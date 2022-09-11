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Новини Політика України
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євроінтеграція (428) членство в ЄС (935) Євросоюз (7058) Денис Шмигаль (2710)

Маємо амбіцію максимум за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

євроінтеграція

Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, що відбулася в Києві 9-10 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету - бути повноцінною частиною Європейського Союзу", - сказав очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни - Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", - відзначив прем’єр-міністр.

Шмигаль також подякував Збройним Силам та всім українським військовим, які дають сьогодні можливість говорити та планувати успішне європейське майбутнє України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно розпочати переговори про вступ України до ЄС, - президент Латвії Левітс

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
А може якось без вас?
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11.09.2022 13:23
+14
Ага станемо , але без "зелені"!
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11.09.2022 13:25
+13
Шо то за дитина стоїть між дядьками?
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11.09.2022 13:32
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З д"Єрмаками і Татаровими?!
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11.09.2022 13:23 Відповісти
А може якось без вас?
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11.09.2022 13:23 Відповісти
Ага станемо , але без "зелені"!
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11.09.2022 13:25 Відповісти
туди таких корупціонерів і крадіїв, як ви, не візьмуть.
після всього, що ви витворяли з НАБУ, волонтерами, кишеньковими прокурорами, ДБР вашим, законотворчістю вашою дебільною, корупцією у всіх сферах і тагдаліє.
та і не брешіть ото, що вам хочеться в ЄС. там же красти не даватимуть, що вам там робити.
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11.09.2022 13:25 Відповісти
Звичайно ж їм не хочеться в ЄС,адже там вони отримали б досить пристойні терміни за ґратами.
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11.09.2022 17:17 Відповісти
Розсмішила фотографія неможна Зеленському з такими кабанами фотографуватись а то вся велич пропадає
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11.09.2022 13:27 Відповісти
Стефанчук міг би його просто зїсти
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11.09.2022 13:35 Відповісти
Та в те пузо не один такий влізе
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11.09.2022 16:04 Відповісти
Оце було б свято)))
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11.09.2022 17:18 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Відразу після надання Україні статусу кандидата у члени ЄС була на симпозіумі із депутатами Європарланету. Основна тема обговорення: "Україна нас прогнула! Як пояснити це країнам, які чекають набагато довше, особливо після того, як Україна прогне нас ЗНОВУ"
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11.09.2022 13:28 Відповісти
Так, так. Але без Зекодли
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11.09.2022 13:28 Відповісти
йбані зелені двбойоби.
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11.09.2022 13:28 Відповісти
Ти не хочеш в ЕС? То йди лісом.
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11.09.2022 13:39 Відповісти
Лісом піде зелена кодла, а ми в ЄС
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11.09.2022 15:24 Відповісти
"зелена кодла" піде до своїх - в тундру.
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11.09.2022 17:20 Відповісти
Скажіть мені, оцю піар-акцію владі ЩЕ Й ТАЄМНУ за бабло ПІНЧУКА ,лобіста росіян, коли організовало ОПУ? Спонтанно під час подій сьогдні на фронті? Чи вони й не знали таки про плани на контрнаступ. Поясніть мені хто це як розуміє
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11.09.2022 13:29 Відповісти
Там у ПІНЧУКА на YESC виступив лобіст Росії Саліван - посол в Росії ще від Трампа до недавнього ! Тиждень тому достроково завершена його місія у Москві - радник Бадена з безпеки одночасно .
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11.09.2022 13:33 Відповісти
Я би назвалА цю ТАЄМНУ ПІАРФОРУМНУ АКЦІЮ ВІД ОПУ- ЗБОРИЩЕ НЕПРИЧЕТНИХ ДО ЗВИТЯГ ЗСУ
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11.09.2022 13:36 Відповісти
Зе-владі варто подбати про себе і почати переводити українські в'язниці на стандарти ЄС.
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11.09.2022 13:30 Відповісти
Малюська цим вже три роки переймається. До більшого його, все одно, портнов не допускав.
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11.09.2022 13:34 Відповісти
Шо то за дитина стоїть між дядьками?
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11.09.2022 13:32 Відповісти
Так, це Президент України! А ти що за воно?
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11.09.2022 13:40 Відповісти
Я теж Президент!
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11.09.2022 13:44 Відповісти
всі ми Президенти
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11.09.2022 13:45 Відповісти
Оо, а я гадав сутенер країни-проститутки! ( прости Боже)
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11.09.2022 13:47 Відповісти
Де?
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11.09.2022 15:30 Відповісти
Ми всі президенти, кожен з вас сам собі президент. А хто я? А какая разніца...
із мудрейшіх цитат величайшего мислітєля всєя галактікі.
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11.09.2022 15:31 Відповісти
То стоїть маленька амбіція між великих імітаторів
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11.09.2022 13:59 Відповісти
Епічна картина - два здоровенні санітари і один дрібний ідіот поміж ними.
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11.09.2022 14:49 Відповісти
Ну і арахамію тобі в поміч
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11.09.2022 13:42 Відповісти
Ну а пороха чого до зелених приплів?
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11.09.2022 13:49 Відповісти
Дай вгадаю, це "пообєщаєт" Арестовіч!
Так, мудрий наріт?
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11.09.2022 13:52 Відповісти
Що за каша у тебе в голові?
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11.09.2022 13:54 Відповісти
У нього просто тексти від подоляка
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11.09.2022 14:00 Відповісти
Дії ПІНЧУКА АБСОЛЮТНО !!! Співпадають з планами Єрмаківщини ! Саме люди з його пінчуковької частини Голосу разом голосують з ОПЗЖ ТА МАФІЄЮ Дніпра та СЛУГАМИ
ТОМУ ВСЕ ЩО ОСВЯЧУЄ ПІНЧУК-то є зрада
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11.09.2022 13:40 Відповісти
Хоч яку б ви "амбіцію" не мали,з мафією в ЄС-ніколи!
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11.09.2022 13:45 Відповісти
в ЄС тільки без Єрмака
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11.09.2022 13:49 Відповісти
И сразу тему засрали гниды ...
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11.09.2022 13:51 Відповісти
позбавити їх громадянства
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11.09.2022 14:48 Відповісти
А что вам , вышесрущих не так ? Как сидели на диванах , так и сидите .
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11.09.2022 13:56 Відповісти
Маємо амбіцію максимум за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3366399

