"Укренерго" розрахувалась з "зеленою" генерацією менш ніж на третину, - документ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Державна "Укренерго" менш ніж на третину розрахувалась з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії за вже вироблену електрику.
Про це йдеться у відповіді компанії на звернення нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 січня по 1 серпня 2022 року "Укренерго" спрямувала 5,4 млрд гривень на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел", - йдеться в ній.
Таким чином "Укренерго" погасила лише 28% свого боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.
Станом на 11 вересня загальний обсяг заборгованості "Укренерго" складає 13,9 млрд гривень.
Нагадаємо, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Це як біткоін невідомого власника...тільки власник знає реальну йому ціну і наживеться на ньому + ще декілька встигнуть збагатитись на піраміді
Зелена енергетика не окупається ніколи!
Вважаєте, що в Україні уже все було, тільки сонячних панелей не вистачало?
Вважаєте, що після 2014 р. сонячні панелі нам були потрібні? Газ по 10.70 за куб - це нормально, і люди витримають ще додатково "енергетичних гельмінтів"?
Зелена енергетика може вирішити на курортах сонячної Греції, Італії, Іспанії, але ніяк не промислової України
https://mind.ua/publications/20194992-hto-najzelenishij-yak-peredovi-*******-evropi-rozvivayut-alternativnu-energetiku
Чомусь всі масово почали відмовлятися від російських енергоносіїв, а Ви нас тягните туди. Підкажіть, будь ласка, чим будемо замінювати "зелену енергетику" в Україні і скільки працює в Україні ТЕС і ТЕЦ і на якій сировині вони працюють. Це раз, а два, не гарно маніпулювати свідомістю громадян, бо ми сьогодні живемо не по законах "зеленої енергетики" 2014 року, куди Ви кидаєие камення в бік Пророшенко і уряду Яценюка, а закон був прийнятий Верховною Радою, яка повністю підконтрольна пану Зеленському. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 50, ст.456).Там ще купа є законів і підзаконних актів, якщо буде бажання, то відшукаєте. І не пишіть більше неправди, бо якщо пан Зеленський бажав щось змінити, то це йому вистачить неділі - свій уряд, свій парламент, всі свої міністри і контролюючі органи. Не кивайте в біу попередників, при них все було добре і Ви і такі, як Ви дали їм оцінку у 2019 році і вибрали те, що зламало все нормальне і нічого конструктивного не дало.
Ви тупий чи прикидаєтесь?
Всі % по країнам свідчать про наявність СОНЯЧНИХ ДНІВ. Ви ще Україну з Каліфорнією порівняйте, де 363 дні сонячні.
Де є сонце - там будуть СЕС, де немає сонця, а їх ставлять - пора починати відловлювати злочинців та їх посіпак!
Кому потрібна електроенергія в день:? КОМУ? Вночі її споживається значно більше, а її не має.
Сонячні панелі - ГІВНО ПОВНЕ. Познімати їх та на передок відправити в села, де пошкоджене електропостачання - це максимум на що вони придатні.
Нагадайте всім скільки енергії виробляє сонячна панель зимою? Скільки в пасмурну погоду?
Попередники ставили Україну на коліна і грабували бюджет через ці нікчемні панелі. Аба мародери криваві ніяк не нажеруться...люди гинуть, а ці виродки вимагають гроші за те, що Україні і задарма не потрібно!
А пан експерт вважає, шо європейці дурніші за українців, точніше окремих українців, які хочуть замінити "зелену" енергетику тепловою, за рахунок спалювання вугілля і газу з росії? Так? Бо більш як 30 років європейські країни активно розвивають альтернативну енергетику. У 2020 році вітрова, сонячна, гідроенергетика та біоенергетика виробили понад 40% електроенергії у 27 країнах ЄС. Серед них найкращі результати показали такі країни як Швеція, Фінляндія, Данія, Польща та Іспанія. Бачите європейці тупі,або не читали Ваших висновків.
Ви я бачу той з "експертів", які знають про все. Але відповім по пунктам
1. Тариф не вночі дешевший, а в певний час. Ніч за тарифом після 23.00 наступає та в 5.00 закінчується - люди зазвичай тоді сплять
2. Коли темно люди вмикають освітлення більше, а СЕС нічого не генерує...від слова нічого. На кого навантаження приходиться? На ТЕЦ же...
3. Європейці явно розумніші за українців, бо цей непотріб СЕС працює у них за загальними тарифами, а не +300% до ціни
А от тепер саме головне - ті, хто просував СЕС повинні понести відповідальність за економічні збитки державі
БО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДУЖЕ ЗАТРАТНЕ. Якщо завантажити котли пальним і працювати в зоні максимального ККД, то палива спалюється куди менше, ніж то запускати, то вимикати і ціна 1 кВт зменшується. Гальмувати ГЕС, які дають найдешевшу енергію, бо вийшло сонце чи подув вітер? Чим не злочини?
