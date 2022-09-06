У Маріуполі окупанти хочуть провести "мобілізацію". Чоловіки, евакуюйтесь, - Андрющенко

Росіяни хочуть провести в окупованому Маріуполі "мобілізацію" та відправити чоловіків мобілізаційного віку на смерть.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від донецького керівництв надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на бумагу. Це означає, що принаймні, Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними така сама вказівка отримана і по Маріуполю, однак виконання відтерміновано на два тижні. Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації", - написав він.

Андрющенко закликав чоловіків, які за віком можуть підпасти під "мобілізацію", евакуюватися, поки окупанти не ввели заборону на виїзд.

Також читайте: "Мобілізованих" на підприємствах Луганщини замінюють робітниками з РФ, - Гайдай

"Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", - пише радник мера.