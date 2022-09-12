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Українські воїни вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини, - командир ДФТГ "Хартія" Кожемяко. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ втікають з території Харківської області.

Про це повідомив український мільйонер, командир добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) "Хартія" Всеволод Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини. Ворог вдався до втечі завдяки силі українського духу, зброї та, що дуже важливо, військової думки. Колись ми всі дізнаємся, хто і як спланував Харківську операцію, яка війде в усі військові підручники, і дав таку впевненість у перемозі всім хлопцям і дівчатам на передовій. Слава Україні!

P.S. Я знаю, але не скажу))", - повідомив він.

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Українські воїни вийшли на кордон з РФ на півночі Харківщини, - командир ДФТГ Хартія Кожемяко 01
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Топ коментарі
+115
Слава Україні ! ! !
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11.09.2022 19:36
+102
Героям слава
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11.09.2022 19:37
+58
расеяне - киздуйте из Донецка! у вас свой донецк есть!
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11.09.2022 19:36
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Слава Україні ! ! !
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11.09.2022 19:36 Відповісти
Героям слава
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11.09.2022 19:37 Відповісти
Честь Слава Благодарность Вам ,Супер Герои🙏🙏🙏❤️💙💛‼️👍👍👍🍀🍀🍀🍀Крепкого здоровья ,Сил и Удачи ,Берегите себя‼️
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11.09.2022 19:51 Відповісти
Треба не зупинятися, а далі окупувати територію росії як репарація за сотні років окупації українських земель.... за масові вбивства.... за спалений батурин їх царьком петром І.. за голодомор.... треба європейську частину росії за їх злочини на віки приєднати як сировинну базу до України на віки вічні!!!! https://www.youtube.com/watch?v=kiMiwrcsdBg

