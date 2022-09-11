Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території, - Мінреінтеграції
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Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на телеграм-каналі Мінреінтеграції.
Зазначається, що законопроєкт має:
- визначити нові особливості роботи військових адміністрацій;
- вирішити питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування
- визначити початок роботи закладів та установ.
"Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють у цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - пише пресслужба.
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