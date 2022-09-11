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Терорист Пушилін зник, його місцезнаходження невідоме, - Андрющенко
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зник з публічного простору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з ( зрадником Маріуполя. - Ред.) Іващенком їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. А де Пушилін, ніхто не знає. Як цікаво складається", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Eight Wonder 56eae116
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+23 Янковенко Владислав
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+21 Віталій Маркович
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Не розумію, які проблеми у редакції цензор.нет?
у него шо, есть причины думать, что его недолюбливают?
хай тока проявится хоть где - приедут и долюбят, хай не сомневается, бедося.
різниця між звичайною ватою і ними в тому що вони напатріотили мільйони а вата як була в стаці так там і залишилась
і майже теж саме можна сказати про деяких наших
Necro Mancer
@666_mancer
Дениска держит Лиман
Відео:
https://twitter.com/666_mancer/status/1568600402781782018
Де вчать такої професії?
ти або падлой об кафель, або людина...
схватят за рога и приведут назад в стойло....,
как херсонского коллаборанта с позывным "Промежность"......