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"Укренерго" розрахувалась з "зеленою" генерацією менш ніж на третину, - документ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Державна "Укренерго" менш ніж на третину розрахувалась з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії за вже вироблену електрику.

Про це йдеться у відповіді компанії на звернення нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня по 1 серпня 2022 року "Укренерго" спрямувала 5,4 млрд гривень на оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел", - йдеться в ній.

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Таким чином "Укренерго" погасила лише 28% свого боргу перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Станом на 11 вересня загальний обсяг заборгованості "Укренерго" складає 13,9 млрд гривень.

Нагадаємо, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу.

Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 01
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 02
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 03
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 04
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 05
Укренерго розрахувалась з зеленою генерацією менш ніж на третину, - документ 06
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Топ коментарі
+2
Приватне акціонерне товариство НЕК " Укренерго" ??? Це як зрозуміти?
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11.09.2022 19:16
+2
Зелену енергетику можна послати за руським кораблем...
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11.09.2022 19:21
+2
Бред Голови правління Національної екергетичної компанії - а кого ..буть ваші комерційні проблеми з оплатою ?
То є ваші і вашої компанії проблели - які ви і маєте вирішити - раз взяли на себе такі зобов"язання (напевно не безплатно) ...
А платежі по особистих зобов"язаннях перед поставщиками по договорам - оплатіть !

Просто , майже 30 років - був ПП ,.. Представляєте , заявляю ДПІ - не сплачую вчасно податки , бо маю затримку поступлень за виконані роботи
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11.09.2022 20:06
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Приватне акціонерне товариство НЕК " Укренерго" ??? Це як зрозуміти?
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11.09.2022 19:16 Відповісти
Зелену енергетику можна послати за руським кораблем...
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11.09.2022 19:21 Відповісти
Прямо зараз підіть і пошліть. Чого Ви тільки роздаєте поради? Перед тим, як послати потрібно розірвати договори, які заключала Україна і використовує цю електроенергію - продає за кордон у три-п'ять раз дорожче. Якщо не розірвете договори, то буде держава Україна платити все по договору і ще штрафні санкції, що порушила.
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11.09.2022 21:14 Відповісти
А війна це не форс-мажор?
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11.09.2022 21:16 Відповісти
, "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє країні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Євросоюзу. Якщо війна форс-мажор, то чому Ви не посилаєте кудись виробників електроенергії на ТЕС і ТЕЦ? А тут хіба можна застосувати форс-мажор? Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) - це надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. А що в нас генерація зупинена? Ні. То як Ви будете застосовувати форс-мажорні обставини?
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11.09.2022 21:23 Відповісти
Війна закінчиться і зелені енергетики своє отримають...А ще їх посіпаки...гадаю конфіскація майна буде не надто жорстким покаранням
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11.09.2022 23:16 Відповісти
Та я навіть не проти, щоб так було. В такому випадку ухваліть додаткові угоди з виробниками зеленої енергетики , в додаткових угодах хаписати, що за вироблену енергетику, яку спожида держава, вони отримають виплати після закінчення війни. В якомусь пункті обов'язково потрібно вказати, що кредити, погашення заборгованності в банках по тих активах, які були взяти на будівництво і виробництво електроенергії відтерміновується до кінці війн і будуть повернуті відразу, як тільки з ними розрахується держава. Бо якось так вийшло, що виробникам електроенергії не платять, а погашення кредитних зобовязань вимагають. А ще виникає логічне запитання, а під час війни потрібно виплачувати гроші виробникам електроенергії на ТЕС і ТЕЦ, можливо вони також зачекають, коли закінчиться війна? А виробникам електроенергії на ГЕС можливо також призупинити? Було б справедливо і за зерно розрахуватися після війни, забрати у аграрієв, продати за кордон і сказати хай почекають, логічно?
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12.09.2022 06:17 Відповісти
Сонячні панелі в Україні з першого дня були АФЕРОЮ!
Це як біткоін невідомого власника...тільки власник знає реальну йому ціну і наживеться на ньому + ще декілька встигнуть збагатитись на піраміді

Зелена енергетика не окупається ніколи!
Вважаєте, що в Україні уже все було, тільки сонячних панелей не вистачало?

Вважаєте, що після 2014 р. сонячні панелі нам були потрібні? Газ по 10.70 за куб - це нормально, і люди витримають ще додатково "енергетичних гельмінтів"?