Росія має бути розділена між Україною і Європейськими союзниками, а також США і Австралією....
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11.09.2022 20:12 Відповісти
Список злочинів pосійської iмперії, описаний вами, шановний Mika Pat , з яким я повністю згоден і який може бути доповнений ще десятками пунктів, не означає що ми маємо віддзеркалювати все це паскідство у бік Росії. Як найменше хоча б для того, щоб у майбутньому не повторити долю самої Росії. Але вільна, єдина і сильна Україна в межах існуючих кордонів буде найдієвішим осиновим кілком у серце імперії. … Ця фраза приписується нібито одеситам: "Тот, кто хочет съесть всего слона сразу, обычно начинает с его х%я". Наше подальше життя, праця і боротьба можливо і зроблять так, що сусіди самі захочуть стати частиною нашого світу. Але куштувати солодощі життя ми будемо поступово. Зараз же треба перемогти.
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11.09.2022 21:34 Відповісти
питання дійсно у тому, після деокупації усих територій на 1991й рік, як з ними впоратись далі. зруйнована економіка, пограбовані підприємства, розбиті міста, біженці, борги і тд і тп. а тут ще шось додаткове з'явиться куди треба вкладати ресурси. не певен, але може вони й думають на зиму нам і віддати окуповані до 24.02 землі, може навіть з ОРДЛО, шоб збільшити навантаження і ускладнити життя. а повернемо Крим буде ще складніше. він і раніше до 2014 го був дотаційним. і населення ядовите ще більше ніж в ЛДНР.
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12.09.2022 10:19 Відповісти
Ну ядовитому населенню наші хлопці повинні будуть дещо пояснити... Але Крим повинен бути українським. Це єдині землі з субтропічним кліматом. У росіян є Чорноморське узбережжя Кавказу. Там ще кращі землі ще тепліший клімат. Не подобається Україна, хай їдуть на Кавказ.
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12.09.2022 10:59 Відповісти
здається то теж будуть наші землі
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12.09.2022 11:20 Відповісти
... Японією та Китаєм.
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11.09.2022 21:58 Відповісти
а прокацаплене населення куди дінемо? то-то в кремлі втішаться, що у нас знову виборців жопи-за-мір бойка побільшає що нас років на 20 знову відкине. Європейська частина росії як сирьєва база нуль без палочки, там вже давно крім гівна і пихатих ублюдків не виробляється нічого , вся сировина в знищених регіонах. Беріть грошіма - нам треба свою землю відновлювати, а не в чужих і ворожих нам ублюків вкладатися. А якщо вже і ... то беріть Якутію. Ресурси, населення мало, якути русскіх не *******, вихід до моря, поряд Америка.
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12.09.2022 01:41 Відповісти
расеяне - киздуйте из Донецка! у вас свой донецк есть!
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11.09.2022 19:36 Відповісти
poka estj.....
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11.09.2022 19:38 Відповісти
Гарні новини! Але чекаємо на повідомлення Генштабу.
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11.09.2022 19:37 Відповісти
tam ne znak stop a betonnuju stenu nado
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11.09.2022 19:37 Відповісти
Я теж думаю, що тепер не стіну Яценюка, а лінію Маннергейма вжовж всього кордону з кацапами побудують. Це буде справжнє Велике будівництво.
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11.09.2022 19:42 Відповісти
Раз на то пішло, то краще робити лінію Мажино
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11.09.2022 19:56 Відповісти
Це ту, яку просто обійшли? Зараз вже ХХI століття на дворі.
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11.09.2022 21:32 Відповісти
Ще замінувати та викопати рова з крокодилами!
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11.09.2022 20:04 Відповісти
ЗСУ-черговий респектище.А Лінза тим часом зараз курить у Бєлгороді...
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11.09.2022 19:39 Відповісти
До Білогорода ще трохи, хоча б на дальність танкового пострілу ! Тим більшк що москальські прапагондони озвучують таку можливість, навіть до Ростова
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11.09.2022 19:39 Відповісти
Не здивуюсь якщо чф рф знищать українські танки прямо у порту Новоросійська.
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11.09.2022 19:44 Відповісти
ну Ви й написали..флот з танками треба було місцями поміняти
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11.09.2022 19:49 Відповісти
множина у дієслові "знищать" різночитань не допускає
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11.09.2022 19:53 Відповісти
я не про множину й дієслова
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11.09.2022 19:55 Відповісти
Может быть, пока не стоит подходить совсем близко к границе, пока не договорились с союзниками, что можем без оглядки запоребрик обстреливать? Ведь они начнут расстреливать наших в упор, а мы, если и будем отвечать, то оглядываясь и оправдываясь, что это не мы.
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11.09.2022 19:40 Відповісти
treba perehoditi granicu na kilometrov tak 40 i stavitj demilitarizovanu teritoriju na rashke
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11.09.2022 19:47 Відповісти
Це вже питання контролю демаркаційної лінії військами ООН після підписання якогось договору по закінченню війни. І не на сорок кілометрів, а так щоб С-300 до нашого кордону не долітали.
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11.09.2022 19:51 Відповісти
А хтось нам хоч слово сказав не стріляти орків? Навпаки. Дали ліцензію на відстріл. І зброю дали, хоч і не Першінги поки, та все ж...
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11.09.2022 19:48 Відповісти
На жаль, Химерами точно не можемо - нам їх американці дали лише під цю обіцянку (бачиться, що це була поступка групі Салівана, але маємо те, що маємо). Я не зовсім розумію, чому ми не можемо туди стріляти з нашою зброєю, адже там зовсім поруч. Але по факту бачимо - якщо за поребриком щось вибухає, ми кажемо що то бавовна.
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11.09.2022 20:22 Відповісти
любое оружие, стреляющее в сторону нашей территории является законной целью.
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11.09.2022 20:26 Відповісти
Абсолютно согласен и плюсую. Поставил бы еще один "+" (если бы можно было мультилайкать), если бы Вы убедили в этом американцев. Точнее, убеждать надо группу Саливана - они бы нам вообще ничего не давали, кроме касок, вот и приходится искать компромисс.
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11.09.2022 20:55 Відповісти
Героям слава !!

