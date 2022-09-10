Россияне бегут из Волчанска на Харьковщине в Белгород

Как сообщила оккупационная администрация Волчанского района Харьковщины, российские военные покидают город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Военные РФ покидают Волчанск. Временно", - сообщили россияне и призвали своих сторонников эвакуироваться.

Депутат госдумы РФ Евгений Евтушенко, "отвечающий" за этот регион, объявил о переносе оккупационных органов власти в РФ.

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"Для сохранения жизни населения ВС РФ приняли решение покинуть наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Филиалы администрации будут расположены в г. Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург, до стабилизации ситуации в городе. Подразделения ВС РФ обязательно вернут под свой контроль все российские земли в Харьковской области", - написал он.

Волчанск расположен на севере Харьковской области - в 80 километрах от города Купянск, который уже освобождают ВСУ.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии на Харьковщине. В часности, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

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