Зелена енергетика може вирішити на курортах сонячної Греції, Італії, Іспанії, але ніяк не промислової України
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12.09.2022 15:17 Відповісти
Ви не дали відповідь на мої запитання, та як так розумію Ви їх і не дасте, бо Ви намагаєтеся тут всіх переконати, що "зелена енергетика" Україні вредна і корисна тільки сонячним Греції, Італії і Іспанії. Похвально, що Ви знаєте георгафію, але розвиток цих країн ні, бо це проста маніпуляція.Великі держави Європи все ще далекі від заповітної мети Євросоюзу - довести частку енергії вітру, сонця, води та інших поновлюваних джерел у загальному енергоспоживанні (електрика + тепло + транспортне паливо) до 20% до 2020 року. У Німеччині та Франції ця частка зараз становить близько 16%, а в Британії - лише 10%. Локомотивами, що тягнуть Європу в нову еру відновлюваної енергетики, є скандинавські держави - Швеція (55%), Фінляндія (41%) і Данія (36%). Завдяки урядовим програмам підтримки, ці невеликі північні країни мають сильні позиції на глобальному ринку енергетичних інновацій. І крім очевидних переваг від переходу на поновлювані джерела - енергетичної незалежності та поліпшення екології - вони отримують чималі доходи від експорту технологій і обладнання.
https://mind.ua/publications/20194992-hto-najzelenishij-yak-peredovi-*******-evropi-rozvivayut-alternativnu-energetiku
Чомусь всі масово почали відмовлятися від російських енергоносіїв, а Ви нас тягните туди. Підкажіть, будь ласка, чим будемо замінювати "зелену енергетику" в Україні і скільки працює в Україні ТЕС і ТЕЦ і на якій сировині вони працюють. Це раз, а два, не гарно маніпулювати свідомістю громадян, бо ми сьогодні живемо не по законах "зеленої енергетики" 2014 року, куди Ви кидаєие камення в бік Пророшенко і уряду Яценюка, а закон був прийнятий Верховною Радою, яка повністю підконтрольна пану Зеленському. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 50, ст.456).Там ще купа є законів і підзаконних актів, якщо буде бажання, то відшукаєте. І не пишіть більше неправди, бо якщо пан Зеленський бажав щось змінити, то це йому вистачить неділі - свій уряд, свій парламент, всі свої міністри і контролюючі органи. Не кивайте в біу попередників, при них все було добре і Ви і такі, як Ви дали їм оцінку у 2019 році і вибрали те, що зламало все нормальне і нічого конструктивного не дало.
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12.09.2022 18:30 Відповісти
Який локомотив? Ви здорова людина? Чи жадоба мародерити засліпила повністю?

Ви тупий чи прикидаєтесь?

Всі % по країнам свідчать про наявність СОНЯЧНИХ ДНІВ. Ви ще Україну з Каліфорнією порівняйте, де 363 дні сонячні.

Де є сонце - там будуть СЕС, де немає сонця, а їх ставлять - пора починати відловлювати злочинців та їх посіпак!
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13.09.2022 08:13 Відповісти
Цим баригам і того забагато.
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11.09.2022 20:00 Відповісти
Яким баригам, тим, що виробляють електроенергію на своїх підприємствах, чи там, що не віддають їм ними зароблені гроші?
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11.09.2022 21:27 Відповісти
Онотоле, ви або надто тупі або кривавими грошенятами змащені.

Кому потрібна електроенергія в день:? КОМУ? Вночі її споживається значно більше, а її не має.
Сонячні панелі - ГІВНО ПОВНЕ. Познімати їх та на передок відправити в села, де пошкоджене електропостачання - це максимум на що вони придатні.

Нагадайте всім скільки енергії виробляє сонячна панель зимою? Скільки в пасмурну погоду?

