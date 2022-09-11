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Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение двух районов Харьковщины, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины продолжают освобождать нашу территорию от захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как сообщается, продолжается деоккупация Украины.
"В целом, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области", - говорится в сообщении.
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"Дружина дорікає Залужному:
Любий, я тебе просила зайти в бакалію та взяти ізюм.
А ТИ ШО ЗРОБИВ?"
@bamr69
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Изюмские колаборнаты Сердюк (Власенко) Татьяна Витальевна +380666218606
"Протягом усієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади *********** та інші ключові вузли на російських військових лініях", - пише The New York Times.
У публікації не уточнюється, яку саме інформацію сторони надавали одна одній".