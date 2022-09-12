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Українські воїни вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини, - командир ДФТГ "Хартія" Кожемяко. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ втікають з території Харківської області.
Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини. Ворог вдався до втечі завдяки силі українського духу, зброї та, що дуже важливо, військової думки. Колись ми всі дізнаємся, хто і як спланував Харківську операцію, яка війде в усі військові підручники, і дав таку впевненість у перемозі всім хлопцям і дівчатам на передовій. Слава Україні!
P.S. Я знаю, але не скажу))", - повідомив він.
Топ коментарі
+115 Pawlo Kit
показати весь коментар11.09.2022 19:36
+102 Aleksii Rodin
показати весь коментар11.09.2022 19:37
+58 Борменталь Незабаром
показати весь коментар11.09.2022 19:36
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Будь ласка, зачекайте...
Росія має бути розділена між Україною і Європейськими союзниками, а також США і Австралією....
Хлопці , Ви найкращі , молимось за Вас та повертайтеся живими 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️‼️
Росія ворог надовго,диверсанти проникають на українську територію без проблем.
Яценюк обіцяв побудувати,нема паркану та грошей...
Армія та народ переможе ворога,а що робити з внутрішніми щурами?
репарації у вигляді золотовалютних резервів..
грошей паРашi, а не годувати та втримувати ватне кацапське лайно, на давно зкацапленiй
територii.
тiльки до мiжнародно визнаних кордонiв. включно з Кримом!
Как видим, войска просто заходят по дорогам (десант не считается)
Поэтому все ключевые дороги должны быть укреплены и заминированы.
Денег у врага много и дураков в мире тоже хватает. Уже сообщили, что Путлер приказал всем своим олигархам нанимать по всему миру наемников и формировать новую армию.
Если построить Систему уничтожения врагов на границе, то и у наемников резко поубавится желание.