Попередники ставили Україну на коліна і грабували бюджет через ці нікчемні панелі. Аба мародери криваві ніяк не нажеруться...люди гинуть, а ці виродки вимагають гроші за те, що Україні і задарма не потрібно!
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11.09.2022 23:20 Відповісти
Допустимо, хочу знати, чому вночі споживання електроенергії значно більше, коли люди сплять, а підприємства не працюють, чим вдень, коли люли йдуть на роботу і вмикають електроенергію, на якій працюють їх техніка? Чому тоді вночі тариф дешевший? А хто під час війни вночі вмикає світло? Мені дуже цікаво почути відповідь фахівця JlL Ill в цьому питанні. А якщо пасмурна погода, то і виробництво СЕС падає, звичайно і виплати їм падають. А як бути з "вітровими", які працюють вдень і веночі? А куди вночі дівати електроенергію, вироблену на АЕС?
А пан експерт вважає, шо європейці дурніші за українців, точніше окремих українців, які хочуть замінити "зелену" енергетику тепловою, за рахунок спалювання вугілля і газу з росії? Так? Бо більш як 30 років європейські країни активно розвивають альтернативну енергетику. У 2020 році вітрова, сонячна, гідроенергетика та біоенергетика виробили понад 40% електроенергії у 27 країнах ЄС. Серед них найкращі результати показали такі країни як Швеція, Фінляндія, Данія, Польща та Іспанія. Бачите європейці тупі,або не читали Ваших висновків.
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12.09.2022 06:49 Відповісти
Ваші аргументи ніякі. Вони розраховані на тупих людей. Благо люди прокинулись і вчасно владу змінили. Бо зараз би нам вітряки парили та динамо машини, а ще можна було б гази природнього походження збирати...хоч в кулак, хоч в кульок.

Ви я бачу той з "експертів", які знають про все. Але відповім по пунктам
1. Тариф не вночі дешевший, а в певний час. Ніч за тарифом після 23.00 наступає та в 5.00 закінчується - люди зазвичай тоді сплять
2. Коли темно люди вмикають освітлення більше, а СЕС нічого не генерує...від слова нічого. На кого навантаження приходиться? На ТЕЦ же...
3. Європейці явно розумніші за українців, бо цей непотріб СЕС працює у них за загальними тарифами, а не +300% до ціни

А от тепер саме головне - ті, хто просував СЕС повинні понести відповідальність за економічні збитки державі

БО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДУЖЕ ЗАТРАТНЕ. Якщо завантажити котли пальним і працювати в зоні максимального ККД, то палива спалюється куди менше, ніж то запускати, то вимикати і ціна 1 кВт зменшується. Гальмувати ГЕС, які дають найдешевшу енергію, бо вийшло сонце чи подув вітер? Чим не злочини?
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12.09.2022 15:24 Відповісти
Ви знову чомусь пишите неправду "великий наш эксперт", а точніше маніпулятор, бо кожен може запитати просто в Гугла і він дасть відповіть, що вартість 1 кВт · год для 3-зонних лічильників:
з 23-00 до 7-00 (нічний) - 0,4 від стандартного тарифу; з 7-00 до 8-00, з 11-00 до 20-00, з 22-00 до 23-00 (напівпіковий) - повний тариф; з 8-00 до 11-00, з 20-00 до 22-00 (піковий) - 1,5 тарифу. По другому пункту, я ще не бачив, хоча зустрічається, щоб люди, коли лягали спати, то включали освітлення. Але це можна робити, бо воно дешеве в порівнянні з денним, бо атомні електростанції вимкнути неможливо, а підприємства, ринки, магазини, офіси та інше вночі не працюють, а сьогодні при комендантській годині зовсім все вимикаєтьсяч Але це тимчасове явище. І відразу до другого пункта запитання, а на чому працюють ТЕЦ і ТЕС і де ми для них беремо сировину? Якщо закрити всі СЕС і "вітрові", то покриття електроенергії, які вони виробляють ляже на ТЕС, ТЕЦ, то де беремо сировину?
І третій Ваш пункт. Зараз існує ризик ситуації, коли державі доведеться стати імпортером надзвичайно дорогої електроенергії з ЄС з огляду на тимчасову втрату контролю генерації на окупованих територіях. Тому українські сонячні та вітрові електростанції, які вже виробляють дешевшу за європейську електроенергію, стають запорукою енергетичної безпеки України, а також дозволяють державі отримувати прибутки від збільшення обсягів експорту в Європу. Для порівняння, спотова ціна на електроенергію в ЄС вже зараз періодично перевищує позначку 600 євро/МВт-год. Тариф української вітрової енергетики складає 88 євро/МВт-год, сонячної - 137 євро/МВт-год. Різниця вже більш ніж п'ятикратна.Таким чином, підприємства ВДЕ можуть не тільки посилювати енергетичну безпеку України, а й опосередковано приносити колосальні доходи за рахунок експорту надлишків електроенергії в енергосистемі. Прямий бенефіціар цих доходів - державні підприємства України.

https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
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12.09.2022 18:46 Відповісти
Зніміть гніздо з голови і починайте думати.
Зараз 8 година ранку - скільки ваші СЕС генерують в % від встановленої потужності? А зараз іде ранковий пік споживання.

