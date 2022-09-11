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Генштаб ЗС (4529) атака (225)

ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 11 населених пунктів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос,техніка

Українські військові відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів. Окрім того, окупанти відійшли зі своїх позицій у деяких населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Росіяни продовжують вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військових в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених. Навколо будівлі окупанти розмістили близько 10 одиниць військової техніки.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсонській області окупанти відходять зі своїх позицій в деяких населених пунктах, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Плітки,що окупанти Херсона хочуть в полон,мабуть реальність, якщо відійшли з позицій
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11.09.2022 19:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.09.2022 20:03 Відповісти
 
 