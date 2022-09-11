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Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

куп'янськ

Защитники Украины продолжают освобождать нашу территорию от захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, продолжается деоккупация Украины.

"В целом, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+23
Изюмительно.
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11.09.2022 08:41
+21
Они уже пол Луганщины освободили, вчера у них был просто шок, орки тикали в рашу, ВСУ сила, Ахмат-могила.
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11.09.2022 08:48
+10
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11.09.2022 08:51
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Изюмительно.
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11.09.2022 08:41 Ответить
Они уже пол Луганщины освободили, вчера у них был просто шок, орки тикали в рашу, ВСУ сила, Ахмат-могила.
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11.09.2022 08:48 Ответить
та ну...чего тогда хайпожеры блогеры молчат? или будет вишенка на торте покрупнее?
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11.09.2022 08:56 Ответить
Там ще ідуть бої,не все як ви думаєте. Поки ці місця не зачистять, буде ще в хроніці бойових дій
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11.09.2022 09:41 Ответить
Щоб продовжити й далі швидко розвинути наступ потрібно поповнити запаси палива, БК, їжі, підтягнути резерви, арту, фронтове ППО. А саме головне - очистити звільнену територію від окупантів та колаборантів. Це створює колосальне навантаження на поліцію, спецназ, СБУ - повністю зачистити й обстежити таку велику територію швидко неможливо
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11.09.2022 11:43 Ответить
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11.09.2022 08:51 Ответить
Ну технику они для нас они и правда сохраняют, тут не соврал
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11.09.2022 09:27 Ответить
ну я вже анекдот десь на теренах інету вичитала:

"Дружина дорікає Залужному:
Любий, я тебе просила зайти в бакалію та взяти ізюм.
А ТИ ШО ЗРОБИВ?"
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11.09.2022 08:56 Ответить
kak zapitala - tak i zrobil
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11.09.2022 08:59 Ответить
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11.09.2022 09:02 Ответить
👍
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11.09.2022 10:03 Ответить
bamr

@bamr69

·

20 мин

Изюмские колаборнаты Сердюк (Власенко) Татьяна Витальевна +380666218606


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11.09.2022 08:57 Ответить
попалась *****
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11.09.2022 12:30 Ответить
Грузія повинна поспішати, якщо вона хоче звільнити свою територію.
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11.09.2022 10:03 Ответить
ВВС в 10:07: "Київ посилив обмін розвідданими з американськими спецслужбами влітку - коли розпочалося планування контрнаступу, яке дозволило звільнити значні території на північному сході країни останніми днями. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.
"Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади *********** та інші ключові вузли на російських військових лініях", - пише The New York Times.
У публікації не уточнюється, яку саме інформацію сторони надавали одна одній".
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11.09.2022 10:26 Ответить
 
 