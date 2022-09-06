У Маріуполі окупанти хочуть провести "мобілізацію". Чоловіки, евакуюйтесь, - Андрющенко
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Росіяни хочуть провести в окупованому Маріуполі "мобілізацію" та відправити чоловіків мобілізаційного віку на смерть.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Від донецького керівництв надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на бумагу. Це означає, що принаймні, Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними така сама вказівка отримана і по Маріуполю, однак виконання відтерміновано на два тижні. Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації", - написав він.
Андрющенко закликав чоловіків, які за віком можуть підпасти під "мобілізацію", евакуюватися, поки окупанти не ввели заборону на виїзд.
"Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", - пише радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
точно не могу сказать..., то ли 400, то ли 700 евро...., не помню....
они ныкаются в разбитую технику, идущую на ремонт в раску федераску.....
но т.к. часто на нее приходится запрыгивать на бегу, некоторые срываются и гибнут под катками, или колесами тралов.....
вот такая она, тяжелая жизнь у оккупанта..... )
Делают небольшой окопчик с полметра влазят в него...задирают ноги к верху при обстреле ВСУ...получают лёгкие ранения ног...и линяют домой навсегда...