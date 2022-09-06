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В Мариуполе оккупанты хотят провести "мобилизацию". Мужчины, эвакуируйтесь, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Россияне хотят провести в оккупированном Мариуполе "мобилизацию" и отправить мужчин мобилизационного возраста на верную смерть.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"От донецкого руководства поступило указание срочно возобновить военный учет в Мариупольском районе. Более того, такое протокольное поручение положено на бумагу. Это значит, что, по крайней мере, Мангуский район ждет уже официальная мобилизация в течение сентября. По нашим данным такое же указание получено и по Мариуполю, однако исполнение отсрочено на две недели. То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации", - написал он.

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Андрющенко призвал мужчин, которые по возрасту могут подпасть под "мобилизацию", эвакуироваться, пока оккупанты не ввели запрет на выезд.

"Любым путем в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо", - пишет советник мэра.
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Топ комментарии
+7
Не хотели воевать за Украину, теперь будут умирать за *****
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06.09.2022 14:57
+5
І як звідти виїхати ?
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06.09.2022 14:38
+4
Так,там хоч морем, але здатися ЗСУ це єдиний вихід від смерті. 400000 залишили в окупації по тупості і дурості оп
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06.09.2022 14:51
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І як звідти виїхати ?
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06.09.2022 14:38 Ответить
Мой друг детства выехал через лаптерейх. Уже с семьёй в Ирландии.
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06.09.2022 14:39 Ответить
Так,там хоч морем, але здатися ЗСУ це єдиний вихід від смерті. 400000 залишили в окупації по тупості і дурості оп
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06.09.2022 14:51 Ответить
говорят, со стороны лыныры через Северский Донец проводники переправляют,....
точно не могу сказать..., то ли 400, то ли 700 евро...., не помню....
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06.09.2022 15:00 Ответить
В Раиссу, а потом в свободный мир.
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06.09.2022 15:18 Ответить
У зеленского спросить нужно.
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06.09.2022 18:07 Ответить
орки придумали оригинальный способ сдриснуть с фронта на мокшанские болота....
они ныкаются в разбитую технику, идущую на ремонт в раску федераску.....
но т.к. часто на нее приходится запрыгивать на бегу, некоторые срываются и гибнут под катками, или колесами тралов.....
вот такая она, тяжелая жизнь у оккупанта..... )
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06.09.2022 14:53 Ответить
Скоро будуть жмурами прикидатися у пластиковому прикиді.
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06.09.2022 15:45 Ответить
Не хотели воевать за Украину, теперь будут умирать за *****
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06.09.2022 14:57 Ответить
Ты дебил? Мариуполь почти с первых дней войны в оккупации. А авто далеко не у каждого есть.
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06.09.2022 16:15 Ответить
ЖДУны рюZZkoго мира ждали миллионы ********* от Шизоида путлера...получат 30 000 ..и в ящик...а обещанные 200 000 чеПушилин поделит с братвой от МММ🤣🦍🦍🦍🖤трупное бабло...тоже бабло ...
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06.09.2022 15:23 Ответить
Крысы путлера придумали трюк попасть с хитрым ранением на гражданку...
Делают небольшой окопчик с полметра влазят в него...задирают ноги к верху при обстреле ВСУ...получают лёгкие ранения ног...и линяют домой навсегда...
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06.09.2022 15:29 Ответить
в Мариуполе остались только ждуны и зебобики. Обоих не жалко
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06.09.2022 15:31 Ответить
Неправда, они скоро и в Херсоне объявят мобилизацию за рашку.
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06.09.2022 16:16 Ответить
Так может они и сами желают таких "заработков"!
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06.09.2022 15:34 Ответить
Не все так радісно. Там ще агентура залишилась...
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06.09.2022 15:42 Ответить
По моему всем должно быть понятно что никак нельзя оставаться в оккупации. Уважительной причиной как по мне может быть только движение сопротивления, наличие больных родственников, нуждающихся в уходе - и просто отсутствие времени на эвакуацию, как например у жителей приграничных сел, захваченных в первые часы. И то - в первое время оккупанты относились к мирному населению лояльно, и можно было легко дернуть в рашку, а оттуда в Европу. Ну а сейчас - извините, вас не для того захватывали чтобы кормить, лечить и развлекать. Вот тебе горка, вот тебе мосинка, вот 5 патронов - танк добудешь в бою. Шагом марш вскрывать огневые точки ЗСУ.
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06.09.2022 15:47 Ответить
.. ну так і не здаються лугандони!! Розуміють, що вони м*ясо ..але масової здачі і близько нема. Навіть ***** хвалить *захісників донбасяо*.... А потім ця мразота , що останеться жити достане сховані українські паспорти і піде за українськими пенсіями...
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06.09.2022 18:37 Ответить
Я смотрю больше всего радуются этому комментаторы с флагами других государств. Правильно, не свое не жалко.
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06.09.2022 16:18 Ответить
Там в основном остались ждуны русскаго мира. Говна не жалко.
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06.09.2022 16:30 Ответить
Ні-ні суки сидіть там… расія впєрдє… мнє нєхдє жить как я брошу сваю квартиру… в окопі тепер твоя квартира курка пустоголова
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06.09.2022 16:50 Ответить
ага, виберись звідти, попробуй. там же фільтраційні (=концентраційні) табори
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06.09.2022 19:34 Ответить
 
 