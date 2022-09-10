Росіяни тікають з Вовчанська на Харківщині до Бєлгорода
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Як повідомила окупаційна адміністрація Вовчанського району Харківщини, російські військові покидають місто.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Військові РФ покидають Вовчанськ. Тимчасово", - повідомили росіяни та закликали своїх прихильників евакуюватись.
Депутат держдуми РФ Євген Євтушенко, який "відповідає" за цей регіон, оголосив про перенесення окупаційних органів влади до РФ.
"Для збереження життя населення ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто. Адміністрацію міста перенесуть до Бєлгорода. Філії адміністрації будуть розташовані в м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації в місті. Підрозділи ЗС РФ обов'язково повернуть під свій контроль усі російські землі на Харківщині", - написав він.
Вовчанськ розташований на півночі Харківської області - за 80 кілометрів від міста Куп'янськ, яке вже звільняють ЗСУ.
Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.
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О, так! З Якутська чи Владіка до України зовсім не далеко - миттєве реагування на зміну ситуації забезпечено! 😂
Так заржав, коли прочитав, що мало не вдавився чорною ікрою з амурських вод
Смерть свынособакам!
В РФ почалась громадянська війна,б'ють один одного в РФ,в Україну не потрібно їхати воювати,війна уже в РФ.