Хлопці , Ви найкращі , молимось за Вас та повертайтеся живими 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️‼️
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11.09.2022 19:40 Відповісти
Кацап геть за урал
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11.09.2022 19:43 Відповісти
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11.09.2022 19:44 Відповісти
Росія повинна заплатити репарації. у валюті або території.
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11.09.2022 19:48 Відповісти
які?? ті території, що вони загадили й вбили??
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11.09.2022 19:51 Відповісти
Заплатять. Таганрог, наприклад, до 1927 року був у складі України. Вже не кажу про Кубань, де народ в селах досі українською спілкується. Чув їх розмови українською особисто.
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11.09.2022 19:55 Відповісти
Японії також
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11.09.2022 20:02 Відповісти
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11.09.2022 20:27 Відповісти
Белгород - Украина.СМ.карту 1918года.
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11.09.2022 21:06 Відповісти
рашка хотіла взяти ношу не по собі -- надірвалась.
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11.09.2022 19:52 Відповісти
Кацапи всю свою історію живуть війною. І наша історична місія зробити їх безпечними для цивілізованого світу, тобто знищити цю Імперію Зла.
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11.09.2022 19:58 Відповісти
Почти во всех их войнах массово привлекались украинцы.Читайте фамилии на севастопольском военном кладбище.
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11.09.2022 20:53 Відповісти
і це теж злочин геноциду, кацапи захоплюють інші країни, щоб змушувати іншіх воювати за себе, два в одному, отримують все нові території і нових солдатиків, і винищують покорені народи, як ось тих бурятів, тувінців. Спочатку морально їх знищили (буддіст-садист, це як?) а потім і фізично. Тому ніхто при своєму розумі цього собі не захоче.
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12.09.2022 01:44 Відповісти
ЗСУ - Перша Армія Світу!!!!
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11.09.2022 19:56 Відповісти
Та нам зараз завдання не щоки надувать, а вструмить оркам по самі помідори.
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11.09.2022 20:01 Відповісти
Кордон треба укріплювати,будувати високий паркан,як у поляків 5 метрів у висоту.
Росія ворог надовго,диверсанти проникають на українську територію без проблем.
Яценюк обіцяв побудувати,нема паркану та грошей...
Армія та народ переможе ворога,а що робити з внутрішніми щурами?
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11.09.2022 19:57 Відповісти
Диверсанти в ОП теж сидять
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11.09.2022 20:03 Відповісти
5 метрів у товщину... бетону з амбразурами.
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11.09.2022 20:03 Відповісти
і полосу..яка там - контрольно-слідова колись була? замінувати..навширшки з кілометр..краще тварин парканом убезпечимо
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11.09.2022 20:08 Відповісти
і шо козломордим завадить улять з ракет із белгороду?
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11.09.2022 21:52 Відповісти
свідомість що відповідь буде без промідління і навіть без виразів стурбованності.
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12.09.2022 01:47 Відповісти
то саме що й з зовнішніми. Джерело влади - народ, а не Президент і по.
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12.09.2022 01:45 Відповісти
Ріднесенькі, ви найкращі, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богордиця
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11.09.2022 19:59 Відповісти
🙏🙏🙏
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12.09.2022 11:55 Відповісти
у кацапа дела - полное очко! скатились до гаубиц Д1 ))
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11.09.2022 20:00 Відповісти
у Руанди відібрали? чи з Call of Duty сперли?
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11.09.2022 20:17 Відповісти
ага чув чи читав здається чи Жданов чи на defence-ua.com шо кращим підрозділам д20 розконсервовують, а так д1 ще 1943-49 рр випуску, яку зовуть пушкой одного пострілу а розрахунок - одноразовим. А вони он взагалі ще раніше вже юзали зенітки 40х років через нестачу артилерії.
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12.09.2022 10:29 Відповісти
знак немного не тот. думаю этот будет по яснее.
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11.09.2022 20:06 Відповісти
Бєлгород треба забирати в рахунок компенсацій за Харків.
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11.09.2022 20:12 Відповісти
нафіга нам ті депресивні райони парасії і та вата???

