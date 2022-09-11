РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14050 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
19 652 68
война (46939) Пушилин (129) Андрющенко Петр (527)

Террорист Пушилин исчез, его местонахождение неизвестно, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пушилін

Главарь "ДНР" Денис Пушилин исчез из публичного пространства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши источники подтверждают, что местонахождение Пушилина неизвестно. Он должен был присутствовать в Мариуполе на концерте на костях. Затем вместе с (предателем Мариуполя. - Ред.) Иващенко ехать в сторону побережья (знаем куда). Но что-то пошло не так. А где Пушилин, никто не знает. Как интересно складывается", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты хотят провести "мобилизацию". Мужчины, эвакуируйтесь, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:11
+23
Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:13
+21
показать весь комментарий
11.09.2022 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовится кормить червей, не мешайте ему, пожалуйста.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:11 Ответить
Террорист Петушилин 😀
показать весь комментарий
11.09.2022 16:06 Ответить
Правильно писати "пєніс душілін"!
Не розумію, які проблеми у редакції цензор.нет?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 15:40 Ответить
А я і вечором теж!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:58 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:07 Ответить
Чуть позже... Пенис Душилин был найден с ледорубом в голове.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:13 Ответить
Этот пенис должен был висеть в петле ещё в середине девяностых, то что он бегает по Украине до сих пор это либо недоразумение, либо стратегическая ошибка!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:17 Ответить
Якось чепушилін на Троцького не схожий, тому треба чимось іншим ушатати
показать весь комментарий
11.09.2022 16:58 Ответить
у лёни голубкова - партнёра этого халявщика не узнавали, куда он мог забиться? )
показать весь комментарий
11.09.2022 15:13 Ответить
Мабуть, поїхав купувати нову шубу дружині голубкова.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:43 Ответить
)) сначала сапоги!
показать весь комментарий
11.09.2022 17:03 Ответить
#онвамнедимон тоже куда то пропал. ну тот скорее всего в запое. выйдет - выпустят с суровыми угрозами всему миру )
показать весь комментарий
11.09.2022 15:15 Ответить
Та ви шо!
показать весь комментарий
11.09.2022 15:15 Ответить
Душиліна вже й в Донецьку шукають
показать весь комментарий
11.09.2022 15:16 Ответить
Wanted!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:19 Ответить
Цікаво скільки танків лишилось на ходу у кацапів... Може Японцям вже можно без зброї забирати свій Владівасток та Куріли
показать весь комментарий
11.09.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 15:17 Ответить
Може, вирушив нарешті на концерт кобзона?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:17 Ответить
З Захарченком та Моторолою на трьох "соображают".
показать весь комментарий
11.09.2022 15:18 Ответить
Эта крыса уже может быть во Владивостоке и садится на судно *****-Рио-де-Жанейро
показать весь комментарий
11.09.2022 15:19 Ответить
Може у ліфті застряг.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:20 Ответить
а шо такое случилось?
у него шо, есть причины думать, что его недолюбливают?

хай тока проявится хоть где - приедут и долюбят, хай не сомневается, бедося.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:20 Ответить
самі головні ідеологи та "патріоти" завжди тікають першими
різниця між звичайною ватою і ними в тому що вони напатріотили мільйони а вата як була в стаці так там і залишилась
і майже теж саме можна сказати про деяких наших
показать весь комментарий
11.09.2022 15:20 Ответить
Пенис Душилен, исправте статью пожалуйста
показать весь комментарий
11.09.2022 15:21 Ответить
Терорист? Не треба його так голосно називати. Звичайна продажна проститука й маріонетка.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:21 Ответить
ВАронеж...
показать весь комментарий
11.09.2022 15:22 Ответить
П. Душлин записав відосик, в якому несеться в машині в невідомому напрямку і розказує про свою героїчну боротьбу.

Necro Mancer

@666_mancer

Дениска держит Лиман

Відео:

