УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15450 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
36 850 118
війна (56581) Харківщина (4286) деокупація (927) Бєлгород (343)

Росіяни тікають з Вовчанська на Харківщині до Бєлгорода

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вовчанськ

Як повідомила окупаційна адміністрація Вовчанського району Харківщини, російські військові покидають місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Військові РФ покидають Вовчанськ. Тимчасово", - повідомили росіяни та закликали своїх прихильників евакуюватись.

Депутат держдуми РФ Євген Євтушенко, який "відповідає" за цей регіон, оголосив про перенесення окупаційних органів влади до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ всю ніч виїздили з Куп’янська та Ізюму через Старобільськ. У самому місті військ немає. Можна брати з коліс, - Геращенко

"Для збереження життя населення ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто. Адміністрацію міста перенесуть до Бєлгорода. Філії адміністрації будуть розташовані в м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації в місті. Підрозділи ЗС РФ обов'язково повернуть під свій контроль усі російські землі на Харківщині", - написав він.

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області - за 80 кілометрів від міста Куп'янськ, яке вже звільняють ЗСУ.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ назвало втечу на Харківщині "перегрупуванням" задля "досягнення мети спецоперації". ВIДЕО

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+71
показати весь коментар
10.09.2022 18:31
+69
Скоро, дуже скоро))))
показати весь коментар
10.09.2022 18:36
+56
сахалін - саме те місце на куди можна втікти і там же "перегрупуватися"...
показати весь коментар
10.09.2022 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я не історик, але мені здається, що Вовчанськ став за часом найкоротшою "столицею" окупантів. Здається, менше двох діб? Хтось може мене поправити
показати весь коментар
10.09.2022 19:44 Відповісти
"Для збереження життя населення ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто" )))))) Ну просто Робін Гуди, бл...
показати весь коментар
10.09.2022 19:47 Відповісти
"Філії адміністрації будуть розташовані в м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург" Джерело: https://censor.net/ua/n3366304

О, так! З Якутська чи Владіка до України зовсім не далеко - миттєве реагування на зміну ситуації забезпечено! 😂

Так заржав, коли прочитав, що мало не вдавився чорною ікрою з амурських вод
показати весь коментар
10.09.2022 20:08 Відповісти
ПЫЗДУЙТЕ, ТА Й БЫСТРИШЕ!
Смерть свынособакам!
показати весь коментар
10.09.2022 20:14 Відповісти
У них вовчанка!
показати весь коментар
10.09.2022 20:22 Відповісти
Якутск?Владивосток??Феерично,блин....
показати весь коментар
10.09.2022 20:32 Відповісти
Щоб перемогти, виявляється треба просто віддати наказ до наступу. Вперед на Білгород. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
10.09.2022 20:35 Відповісти
"Військові РФ покидають Вовчанськ. Тимчасово", нічого більш сталого , ніж "тимчасово" в природі не існує.
показати весь коментар
10.09.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 23:16 Відповісти
Кацапи скоро не буде вашої раши, просто прийшов кінець
показати весь коментар
10.09.2022 23:19 Відповісти
У росіян напади на росгвардію в курській області.Росіяни тікають з України і попадають на загороджувальні загони.

В РФ почалась громадянська війна,б'ють один одного в РФ,в Україну не потрібно їхати воювати,війна уже в РФ.
показати весь коментар
10.09.2022 23:55 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 00:29 Відповісти
Якісь БОвтіки одні зібралися
показати весь коментар
11.09.2022 00:52 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 01:18 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 01:19 Відповісти
І ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ НА ХАРКІВЩИНІ ЩО КАЦАПИ БУЛИ НЕ ГОТОВІ ??
показати весь коментар
11.09.2022 02:11 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2022 05:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 