репарації у вигляді золотовалютних резервів..
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11.09.2022 20:20 Відповісти
маячня. потрiбне свое звiльняти, вiдбутовувати зруйноване за рахунок конфiскованих

грошей паРашi, а не годувати та втримувати ватне кацапське лайно, на давно зкацапленiй

територii.


тiльки до мiжнародно визнаних кордонiв. включно з Кримом!
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11.09.2022 21:20 Відповісти
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11.09.2022 20:21 Відповісти
__Курица не птица ,мАцква -на столица ...__
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11.09.2022 20:36 Відповісти
В волзі ноги не мийте - там цього року кацапи купались!!!
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11.09.2022 21:05 Відповісти
Стовпчики прикордонні перенесіть на пару сот метрів. Буде як в тому анекдоті, "а це ще на бурячки".
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11.09.2022 21:07 Відповісти
Наша міць і гордість - наші ЗСУ! Слава героям 💙💛
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11.09.2022 21:17 Відповісти
Хлопці, ви неймовірно круті. Героям Слава!
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11.09.2022 21:39 Відповісти
Геть з України москаль некрасівий!
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11.09.2022 21:44 Відповісти
На рабZee объявлена Перестройка ФСБ мочит в сортире ГРУ...в Подмосковье стянуты войска росгвардии...намечается грандиозный шухер Шизоидов...
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11.09.2022 21:45 Відповісти
Слава Україні! Слава "Хартії"! І велика подяка Всеволодові Кожемяку! Харківському бізнесмену, великому патріотові України!
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11.09.2022 22:16 Відповісти
Ну і чому зупинились? Верховний не дозволяє? А москалям перегрупуватись значить дає можливість. Отак і будемо жити, - дамо 3,14зди, кацапи за порєбрік, віддихаються і знову полізуть, а нам в ту сторону стріляти табу? Ідіотизм це чи зрада судіть самі, але так війну не зупинити.
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11.09.2022 22:28 Відповісти
Кожемяко герой! І його люди герої!
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11.09.2022 22:30 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Україна понад усе !!!
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11.09.2022 22:55 Відповісти
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11.09.2022 23:21 Відповісти
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11.09.2022 23:22 Відповісти
Це дуже приємна новина. Але виникає питання: як втримувати прикордонні райони якщо неможна відповідіти на постріли з теріторії РФ.
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12.09.2022 00:33 Відповісти
ВІДПОВІДАЮТЬ.
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12.09.2022 00:51 Відповісти
Головне не зупинятися у межах України!!! Хоча зрадники з ОПи будуть проти..... д'Єрмак там вже мо сказиться.
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12.09.2022 00:50 Відповісти
ДФТГ на передовій?
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12.09.2022 01:33 Відповісти
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12.09.2022 01:57 Відповісти
Надо сразу думать об обороне! Строить стену, или линию Можино не поможет - просто обойдут.
Как видим, войска просто заходят по дорогам (десант не считается)
Поэтому все ключевые дороги должны быть укреплены и заминированы.
Денег у врага много и дураков в мире тоже хватает. Уже сообщили, что Путлер приказал всем своим олигархам нанимать по всему миру наемников и формировать новую армию.
Если построить Систему уничтожения врагов на границе, то и у наемников резко поубавится желание.
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12.09.2022 10:08 Відповісти
Де це дозволяє релєф місцевості треба рити рови у два рази ширше і підводити до них воду з русла річок, водяна перепона для кацапів теж не бажана. Але головне це мігування у декілька кіл.
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12.09.2022 12:53 Відповісти
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12.09.2022 12:51 Відповісти
Позбавити колаборантів виборчого права та громадянства України.
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12.09.2022 13:42 Відповісти
 
 