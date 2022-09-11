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Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главарь "ДНР" Денис Пушилин исчез из публичного пространства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был присутствовать в Мариуполе на концерте на костях. Затем вместе с (предателем Мариуполя. - Ред.) Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается", - говорится в сообщении.
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+25 Eight Wonder 56eae116
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Не розумію, які проблеми у редакції цензор.нет?
у него шо, есть причины думать, что его недолюбливают?
хай тока проявится хоть где - приедут и долюбят, хай не сомневается, бедося.
різниця між звичайною ватою і ними в тому що вони напатріотили мільйони а вата як була в стаці так там і залишилась
і майже теж саме можна сказати про деяких наших
Necro Mancer
@666_mancer
Дениска держит Лиман
Відео:
https://twitter.com/666_mancer/status/1568600402781782018
Де вчать такої професії?
ти або падлой об кафель, або людина...
схватят за рога и приведут назад в стойло....,
как херсонского коллаборанта с позывным "Промежность"......