ТІЛЬКИ БЕЗ ВАС ЗЕЛЕНІ УРОДИ І СЛУГИ ОЛІГАРХІВ
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11.09.2022 14:27 Відповісти
Поки Єрмак та ЗЄ на свободі і керують Україною, до сраки ці амбіції.
ЄС хитрожопі мародери нафіг не потрібні. Їм вже вистачає Угорщини з Орбаном.
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11.09.2022 14:39 Відповісти
Ау, зеленомордые, чем закончилось дело о разворованной гуманитарке в моем родном Запорожье? Или фотографии Златы Некрасовой с Зеленским достаточно для имммунитета к проверкам СБУ? А дело о проезде без очереди за деньги на оккупированные территории?Глава ОВА Старух и и.о. мэра Куртев назначались президентом и пока никто не сидит и, видимо, не сядет...
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11.09.2022 14:50 Відповісти
Любой адекватный украинец хочет вступления в ЕС. Зе и Ермак не вечные, они уйдут, Украина в ЕС останется. Хоть какая-то польза.
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11.09.2022 14:54 Відповісти
То, что они говорят, до лампочки. Янук тоже много говорил, все "стремился" в ЕС на словах, а что на деле? Каждый чих согласовывал с пуйлом. Отакой и Ze, говорит одно, а на деле сплошная коррупция, и построение диктатуры под прикрытием военного положения. Все, что делается хорошего в стране, не благодаря, а вопреки этой зеленой шобле.
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11.09.2022 15:44 Відповісти
З єрмаками та шараповими ви б краще подумали як би вам за грати не

втрапити.
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11.09.2022 16:49 Відповісти
Без гнилої зелені!
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11.09.2022 20:23 Відповісти
А ми маємо впененість, що без цієї трійці і тої шобли, яка за ними, вже були б в ЄС.
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11.09.2022 22:37 Відповісти
 
 