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Терорист Пушилін зник, його місцезнаходження невідоме, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пушилін

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зник з публічного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з ( зрадником Маріуполя. - Ред.) Іващенком їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. А де Пушилін, ніхто не знає. Як цікаво складається", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відсвяткували в Маріуполі "річницю звільнення Донецька від фашистів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
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11.09.2022 15:11
+23
Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
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11.09.2022 15:13
+21
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11.09.2022 15:17
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Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
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11.09.2022 15:11 Відповісти
Террорист Петушилин 😀
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11.09.2022 16:06 Відповісти
Правильно писати "пєніс душілін"!
Не розумію, які проблеми у редакції цензор.нет?
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11.09.2022 15:12 Відповісти
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11.09.2022 15:40 Відповісти
А я і вечором теж!
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11.09.2022 16:58 Відповісти
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11.09.2022 17:07 Відповісти
Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
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11.09.2022 15:13 Відповісти
Этот пенис должен был висеть в петле ещё в середине девяностых, то что он бегает по Украине до сих пор это либо недоразумение, либо стратегическая ошибка!
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11.09.2022 16:17 Відповісти
Якось чепушилін на Троцького не схожий, тому треба чимось іншим ушатати
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11.09.2022 16:58 Відповісти
у лёни голубкова - партнёра этого халявщика не узнавали, куда он мог забиться? )
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11.09.2022 15:13 Відповісти
Мабуть, поїхав купувати нову шубу дружині голубкова.
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11.09.2022 16:43 Відповісти
)) сначала сапоги!
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11.09.2022 17:03 Відповісти
#онвамнедимон тоже куда то пропал. ну тот скорее всего в запое. выйдет - выпустят с суровыми угрозами всему миру )
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11.09.2022 15:15 Відповісти
Та ви шо!
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11.09.2022 15:15 Відповісти
Душиліна вже й в Донецьку шукають
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11.09.2022 15:16 Відповісти
Wanted!
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11.09.2022 16:19 Відповісти
Цікаво скільки танків лишилось на ходу у кацапів... Може Японцям вже можно без зброї забирати свій Владівасток та Куріли
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11.09.2022 15:17 Відповісти
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11.09.2022 15:17 Відповісти
Може, вирушив нарешті на концерт кобзона?
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11.09.2022 15:17 Відповісти
З Захарченком та Моторолою на трьох "соображают".
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11.09.2022 15:18 Відповісти
Эта крыса уже может быть во Владивостоке и садится на судно *****-Рио-де-Жанейро
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11.09.2022 15:19 Відповісти
Може у ліфті застряг.
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11.09.2022 15:20 Відповісти
а шо такое случилось?
у него шо, есть причины думать, что его недолюбливают?

хай тока проявится хоть где - приедут и долюбят, хай не сомневается, бедося.
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11.09.2022 15:20 Відповісти
самі головні ідеологи та "патріоти" завжди тікають першими
різниця між звичайною ватою і ними в тому що вони напатріотили мільйони а вата як була в стаці так там і залишилась
і майже теж саме можна сказати про деяких наших
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11.09.2022 15:20 Відповісти
Пенис Душилен, исправте статью пожалуйста
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11.09.2022 15:21 Відповісти
Терорист? Не треба його так голосно називати. Звичайна продажна проститука й маріонетка.
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11.09.2022 15:21 Відповісти
ВАронеж...
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11.09.2022 15:22 Відповісти
П. Душлин записав відосик, в якому несеться в машині в невідомому напрямку і розказує про свою героїчну боротьбу.

Necro Mancer

@666_mancer

Дениска держит Лиман

Відео:

