Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж
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Вночі ворог поцілив по двох районах Дніпропетровщини - Дніпровському та Нікопольському.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч з обстрілами та пораненими… Ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.
По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.
Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в місті понівечено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.
Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.
Будь ласка, зачекайте...
Це наслідки здачі півдня боневтіком оманським.
слава Богу минулося без жертв...
тримайся Дніпро на Дніпрі !!!
100 м в другую сторону - здание МВД
хотели скорей всего туда
СБУ - праворуч по Хороброго