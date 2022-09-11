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Новости Политика Украины
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Есть амбиция максимум за два года стать полноценной частью ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

євроінтеграція

Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время состоявшейся в Киеве 9-10 сентября встречи Ялтинской европейской стратегии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель - быть полноценной частью Европейского Союза", - сказал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны - Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также поблагодарил Вооруженные силы и всех украинских военных, которые дают сегодня возможность говорить и планировать успешное европейское будущее Украины.

Читайте также: Необходимо начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - президент Латвии Левитс
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Топ комментарии
+19
А може якось без вас?
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11.09.2022 13:23
+14
Ага станемо , але без "зелені"!
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11.09.2022 13:25
+13
Шо то за дитина стоїть між дядьками?
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11.09.2022 13:32
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З д"Єрмаками і Татаровими?!
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11.09.2022 13:23 Ответить
А може якось без вас?
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11.09.2022 13:23 Ответить
Ага станемо , але без "зелені"!
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11.09.2022 13:25 Ответить
туди таких корупціонерів і крадіїв, як ви, не візьмуть.
після всього, що ви витворяли з НАБУ, волонтерами, кишеньковими прокурорами, ДБР вашим, законотворчістю вашою дебільною, корупцією у всіх сферах і тагдаліє.
та і не брешіть ото, що вам хочеться в ЄС. там же красти не даватимуть, що вам там робити.
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11.09.2022 13:25 Ответить
Звичайно ж їм не хочеться в ЄС,адже там вони отримали б досить пристойні терміни за ґратами.
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11.09.2022 17:17 Ответить
Розсмішила фотографія неможна Зеленському з такими кабанами фотографуватись а то вся велич пропадає
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11.09.2022 13:27 Ответить
Стефанчук міг би його просто зїсти
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11.09.2022 13:35 Ответить
Та в те пузо не один такий влізе
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11.09.2022 16:04 Ответить
Оце було б свято)))
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11.09.2022 17:18 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Відразу після надання Україні статусу кандидата у члени ЄС була на симпозіумі із депутатами Європарланету. Основна тема обговорення: "Україна нас прогнула! Як пояснити це країнам, які чекають набагато довше, особливо після того, як Україна прогне нас ЗНОВУ"
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11.09.2022 13:28 Ответить
Так, так. Але без Зекодли
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11.09.2022 13:28 Ответить
йбані зелені двбойоби.
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11.09.2022 13:28 Ответить
Ти не хочеш в ЕС? То йди лісом.
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11.09.2022 13:39 Ответить
Лісом піде зелена кодла, а ми в ЄС
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11.09.2022 15:24 Ответить
"зелена кодла" піде до своїх - в тундру.
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11.09.2022 17:20 Ответить
Скажіть мені, оцю піар-акцію владі ЩЕ Й ТАЄМНУ за бабло ПІНЧУКА ,лобіста росіян, коли організовало ОПУ? Спонтанно під час подій сьогдні на фронті? Чи вони й не знали таки про плани на контрнаступ. Поясніть мені хто це як розуміє
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11.09.2022 13:29 Ответить
Там у ПІНЧУКА на YESC виступив лобіст Росії Саліван - посол в Росії ще від Трампа до недавнього ! Тиждень тому достроково завершена його місія у Москві - радник Бадена з безпеки одночасно .
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11.09.2022 13:33 Ответить
Я би назвалА цю ТАЄМНУ ПІАРФОРУМНУ АКЦІЮ ВІД ОПУ- ЗБОРИЩЕ НЕПРИЧЕТНИХ ДО ЗВИТЯГ ЗСУ
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11.09.2022 13:36 Ответить
Зе-владі варто подбати про себе і почати переводити українські в'язниці на стандарти ЄС.
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11.09.2022 13:30 Ответить
Малюська цим вже три роки переймається. До більшого його, все одно, портнов не допускав.
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11.09.2022 13:34 Ответить
Шо то за дитина стоїть між дядьками?
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11.09.2022 13:32 Ответить
Так, це Президент України! А ти що за воно?
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11.09.2022 13:40 Ответить
Я теж Президент!
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11.09.2022 13:44 Ответить
всі ми Президенти
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11.09.2022 13:45 Ответить
Оо, а я гадав сутенер країни-проститутки! ( прости Боже)
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11.09.2022 13:47 Ответить
Де?
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11.09.2022 15:30 Ответить
Ми всі президенти, кожен з вас сам собі президент. А хто я? А какая разніца...
із мудрейшіх цитат величайшего мислітєля всєя галактікі.
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11.09.2022 15:31 Ответить
То стоїть маленька амбіція між великих імітаторів
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11.09.2022 13:59 Ответить
Епічна картина - два здоровенні санітари і один дрібний ідіот поміж ними.
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11.09.2022 14:49 Ответить
Ну і арахамію тобі в поміч
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11.09.2022 13:42 Ответить
Ну а пороха чого до зелених приплів?
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11.09.2022 13:49 Ответить
Дай вгадаю, це "пообєщаєт" Арестовіч!
Так, мудрий наріт?
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11.09.2022 13:52 Ответить
Що за каша у тебе в голові?
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11.09.2022 13:54 Ответить
У нього просто тексти від подоляка
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11.09.2022 14:00 Ответить
Дії ПІНЧУКА АБСОЛЮТНО !!! Співпадають з планами Єрмаківщини ! Саме люди з його пінчуковької частини Голосу разом голосують з ОПЗЖ ТА МАФІЄЮ Дніпра та СЛУГАМИ
ТОМУ ВСЕ ЩО ОСВЯЧУЄ ПІНЧУК-то є зрада
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11.09.2022 13:40 Ответить
Хоч яку б ви "амбіцію" не мали,з мафією в ЄС-ніколи!
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11.09.2022 13:45 Ответить
в ЄС тільки без Єрмака
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11.09.2022 13:49 Ответить
И сразу тему засрали гниды ...
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11.09.2022 13:51 Ответить
позбавити їх громадянства
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11.09.2022 14:48 Ответить
А что вам , вышесрущих не так ? Как сидели на диванах , так и сидите .
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11.09.2022 13:56 Ответить
Маємо амбіцію максимум за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль Джерело: https://censor.net/ua/n3366399

