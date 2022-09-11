Росіяни ракетою вдарили по житловому кварталу Дніпра, по Нікополю випущено понад 35 снарядів із "Градів", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі ворог поцілив по двох районах Дніпропетровщини - Дніпровському та Нікопольському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими… Ворог поцілив по двох районах - Дніпровському та Нікопольському.



По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.



Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в місті понівечено 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.



Ударив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених та руйнувань.

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