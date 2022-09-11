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Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі ворог поцілив по двох районах Дніпропетровщини - Дніпровському та Нікопольському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими… Ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.

По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.

Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті понівечено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури та фермерське господарство

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 01

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 02

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 03

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 04

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 05

Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із Градів, - Резніченко 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Отгребают от ВСУ на поле боя-мстят мирным жителям. Типичные методы войны "доблестнай расейскай армии". Ублюдки конченые.
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11.09.2022 08:07
+23
Мстяться, уроди..
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11.09.2022 08:04
+15
з нем міста привітали паскуди...
слава Богу минулося без жертв...
тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
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11.09.2022 08:59
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Мстяться, уроди..
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11.09.2022 08:04 Відповісти
Отгребают от ВСУ на поле боя-мстят мирным жителям. Типичные методы войны "доблестнай расейскай армии". Ублюдки конченые.
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11.09.2022 08:07 Відповісти
А що там "гамнестіінтернейшл", мовчить? Язик в дупі *уйла застряг? Чи "ета другоє"-кацапам все можна.
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11.09.2022 08:18 Відповісти
Та ні!
Це наслідки здачі півдня боневтіком оманським.
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11.09.2022 08:44 Відповісти
да ти йо@нутий на все ото....
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11.09.2022 08:56 Відповісти
з нем міста привітали паскуди...
слава Богу минулося без жертв...
тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
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11.09.2022 08:59 Відповісти
днем* (пардон)
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11.09.2022 09:47 Відповісти
Вторая армия Третьего мира ...это почти спецназ путлера при штурма школы в Беслане...пойду шукать что такое страны третьего мира...,наверно Сомалийские пираты...
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11.09.2022 09:03 Відповісти
По Троицкому.... Хорошо, что он сейчас заброшенный
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11.09.2022 09:19 Відповісти
там вокруг рядом...вритык... жилой сектор - ему тоже досталось не хило,
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11.09.2022 09:50 Відповісти
там 50м в одну сторону - здание СБУ
100 м в другую сторону - здание МВД
хотели скорей всего туда
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11.09.2022 11:24 Відповісти
Якраз навпаки і в один бік.
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11.09.2022 12:40 Відповісти
Так так-фактично мвс і сбу знаходяться в одній величезній будівлі,але з різних боків
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11.09.2022 15:57 Відповісти
МВД - нагору по Красній
СБУ - праворуч по Хороброго
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12.09.2022 09:42 Відповісти
Ви ще координати тут викладіть, а заодно і штабу командування Схід.
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12.09.2022 10:40 Відповісти
С удовольствием:55.751666666694774221° пн. ш. 37.617777777805777362° сх. д. Киньте туда, пожалуйста ядерную бомбу на 100 Мгтонн. Только побыстрее, а то они собрались уже Красноярск захватить
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13.09.2022 20:47 Відповісти
100% цілили в один з цих будинків. Але ж там взагалі така щильна житлова забудова навкруги-на щастя в житлові будинки не влучили
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11.09.2022 15:54 Відповісти
Вночі? І шоб воно їм дало?
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11.09.2022 18:08 Відповісти
документація,сервера,картотека - БАГАТО чого
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12.09.2022 09:41 Відповісти
Та ну, аби знищити документи треба влаштувати пожежу, тим більше що цінні документи зберігаються в металевих шафах і сейфах і як правило не на верхньому поверсі, для серверів треба знищувати самі накопичувачі, а це можливо лише в наслідок прямого влучання в устаткування. До того ж більшість інформації вже перенесена в хмари. По тому, що ми бачимо з залишків базару, не того не іншого не відбулося - стріляли по горобцях.
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12.09.2022 09:59 Відповісти
Да чтобы кацапы ударили и по своим?!? Сотрудники этих контор с детства мечтают о форме с курицей!
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13.09.2022 20:41 Відповісти
Зверье бешеное, козломордые нелюди будьте прокляты и горите в аду следующих 300 лет
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11.09.2022 09:36 Відповісти
До сліз шкода Січеслава, Нікополя, Марганця, Покрова, Самари, Кривого Рога, Зеленодольська, Павлограда..., всієї нашої центральностепової Української козацької твердині... Конвульсії смертельно пораненого звіра завжди дуже небезпечні. Особливо такої тварюки, як Путлер зі своїм московськоугрофіннським "воїнством". Тільки повна ліквідація цієї потвори, Московськоугрофіннської імперії та Нюрнберг-2 над основними її злочинцями, починаючи з Путлера, забезпечить світові на довгі роки мир і спокій. Це не гадання і не пророцтво, це досить поверховий аналіз нашої світової історії від 1848 року по сьогодні.
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11.09.2022 10:13 Відповісти
Ссуки . Хочу ,чтобы по маскве прилетело. Какого *** бомбить мирные города . ?????
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11.09.2022 10:13 Відповісти
Рашистские мрази,как всегда, в своем репертуаре- ракетами ночью по жилым кварталам! Смерть рашистским оккупантам!!! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 10:43 Відповісти
надо юг освобождать, иначе кошмарить будут Днепр постоянно...
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11.09.2022 17:10 Відповісти
 
 