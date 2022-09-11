УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12716 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 325 1
війна (56620) Сумська область (2211) Живицький Дмитро (465)

Повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,техніка

На 44-му дні війни Сумщина була деокупована.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За ці 200 днів війни північний форпост України, як називають Сумську область, набув досвіду і значно зміцнів. "Другого разу" не буде – повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе", - наголосив очільник обладміністрації.

За словами Живицького, на 44-му дні війни Сумщина була деокупована, 145 населених пунктів області - визволені від російських окупантів.

"149 цивільних осіб загинули на території Сумської області осіб під час військових дій, з яких 8 дітей", - додав він.

Також читайте: Російські військові з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та им бы как бы с харк.области с наименьшими потерями *********,и так пошел норм руслиз по танкам было б чем заправлять)))какие сумы.о чем он))
показати весь коментар
11.09.2022 14:53 Відповісти
 
 