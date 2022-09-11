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армія РФ (13507) війна (56620) знищення (4135) техніка (1326) втрати (3826)

За два дні окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки, - Oryx

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,арміярф

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати суттєвих втрат у війні проти України. Лише за два дні було знищено понад 100 одиниць бойової техніки окупантів.

Про це йдеться у звіті аналітичного порталу Oryx, який збирає інформацію з фотографій та відео з фронту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Найбільше РФ втратила танків та артилерійських установок.

Аналітики надали дані щодо втрат з фронту в період 9-10 вересня. Примітно, що згідно з опублікованою інформацією, російські окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки. Водночас Збройні сили України втратили дві одиниці техніки.

Згідно з опублікованою інформацією, йдеться переважно про російські танки, самохідні артилерійські установки, БТР, БМП і вантажні військові автомобілі.

Примітно, що ця статистика не показує повної картини за втратами, але дає розуміння щодо приблизного співвідношення втрат у дні на фронті.

Також читайте: Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил. ІНФОГРАФІКА

За два дні окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки, - Oryx 01
За два дні окупанти втратили понад 100 одиниць бойової техніки, - Oryx 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Кадыров заявил, что ситуация на харьковском направлении «выгодна» для российских вооруженных сил.
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11.09.2022 10:56
+7
Трофеев немерянно на бригаду хватит.
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11.09.2022 11:03
+7
Руськи воїни виявляють чудеса маскування та суцільного злиття з місцевостю

Здоров'я загиблим
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11.09.2022 11:16
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Кадыров заявил, что ситуация на харьковском направлении «выгодна» для российских вооруженных сил.
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11.09.2022 10:56 Відповісти
Десь бачив фото і захопленого "Піона"
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11.09.2022 10:57 Відповісти
кидай оріксу в твітері. внесе у список
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11.09.2022 11:00 Відповісти
щось давно корабликів не топили https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=5
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11.09.2022 10:58 Відповісти
в звіті вказаний як знищений ГАЗ 51.... щось дивно... невже таке ще воює? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-51
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11.09.2022 11:00 Відповісти
Вчора бачив відео
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11.09.2022 11:06 Відповісти
Не знищений, а захоплений! Може, іще повоює!
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11.09.2022 11:08 Відповісти
Газ 51? Вони що, його десь із постаменту зняли?
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11.09.2022 11:22 Відповісти
70 лiтрiв на 100 км? Каруца для олiгархiв...
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11.09.2022 12:10 Відповісти
Ні, витрата палива Газ51 десь до 30 л/100км причому найгірше пальне він "сприймає" без проблем. Але це не зовсім вдала копія американської вантажівки 40-х років - йому місце в музеї.
Я на такому в автошколі вчився.
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11.09.2022 12:15 Відповісти
то що, дійсно ГАЗ-51 наші захопили?
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11.09.2022 11:25 Відповісти
Трофеев немерянно на бригаду хватит.
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11.09.2022 11:03 Відповісти
Уралвагонзавод з 20**** 2010рік, виготовив 280танків...тобто по 30на рік...
Чесно кажучи, я думав вони клепають по одному танку на день... А от ніт...
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11.09.2022 11:09 Відповісти
Руськи воїни виявляють чудеса маскування та суцільного злиття з місцевостю

Здоров'я загиблим
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11.09.2022 11:16 Відповісти
Ото щось нагадує відбиток архєоптеріксу (викопної перехвдної тваринки від ящірки до курки) з пвдручника біології. Теба подивитись ця курка у камуфло не двоголова !?
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11.09.2022 11:27 Відповісти
"Перегруппировка войск" идет по плану
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11.09.2022 12:50 Відповісти
 
 