ТІЛЬКИ БЕЗ ВАС ЗЕЛЕНІ УРОДИ І СЛУГИ ОЛІГАРХІВ
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11.09.2022 14:27 Ответить
Поки Єрмак та ЗЄ на свободі і керують Україною, до сраки ці амбіції.
ЄС хитрожопі мародери нафіг не потрібні. Їм вже вистачає Угорщини з Орбаном.
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11.09.2022 14:39 Ответить
Ау, зеленомордые, чем закончилось дело о разворованной гуманитарке в моем родном Запорожье? Или фотографии Златы Некрасовой с Зеленским достаточно для имммунитета к проверкам СБУ? А дело о проезде без очереди за деньги на оккупированные территории?Глава ОВА Старух и и.о. мэра Куртев назначались президентом и пока никто не сидит и, видимо, не сядет...
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11.09.2022 14:50 Ответить
Любой адекватный украинец хочет вступления в ЕС. Зе и Ермак не вечные, они уйдут, Украина в ЕС останется. Хоть какая-то польза.
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11.09.2022 14:54 Ответить
То, что они говорят, до лампочки. Янук тоже много говорил, все "стремился" в ЕС на словах, а что на деле? Каждый чих согласовывал с пуйлом. Отакой и Ze, говорит одно, а на деле сплошная коррупция, и построение диктатуры под прикрытием военного положения. Все, что делается хорошего в стране, не благодаря, а вопреки этой зеленой шобле.
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11.09.2022 15:44 Ответить
З єрмаками та шараповими ви б краще подумали як би вам за грати не

втрапити.
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11.09.2022 16:49 Ответить
Без гнилої зелені!
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11.09.2022 20:23 Ответить
А ми маємо впененість, що без цієї трійці і тої шобли, яка за ними, вже були б в ЄС.
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11.09.2022 22:37 Ответить
 
 