Повірте, якщо викинути ВСІ СЕС НА СМІТНИК, то 1 кВт-год електроенергії для користувачів здешевшає!

ОТАКА ОТ РЕАЛЬНІСТЬ!
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13.09.2022 08:15 Відповісти
Бред Голови правління Національної екергетичної компанії - а кого ..буть ваші комерційні проблеми з оплатою ?
То є ваші і вашої компанії проблели - які ви і маєте вирішити - раз взяли на себе такі зобов"язання (напевно не безплатно) ...
А платежі по особистих зобов"язаннях перед поставщиками по договорам - оплатіть !

Просто , майже 30 років - був ПП ,.. Представляєте , заявляю ДПІ - не сплачую вчасно податки , бо маю затримку поступлень за виконані роботи
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11.09.2022 20:06 Відповісти
З зеленою енергетикою треба закінчувати, задорога для українців...
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11.09.2022 20:14 Відповісти
Україна настільки "палко підтримує" галузь зеленої енергетики та інвесторів в умовах війни, що деякі компанії потихеньку розбирають свої "зелені" електростанції та вивозять їх в сусідні європейські країни. Щоб вести бізнес вже, наприклад, в Румунії.Ця ситуація якнайкраще демонструє моральний стан інвесторів та компаній відновлюваної енергетики (ВДЕ), які не бачать світла в кінці тунелю під назвою "багаторічний фінансовий тиск на галузь".Так було до повномасштабного вторгнення росії, але за ці пів року учасники ринку стикнулися з величезним переліком нових штучних перепон, створених уповноваженими органами в енергетиці країни. На жаль, така політика докорінно хибна і жодним чином не сприяє посиленню енергетичної безпеки України.Поки ще літо і Україна експортує електроенергію у сусідні країни ЄС за надзвичайно вигідними умовами. На жаль, зараз існує ризик ситуації, коли державі доведеться стати імпортером надзвичайно дорогої електроенергії з ЄС з огляду на тимчасову втрату контролю генерації на окупованих територіях. Тому українські сонячні та вітрові електростанції, які вже виробляють дешевшу за європейську електроенергію, стають запорукою енергетичної безпеки України, а також дозволяють державі отримувати прибутки від збільшення обсягів експорту в Європу. Для порівняння, спотова ціна на електроенергію в ЄС вже зараз періодично перевищує позначку 600 євро/МВт-год. Тариф української вітрової енергетики складає 88 євро/МВт-год, сонячної - 137 євро/МВт-год. Різниця вже більш ніж п'ятикратна.Таким чином, підприємства ВДЕ можуть не тільки посилювати енергетичну безпеку України, а й опосередковано приносити колосальні доходи за рахунок експорту надлишків електроенергії в енергосистемі. Прямий бенефіціар цих доходів - державні підприємства України.
https://censor.net/ua/news/3366124/*****************************************************************************
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11.09.2022 21:18 Відповісти
Ctrl+c то твоє IQ...?)))
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11.09.2022 21:23 Відповісти
Здоров був "Наполеон". Ти з якої палати? Чи можливо ти сьогодні Сралін? Випий білу пилюлю, що принесла тьотя в білому халаті і лягай спатки. В цій лакарні лікарі, тільки ті, що ходять в білому халаті, тобі не можна гратися в лікаря. Краще буть Наполеоном.
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11.09.2022 21:41 Відповісти
Анатолій - стуліть своє дупло поки не пізно. Не багато уже ботів залишилось у "енергетичних мародерів"...
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11.09.2022 23:17 Відповісти
Шоновний пане, Ви пишите, що я бот, то як може бот стулити своє дупло? І що може статися, коли пізно стуляти дупло? Вас не задоволяює відповідь, що "зелена енергетика" майбутнє України? Так про це і сказав Президент України.За останні роки Україні вдалося досягти значних результатів у розвитку відновлюваної енергетики. Лише на початок 2022 року її встановлена потужність сукупно склала 9,5 ГВт, а обсяг інвестицій у галузь сягнув $12 млрд. Ймовірно, темпи її розвитку й надалі росли б, аби не «сусідське» вторгнення. То чим пан мають замінити 9,5 ГВт виробленої "зеленої енергетиеи", спалюванням російського вугілля в ТЕС чи російського газу?
Актуальність теми дослідження. При постійному збільшенні цін на тарифи та обсягів споживання енергоресурсів актуальним є аналіз ефективності використання ресурсів та розвитку зеленої енергетики та зміни структури енергетичного балансу країни. Постановка проблеми. Прийнятий Україною Європейський вектор розвитку обумовлює синхронізацію енергетичної політики. Одною з умов вступу України в ЕС є збільшення вироблення "зеленої енергетики".
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12.09.2022 06:46 Відповісти
Та набігло бажаючих бюджет розкрадати. Скажіть яка окупність була СЕС в 2014 році? 2-3 роки і гроші повністю повернуті. А нічого, що кредити брались в українських банках, а уряд ще й гарантом виступав.
Це так економіку запускали?

