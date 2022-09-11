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Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

контрнаступ,куп’янськ

Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на телеграм-каналі Мінреінтеграції.

Зазначається, що законопроєкт має:

  • визначити нові особливості роботи військових адміністрацій;
  • вирішити питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування
  • визначити початок роботи закладів та установ.

"Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють у цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - пише пресслужба.

Також читайте: За п’ять днів ЗСУ звільнили більше території, ніж росіяни захопили з квітня, - Інститут вивчення війни

Автор: Анастасія Потіха
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знову імітація бурхливої діяльності..
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11.09.2022 19:53 Відповісти
А чим верещучка увесь цей час займалась? Хіба це не входить до кола питань міністра реінтеграції окупованих територій? За що вона отримувала зарплатню? За відосики в стилі "хріплосик" чи "абдристович"?

Курви, як же ви зає@....
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11.09.2022 20:42 Відповісти
А говорили что у них все давно готово, а оказалось как всегда, только бла бла языком
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11.09.2022 21:08 Відповісти
А закон про колаборацію,в бік жорсткості до зрадників,до участників референдумів,до отримавших рашистські пашпортів,до тих хто в лавах т.з.корпусів міліціі лугандона воює проти нас,ПРО ЗАБОРОНУ НА ДЕСЯТЬ РОКІВ ГОЛОСУВАТИ ЛУГАНДОНУ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ?Чи теж - потім?
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11.09.2022 23:37 Відповісти
 
 