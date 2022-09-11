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Новини Політика України
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ВР (11736) євроінтеграція (428) членство в ЄС (935) Стефанчук Руслан (654)

Рада ухвалить євроінтеграційні закони до кінця осені, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

депутат,вр,рада,верховна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що до кінця осені 2022 року парламент та інші суб’єкти європейської інтеграції зможуть виконати зобов’язання для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Таку заяву Стефанчук зробив в етері загальнонаціонального телемарафону в неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я думаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі", – сказав він.

Стефанчук додав, що всі необхідні законопроєкти вже було розроблено, причому деякі з них вже ухвалені в першому читанні або в цілому.

Окремо спікер Верховної Ради прокоментував законопроєкт про національні спільноти: за його словами, він наразі перебуває на розгляді відповідних інституцій як Європейського Союзу, так і Ради Європи.

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"Після того, як отримаємо відповідні висновки, ми одразу ж його реєструватимемо та вноситимемо до зали… Дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше отримаємо висновки від європейських інституцій та зможемо проголосувати його у залі парламенту", – заявив він.

За словами Стефанчука, законопроєкт "відповідає всім директивам ЄС" і передбачає заміну терміна "національна меншість" на термін "національна спільнота", який "об'єднує у собі нацменшини та корінні народи".

Нагадаємо, ще в червні голова Верховної Ради заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Пізніше він заявив, що розраховує схвалення євроінтеграційних законопроєктів до кінця цього року.
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Топ коментарі
+11
ЗеСуки, а де Закон про колаборантів?
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11.09.2022 17:19
+6
А раніше що ЗЕ не дозволяє?
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11.09.2022 17:22
+6
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров раптом знову заговорив про мирні переговори з Україною. Непереборне бажання "поговорити" у глави російської дипломатії виникло на тлі успіхів контрнаступальної операції Збройних сил України на півдні та сході нашої країни.

Прив'яжіть Арахамію з Єлдаком до батареї щоб не рвонули на переговори
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11.09.2022 17:29
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ЗеСуки, а де Закон про колаборантів?
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11.09.2022 17:19 Відповісти
Чекають, що ЄС буде давати гроші за прийняття цих законів. Мародерська звичка не відпускає. Може зебанду тихенько вивести в ліс?
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11.09.2022 17:53 Відповісти
А раніше що ЗЕ не дозволяє?
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11.09.2022 17:22 Відповісти
а що там ви взагалі робите?? в очко граете.. зеля зелю
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11.09.2022 17:23 Відповісти
«Я теж десь є» - вирішив нагадати про себе й стефанчук. Може, якби про нього забули, то потім не притягли б до відповідальності?
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11.09.2022 17:23 Відповісти
Закон про вечного преЗедента!!!
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11.09.2022 17:25 Відповісти
заспокойтесь..він і так пожиттєвий..вйна йде - виборів не буде
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11.09.2022 17:26 Відповісти
Так зараз мудрим 73% на єдиному телемарафоні скажуть що перемоги на фронті це заслуга Зеленського, а не ЗСУ і мудрі 73% самі вічно за нього будуть голосувати

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11.09.2022 17:28 Відповісти
..нагадали зелені, у перерві між дерибанами чергових траншів на ЗСУ і гуманітаркою..
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11.09.2022 17:25 Відповісти
Стефанчук самый убогий спикер за всю историю ВР!!
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11.09.2022 17:26 Відповісти
Оберігав Камчатку а ноги на Харківщині не зберіг...і здох на*уй
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11.09.2022 17:28 Відповісти
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров раптом знову заговорив про мирні переговори з Україною. Непереборне бажання "поговорити" у глави російської дипломатії виникло на тлі успіхів контрнаступальної операції Збройних сил України на півдні та сході нашої країни.

Прив'яжіть Арахамію з Єлдаком до батареї щоб не рвонули на переговори
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11.09.2022 17:29 Відповісти
Цей боров у "Миротворце" він протів НАТО.
ЗеКам не на часі скорочувати держапарат, робити повну перезагрузку судів/митників?
Звільнити колаборанта Гетьманцева?!!!
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11.09.2022 17:34 Відповісти
Це ті, якими ви планували прикрити узурпацію влади?
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11.09.2022 17:37 Відповісти
жирна , ссучєна свиня стіфанчюк, а шо там лавру у козломордих відібрати ще не на часі?
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11.09.2022 17:58 Відповісти
Євроінтеграція починається виключно з боротьби з корупцією. Нагадайте мені скільки місяців у нас відсутній голова набу? Чи ето другоє?
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11.09.2022 18:31 Відповісти
Ставлю лайк за то, что ВР пытается соблюдать Конституцию Украины в плане вступления в ЕС. Но не забывайте и о вступлении в НАТО- не пытайтесь даже нарушить Конституцию.
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11.09.2022 18:48 Відповісти
Прибалти виступають за початок процедури приєднання України до ЄС, а ці гниди ще навіть чухатись не збираються
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11.09.2022 19:26 Відповісти
Ці покидьки нічого не ухвалять, та не збираються цього робити. Вони краще за нас знають чого бажає Зеля !
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11.09.2022 21:14 Відповісти
 
 