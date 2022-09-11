Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території, - Мінреінтеграції

Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на телеграм-каналі Мінреінтеграції.

Зазначається, що законопроєкт має:

визначити нові особливості роботи військових адміністрацій;

вирішити питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування

визначити початок роботи закладів та установ.

"Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють у цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - пише пресслужба.

Також читайте: За п’ять днів ЗСУ звільнили більше території, ніж росіяни захопили з квітня, - Інститут вивчення війни