Есть амбиция максимум за два года стать полноценной частью ЕС, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве 9-10 сентября встречи Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель - быть полноценной частью Европейского Союза", - сказал глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.
"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны - Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль также поблагодарил Вооруженные силы и всех украинских военных, которые дают сегодня возможность говорить и планировать успешное европейское будущее Украины.
Пожалуйста, подождите...
після всього, що ви витворяли з НАБУ, волонтерами, кишеньковими прокурорами, ДБР вашим, законотворчістю вашою дебільною, корупцією у всіх сферах і тагдаліє.
та і не брешіть ото, що вам хочеться в ЄС. там же красти не даватимуть, що вам там робити.
із мудрейшіх цитат величайшего мислітєля всєя галактікі.
Так, мудрий наріт?
ТОМУ ВСЕ ЩО ОСВЯЧУЄ ПІНЧУК-то є зрада
ТІЛЬКИ БЕЗ ВАС ЗЕЛЕНІ УРОДИ І СЛУГИ ОЛІГАРХІВ
ЄС хитрожопі мародери нафіг не потрібні. Їм вже вистачає Угорщини з Орбаном.
втрапити.