https://twitter.com/666_mancer/status/1568600402781782018
показать весь комментарий
11.09.2022 15:22 Ответить
ВЧЕРА БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ФОТО СКРИН ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ О СЛОЖЕНИИ С 10 СЕНТЯБРЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ДНР В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛАХ ОПУБЛИКОВАНО И ЗАДАВАЛИ ВОПРОС -- ДОКУМЕНТ ОРИГИНАЛ ИЛИ ФЭЙК.... ПОХОЖЕ ОРИГИНАЛ....
показать весь комментарий
11.09.2022 15:31 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 17:09 Ответить
Нехай розповідає. нам що то цього.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:48 Ответить
Воно на відео нікчемне. Само драпає і розпинається про свою боротьбу із Заходом.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:11 Ответить
сучениш теж в хлопців rpg вкрав?
показать весь комментарий
11.09.2022 16:20 Ответить
Це його робота, та й вік, та й проблеми теж його.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:43 Ответить
Робота колаборанта?
Де вчать такої професії?
показать весь комментарий
11.09.2022 16:55 Ответить
це з мамкіної сіськи висосується - а мамка в кожного своя.
ти або падлой об кафель, або людина...
показать весь комментарий
11.09.2022 17:04 Ответить
Перепрошую, тут йшла мова про Лаврова і я втулив пост не туди. А душілін колишній адепт МММ, більше говорити нічого. Нехай розповідає. нам що то цього.
показать весь комментарий
11.09.2022 17:17 Ответить
та это все х*ня.... ни кто не позволит ему зныкнути....
схватят за рога и приведут назад в стойло....,
как херсонского коллаборанта с позывным "Промежность"......
показать весь комментарий
11.09.2022 15:22 Ответить
Напевне вже по південній Америці розгулює
показать весь комментарий
11.09.2022 15:22 Ответить
куда ему, - оно языками не владеет, - только русским со словарем=)
показать весь комментарий
11.09.2022 16:17 Ответить
Поспішає на концерт кабздона.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:23 Ответить
Пушилина радушно встретит спикер Госдумы Володин в Москве, как он сказал "распечатал Пухляша" про Дениса, удачи Пухляшу, пугал геями дончан, получил свою награду
показать весь комментарий
11.09.2022 15:24 Ответить
...володина тоже разыскивают!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:23 Ответить
яніпонєл: мнє што за акциї МММ ніхто дєнєх нє вєрньот???
показать весь комментарий
11.09.2022 15:26 Ответить
Скоро где то в реке всплывет вверх брюхом
показать весь комментарий
11.09.2022 15:27 Ответить
Що, може щось не поділили і ліквідували?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:28 Ответить
може вирішив МММ за уралом возрадіть.....
показать весь комментарий
11.09.2022 15:29 Ответить
Надеюсь он сейчас в кафе Сепар, там его уже задался Захарченко.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:31 Ответить
Якби на березі знайшли дєніску, ну, або хай і на акації, шо там росте височеньке в тих краях?!
показать весь комментарий
11.09.2022 15:34 Ответить
ЙОМУ ВЖЕ *******
показать весь комментарий
11.09.2022 15:35 Ответить
В канализационном отстойнике не пытались эту тварь искать ?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:35 Ответить
Его туда уже свои замочили.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:24 Ответить
Какая то национальная беда, черта, на какое то фуфло чмо зацикливаться?! Ну на кой нам это чепушило? Вдруг открылся такой шанс. за пол года первый раз---крошить! Так крошите, крошите, и ещё раз крошите! Победителей не судят! Патронов не жалеть! Завтра все может изменится. Чем больше сегодня, тем меньше завтра останется работы и врагов. И стоит готовится к обороне, но с занятых мест. Это важнее всего удержаться теперь. Момент истины для нас на подходе. Или мы их, или они нас.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 15:38 Ответить
Черв'яки під березою знають де пеніс душилін.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:41 Ответить
Це той Пєніс Душилін, який нещодавна заявляв, що "всє русскіє гарада, включая Кієв, будут асвабаждєни"? А шо случілось? Чому не на передовій, з шашкою в руках? Де заникався, вояка МММний?
показать весь комментарий
11.09.2022 15:43 Ответить
Где-то читал, что у него есть хибара на Карельском. Вот наверно там его надо искать.
показать весь комментарий
11.09.2022 15:47 Ответить
Треба попросити фінських друзів зажмурити цю падлюку.В40-50х діди суомі там не хіло колошматили совкових дідов.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:19 Ответить
Где друг, домовой? Ему отвечали - запой.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:00 Ответить
які ці мразі всі передбачувані...
показать весь комментарий
11.09.2022 16:02 Ответить
Пішов в небуття .
показать весь комментарий
11.09.2022 16:10 Ответить
Резко Очканул.
показать весь комментарий
11.09.2022 16:10 Ответить
Время освобождать Донбас!
показать весь комментарий
11.09.2022 16:14 Ответить
думав, що їх 20-25 тисяч ломане. Виявилось більше. А рванув Югами, бо вЛуганську могли б опізнати на переході і порвати на герб рашки, зробити аж два півники .
показать весь комментарий
11.09.2022 16:18 Ответить
поехал в геленджик ватный не мужик
показать весь комментарий
11.09.2022 17:04 Ответить
Не хочет к Кобзону на концерт почетным гостем!
показать весь комментарий
11.09.2022 18:51 Ответить
Цікаво, а чому він до цієї пори не засуджений заочно, не в розшуку інтерполу? Хто його кришує?
показать весь комментарий
11.09.2022 19:49 Ответить
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін зник з публічного простору. Так само як його колега- агрохімія... Напевне співпадіння. Але є така чуйка, же той шнир тюремний таки десь виповзе. Знав би де, капкана поставив.
показать весь комментарий
11.09.2022 20:36 Ответить
 
 