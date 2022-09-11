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Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває визволення двох районів Харківщини, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України продовжують визволяти нашу територію від ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, продовжується деокупація України.
"Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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"Дружина дорікає Залужному:
Любий, я тебе просила зайти в бакалію та взяти ізюм.
А ТИ ШО ЗРОБИВ?"
@bamr69
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Изюмские колаборнаты Сердюк (Власенко) Татьяна Витальевна +380666218606
"Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади *********** та інші ключові вузли на російських військових лініях", - пише The New York Times.
У публікації не уточнюється, яку саме інформацію сторони надавали одна одній".