
Бульбосія.
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11.09.2022 09:52 Відповісти
Не думаю, що Лукашенку довго залишилося...
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11.09.2022 07:46 Відповісти
Ну бульбашія таки напрошується на неприємності!
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11.09.2022 08:13 Відповісти
Останнiй анекдот в сезонi!
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11.09.2022 08:18 Відповісти
Трупы моряков и морпехов РФ себе заберут?
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11.09.2022 08:49 Відповісти
підсмажать і з бульбою зжеруть
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11.09.2022 09:55 Відповісти
 
 