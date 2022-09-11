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Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває визволення двох районів Харківщини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

куп'янськ

Захисники України продовжують визволяти нашу територію від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, продовжується деокупація України.

"Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Изюмительно.
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11.09.2022 08:41
+21
Они уже пол Луганщины освободили, вчера у них был просто шок, орки тикали в рашу, ВСУ сила, Ахмат-могила.
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11.09.2022 08:48
+10
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11.09.2022 08:51
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Изюмительно.
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11.09.2022 08:41 Відповісти
Они уже пол Луганщины освободили, вчера у них был просто шок, орки тикали в рашу, ВСУ сила, Ахмат-могила.
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11.09.2022 08:48 Відповісти
та ну...чего тогда хайпожеры блогеры молчат? или будет вишенка на торте покрупнее?
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11.09.2022 08:56 Відповісти
Там ще ідуть бої,не все як ви думаєте. Поки ці місця не зачистять, буде ще в хроніці бойових дій
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11.09.2022 09:41 Відповісти
Щоб продовжити й далі швидко розвинути наступ потрібно поповнити запаси палива, БК, їжі, підтягнути резерви, арту, фронтове ППО. А саме головне - очистити звільнену територію від окупантів та колаборантів. Це створює колосальне навантаження на поліцію, спецназ, СБУ - повністю зачистити й обстежити таку велику територію швидко неможливо
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11.09.2022 11:43 Відповісти
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11.09.2022 08:51 Відповісти
Ну технику они для нас они и правда сохраняют, тут не соврал
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11.09.2022 09:27 Відповісти
ну я вже анекдот десь на теренах інету вичитала:

"Дружина дорікає Залужному:
Любий, я тебе просила зайти в бакалію та взяти ізюм.
А ТИ ШО ЗРОБИВ?"
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11.09.2022 08:56 Відповісти
kak zapitala - tak i zrobil
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11.09.2022 08:59 Відповісти
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11.09.2022 09:02 Відповісти
👍
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11.09.2022 10:03 Відповісти
bamr

@bamr69

·

20 мин

Изюмские колаборнаты Сердюк (Власенко) Татьяна Витальевна +380666218606


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11.09.2022 08:57 Відповісти
попалась *****
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11.09.2022 12:30 Відповісти
Грузія повинна поспішати, якщо вона хоче звільнити свою територію.
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11.09.2022 10:03 Відповісти
ВВС в 10:07: "Київ посилив обмін розвідданими з американськими спецслужбами влітку - коли розпочалося планування контрнаступу, яке дозволило звільнити значні території на північному сході країни останніми днями. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.
"Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади *********** та інші ключові вузли на російських військових лініях", - пише The New York Times.
У публікації не уточнюється, яку саме інформацію сторони надавали одна одній".
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11.09.2022 10:26 Відповісти
 
 