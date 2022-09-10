Росіяни тікають з Вовчанська на Харківщині до Бєлгорода

Як повідомила окупаційна адміністрація Вовчанського району Харківщини, російські військові покидають місто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Військові РФ покидають Вовчанськ. Тимчасово", - повідомили росіяни та закликали своїх прихильників евакуюватись.

Депутат держдуми РФ Євген Євтушенко, який "відповідає" за цей регіон, оголосив про перенесення окупаційних органів влади до РФ.

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"Для збереження життя населення ЗС РФ ухвалили рішення залишити наше місто. Адміністрацію міста перенесуть до Бєлгорода. Філії адміністрації будуть розташовані в м. Курськ, Якутськ, Владивосток і Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації в місті. Підрозділи ЗС РФ обов'язково повернуть під свій контроль усі російські землі на Харківщині", - написав він.

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області - за 80 кілометрів від міста Куп'янськ, яке вже звільняють ЗСУ.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

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