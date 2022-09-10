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Россияне бегут из Волчанска на Харьковщине в Белгород

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вовчанськ

Как сообщила оккупационная администрация Волчанского района Харьковщины, российские военные покидают город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Военные РФ покидают Волчанск. Временно", - сообщили россияне и призвали своих сторонников эвакуироваться.

Депутат госдумы РФ Евгений Евтушенко, "отвечающий" за этот регион, объявил о переносе оккупационных органов власти в РФ.

Читайте также: Войска РФ всю ночь выезжали из Купянска и Изюма через Старобельск. В самом городе войск нет. Можно брать с колес, - Геращенко

"Для сохранения жизни населения ВС РФ приняли решение покинуть наш город. Администрацию города перенесут в Белгород. Филиалы администрации будут расположены в г. Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург, до стабилизации ситуации в городе. Подразделения ВС РФ обязательно вернут под свой контроль все российские земли в Харьковской области", - написал он.

Волчанск расположен на севере Харьковской области - в 80 километрах от города Купянск, который уже освобождают ВСУ.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии на Харьковщине. В часности, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

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Топ комментарии
+71
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10.09.2022 18:31
+69
Скоро, дуже скоро))))
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10.09.2022 18:36
+56
сахалін - саме те місце на куди можна втікти і там же "перегрупуватися"...
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10.09.2022 18:34
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Я не історик, але мені здається, що Вовчанськ став за часом найкоротшою "столицею" окупантів. Здається, менше двох діб? Хтось може мене поправити
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10.09.2022 19:44 Ответить
"Для збереження життя населення ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто" )))))) Ну просто Робін Гуди, бл...
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10.09.2022 19:47 Ответить
"Філії адміністрації будуть розташовані в м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург" Джерело: https://censor.net/ua/n3366304

О, так! З Якутська чи Владіка до України зовсім не далеко - миттєве реагування на зміну ситуації забезпечено! 😂

Так заржав, коли прочитав, що мало не вдавився чорною ікрою з амурських вод
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10.09.2022 20:08 Ответить
ПЫЗДУЙТЕ, ТА Й БЫСТРИШЕ!
Смерть свынособакам!
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10.09.2022 20:14 Ответить
У них вовчанка!
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10.09.2022 20:22 Ответить
Якутск?Владивосток??Феерично,блин....
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10.09.2022 20:32 Ответить
Щоб перемогти, виявляється треба просто віддати наказ до наступу. Вперед на Білгород. Слава ЗСУ.
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10.09.2022 20:35 Ответить
"Військові РФ покидають Вовчанськ. Тимчасово", нічого більш сталого , ніж "тимчасово" в природі не існує.
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10.09.2022 20:36 Ответить
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10.09.2022 23:16 Ответить
Кацапи скоро не буде вашої раши, просто прийшов кінець
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10.09.2022 23:19 Ответить
У росіян напади на росгвардію в курській області.Росіяни тікають з України і попадають на загороджувальні загони.

В РФ почалась громадянська війна,б'ють один одного в РФ,в Україну не потрібно їхати воювати,війна уже в РФ.
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10.09.2022 23:55 Ответить
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11.09.2022 00:29 Ответить
Якісь БОвтіки одні зібралися
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11.09.2022 00:52 Ответить
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11.09.2022 01:18 Ответить
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11.09.2022 01:19 Ответить
І ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ НА ХАРКІВЩИНІ ЩО КАЦАПИ БУЛИ НЕ ГОТОВІ ??
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11.09.2022 02:11 Ответить
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11.09.2022 05:43 Ответить
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