з 23-00 до 7-00 (нічний) - 0,4 від стандартного тарифу; з 7-00 до 8-00, з 11-00 до 20-00, з 22-00 до 23-00 (напівпіковий) - повний тариф; з 8-00 до 11-00, з 20-00 до 22-00 (піковий) - 1,5 тарифу. По другому пункту, я ще не бачив, хоча зустрічається, щоб люди, коли лягали спати, то включали освітлення. Але це можна робити, бо воно дешеве в порівнянні з денним, бо атомні електростанції вимкнути неможливо, а підприємства, ринки, магазини, офіси та інше вночі не працюють, а сьогодні при комендантській годині зовсім все вимикаєтьсяч Але це тимчасове явище. І відразу до другого пункта запитання, а на чому працюють ТЕЦ і ТЕС і де ми для них беремо сировину? Якщо закрити всі СЕС і "вітрові", то покриття електроенергії, які вони виробляють ляже на ТЕС, ТЕЦ, то де беремо сировину?
І третій Ваш пункт. Зараз існує ризик ситуації, коли державі доведеться стати імпортером надзвичайно дорогої електроенергії з ЄС з огляду на тимчасову втрату контролю генерації на окупованих територіях. Тому українські сонячні та вітрові електростанції, які вже виробляють дешевшу за європейську електроенергію, стають запорукою енергетичної безпеки України, а також дозволяють державі отримувати прибутки від збільшення обсягів експорту в Європу. Для порівняння, спотова ціна на електроенергію в ЄС вже зараз періодично перевищує позначку 600 євро/МВт-год. Тариф української вітрової енергетики складає 88 євро/МВт-год, сонячної - 137 євро/МВт-год. Різниця вже більш ніж п'ятикратна.Таким чином, підприємства ВДЕ можуть не тільки посилювати енергетичну безпеку України, а й опосередковано приносити колосальні доходи за рахунок експорту надлишків електроенергії в енергосистемі. Прямий бенефіціар цих доходів - державні підприємства України.
https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
Зараз 8 година ранку - скільки ваші СЕС генерують в % від встановленої потужності? А зараз іде ранковий пік споживання.
Повірте, якщо викинути ВСІ СЕС НА СМІТНИК, то 1 кВт-год електроенергії для користувачів здешевшає!
ОТАКА ОТ РЕАЛЬНІСТЬ!
То є ваші і вашої компанії проблели - які ви і маєте вирішити - раз взяли на себе такі зобов"язання (напевно не безплатно) ...
А платежі по особистих зобов"язаннях перед поставщиками по договорам - оплатіть !
Просто , майже 30 років - був ПП ,.. Представляєте , заявляю ДПІ - не сплачую вчасно податки , бо маю затримку поступлень за виконані роботи
https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
Актуальність теми дослідження. При постійному збільшенні цін на тарифи та обсягів споживання енергоресурсів актуальним є аналіз ефективності використання ресурсів та розвитку зеленої енергетики та зміни структури енергетичного балансу країни. Постановка проблеми. Прийнятий Україною Європейський вектор розвитку обумовлює синхронізацію енергетичної політики. Одною з умов вступу України в ЕС є збільшення вироблення "зеленої енергетики".
Це так економіку запускали?
А держава так вчинити не могла, чи личинки-"бізнесмени" нажертись не могли?
Тут те ж саме, тільки гроші в прямому сенсі слова крадуть з бюджету.
В бюджеті кошти не нічийні, а народу! Тобто наші!
Коли Гройсман і Порошенко в 2014-15 р. попросили прикрути. То я перестав повністю використовувати газ. Він є, все обладнання є...котел, колонка, плита, але ним не користувався повністю, відмовився на 100%, бо знав, що для держави це роблю.
Встановив купу обладнання для економії електроенергії.
Хотів собі поставити 5кВт СЕС, але зрозумів, що за 20 років вона не окупиться, а зимою взагалі не витягне. Так туди ж ще ставились акумуляторні установки, які коштують біля ціни СЕС і вимагають повну заміну раз в 3 роки.
СЕС - це піраміда, лохотрон, велика крадівництво. Зеленський має не те, що зробити тариф ринковим, а ще й розібратись хто нагрів руки за останні роки.
https://kosatka.media/uk/category/blog/news/zelenyy-tarif-dlya-domashnih-ses-kak-zarabotat-v-2022-godu
Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" не генерують для власних потреб?
Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" не знайдуть спонсорів та споживачів, які будуть тільки в них і купувати?
Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" лізуть в вікна, коли їх викинули через двері?
ВАМ УЖЕ НАРОД УКРАЇНИ СКАЗАВ - ДОСИТЬ ГРАБУВАТИ!
ВИ АБО ТРОЛЬ аби збурювати людей і домогтись відкриття реальних справ проти "енергетичних заробітчан" або не розумна людина