А держава так вчинити не могла, чи личинки-"бізнесмени" нажертись не могли?
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12.09.2022 15:27 Відповісти
Навіть не збираюся щось доказувати по цьому питанню, бо починаючи з 2014 і по 2019 рік ніяких проблем не було ні у виробників "сонячної", "вітрової", "теплової", "атомної". Проблеми почалися з приходом до влади пана Зеленського і вони виникли у всіх і відразу, окрім Бені у "Центренерго", яке працює на російському вугіллі.
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12.09.2022 18:49 Відповісти
Якщо послухати МММ, то там все розумно, логічно і треба нести кошти.

Тут те ж саме, тільки гроші в прямому сенсі слова крадуть з бюджету.
В бюджеті кошти не нічийні, а народу! Тобто наші!

Коли Гройсман і Порошенко в 2014-15 р. попросили прикрути. То я перестав повністю використовувати газ. Він є, все обладнання є...котел, колонка, плита, але ним не користувався повністю, відмовився на 100%, бо знав, що для держави це роблю.
Встановив купу обладнання для економії електроенергії.

Хотів собі поставити 5кВт СЕС, але зрозумів, що за 20 років вона не окупиться, а зимою взагалі не витягне. Так туди ж ще ставились акумуляторні установки, які коштують біля ціни СЕС і вимагають повну заміну раз в 3 роки.

СЕС - це піраміда, лохотрон, велика крадівництво. Зеленський має не те, що зробити тариф ринковим, а ще й розібратись хто нагрів руки за останні роки.
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12.09.2022 15:33 Відповісти
Шановний пане "супер експерте", У 2021 році українці встановили рекордну кількість домашніх сонячних електростанцій - майже 15 тисяч. Це вдвічі більше, ніж у 2020 році. А загалом по країні таких станцій вже близько 45 тисяч.Бачите, тут навіть не порівнюють з 2019 роком. А 15 тисяч простих людей, які вже не потребляють електроенергію, вироблену на ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, АЕС, а виключно свою по "зеленому тарифу" і продають державі по лічильнику, та ще й слачують податки.То як там можна щось вкрасти? Аналогічна ситуація в "юридичних осіб". А якраз там де ТЕС, ТЕС це можливо, бо держава доплачує з бюджету і там величезні маніпуляції. І ще запамятайте, ми в Україні беремо енергію від сонця і вітру, води, не забруднюючи атмосферу, а для ТЕЦ, ТЕС вугілля ми беремо в росії, чи через треті країни, але російське, або з наших окупованиї територій, спонсуєм їх терор і розвиваємо їх економіку, спонсуємо війну в Україні.
https://kosatka.media/uk/category/blog/news/zelenyy-tarif-dlya-domashnih-ses-kak-zarabotat-v-2022-godu
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12.09.2022 18:56 Відповісти
Поки коні їдять, то те що з рота випаде і мишей нагодує.

Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" не генерують для власних потреб?

Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" не знайдуть спонсорів та споживачів, які будуть тільки в них і купувати?

Чому ці "ЕНЕРГЕТИКИ" лізуть в вікна, коли їх викинули через двері?

ВАМ УЖЕ НАРОД УКРАЇНИ СКАЗАВ - ДОСИТЬ ГРАБУВАТИ!

ВИ АБО ТРОЛЬ аби збурювати людей і домогтись відкриття реальних справ проти "енергетичних заробітчан" або не розумна людина
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13.09.2022 08:18 Відповісти
 
 