https://twitter.com/666_mancer/status/1568600402781782018
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11.09.2022 15:22 Відповісти
ВЧЕРА БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ФОТО СКРИН ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ О СЛОЖЕНИИ С 10 СЕНТЯБРЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ДНР В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛАХ ОПУБЛИКОВАНО И ЗАДАВАЛИ ВОПРОС -- ДОКУМЕНТ ОРИГИНАЛ ИЛИ ФЭЙК.... ПОХОЖЕ ОРИГИНАЛ....
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11.09.2022 15:31 Відповісти
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11.09.2022 17:09 Відповісти
Нехай розповідає. нам що то цього.
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11.09.2022 15:48 Відповісти
Воно на відео нікчемне. Само драпає і розпинається про свою боротьбу із Заходом.
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11.09.2022 16:11 Відповісти
сучениш теж в хлопців rpg вкрав?
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11.09.2022 16:20 Відповісти
Це його робота, та й вік, та й проблеми теж його.
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11.09.2022 16:43 Відповісти
Робота колаборанта?
Де вчать такої професії?
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11.09.2022 16:55 Відповісти
це з мамкіної сіськи висосується - а мамка в кожного своя.
ти або падлой об кафель, або людина...
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11.09.2022 17:04 Відповісти
Перепрошую, тут йшла мова про Лаврова і я втулив пост не туди. А душілін колишній адепт МММ, більше говорити нічого. Нехай розповідає. нам що то цього.
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11.09.2022 17:17 Відповісти
та это все х*ня.... ни кто не позволит ему зныкнути....
схватят за рога и приведут назад в стойло....,
как херсонского коллаборанта с позывным "Промежность"......
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11.09.2022 15:22 Відповісти
Напевне вже по південній Америці розгулює
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11.09.2022 15:22 Відповісти
куда ему, - оно языками не владеет, - только русским со словарем=)
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11.09.2022 16:17 Відповісти
Поспішає на концерт кабздона.
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11.09.2022 15:23 Відповісти
Пушилина радушно встретит спикер Госдумы Володин в Москве, как он сказал "распечатал Пухляша" про Дениса, удачи Пухляшу, пугал геями дончан, получил свою награду
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11.09.2022 15:24 Відповісти
...володина тоже разыскивают!
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11.09.2022 16:23 Відповісти
яніпонєл: мнє што за акциї МММ ніхто дєнєх нє вєрньот???
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11.09.2022 15:26 Відповісти
Скоро где то в реке всплывет вверх брюхом
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11.09.2022 15:27 Відповісти
Що, може щось не поділили і ліквідували?
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11.09.2022 15:28 Відповісти
може вирішив МММ за уралом возрадіть.....
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11.09.2022 15:29 Відповісти
Надеюсь он сейчас в кафе Сепар, там его уже задался Захарченко.
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11.09.2022 15:31 Відповісти
Якби на березі знайшли дєніску, ну, або хай і на акації, шо там росте височеньке в тих краях?!
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11.09.2022 15:34 Відповісти
ЙОМУ ВЖЕ *******
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11.09.2022 15:35 Відповісти
В канализационном отстойнике не пытались эту тварь искать ?
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11.09.2022 15:35 Відповісти
Его туда уже свои замочили.
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11.09.2022 16:24 Відповісти
Какая то национальная беда, черта, на какое то фуфло чмо зацикливаться?! Ну на кой нам это чепушило? Вдруг открылся такой шанс. за пол года первый раз---крошить! Так крошите, крошите, и ещё раз крошите! Победителей не судят! Патронов не жалеть! Завтра все может изменится. Чем больше сегодня, тем меньше завтра останется работы и врагов. И стоит готовится к обороне, но с занятых мест. Это важнее всего удержаться теперь. Момент истины для нас на подходе. Или мы их, или они нас.
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11.09.2022 15:36 Відповісти
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11.09.2022 15:38 Відповісти
Черв'яки під березою знають де пеніс душилін.
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11.09.2022 15:41 Відповісти
Це той Пєніс Душилін, який нещодавна заявляв, що "всє русскіє гарада, включая Кієв, будут асвабаждєни"? А шо случілось? Чому не на передовій, з шашкою в руках? Де заникався, вояка МММний?
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11.09.2022 15:43 Відповісти
Где-то читал, что у него есть хибара на Карельском. Вот наверно там его надо искать.
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11.09.2022 15:47 Відповісти
Треба попросити фінських друзів зажмурити цю падлюку.В40-50х діди суомі там не хіло колошматили совкових дідов.
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11.09.2022 16:19 Відповісти
Где друг, домовой? Ему отвечали - запой.
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11.09.2022 16:00 Відповісти
які ці мразі всі передбачувані...
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11.09.2022 16:02 Відповісти
Пішов в небуття .
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11.09.2022 16:10 Відповісти
Резко Очканул.
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11.09.2022 16:10 Відповісти
Время освобождать Донбас!
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11.09.2022 16:14 Відповісти
думав, що їх 20-25 тисяч ломане. Виявилось більше. А рванув Югами, бо вЛуганську могли б опізнати на переході і порвати на герб рашки, зробити аж два півники .
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11.09.2022 16:18 Відповісти
поехал в геленджик ватный не мужик
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11.09.2022 17:04 Відповісти
Не хочет к Кобзону на концерт почетным гостем!
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11.09.2022 18:51 Відповісти
Цікаво, а чому він до цієї пори не засуджений заочно, не в розшуку інтерполу? Хто його кришує?
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11.09.2022 19:49 Відповісти
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зник з публічного простору. Так само як його колега- агрохімія... Напевне співпадіння. Але є така чуйка, же той шнир тюремний таки десь виповзе. Знав би де, капкана поставив.
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11.09.2022 20:36 Відповісти
 
 