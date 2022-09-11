На деокупованих територіях Харківщини пенсії виплатять невідкладно
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Наступного тижня Укрпошта готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі.
На засіданні обговорили роботу органів влади, відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги.
Коордштаб закликав мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених населених пунктів. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.
Будь ласка, зачекайте...
поки не у всі.. бо дуже швидко ЗСУ просувається (молодці наші, красунчики)
РАЗДЕЛИТЬ институт гражданства и не гражданства, определить право голоса на выборах
Чтобы было яснее - все кто получил паспорта раши не должны быть гражданами Украины и пользоваться рядом возможностей( лишение права голоса , лишение биопаспорта шоб Украину не позорили )
Привести В ПОРЯДОК НОРМЫ ИНСТИТУТА ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ В УКРАИНЕ в соответствии с законами ЕС .
1. внж - только по бизнесу ( 4000 евро налогов в год , никаких нарушений на дорогах и т д
2, пмж - после 5 лет ПОСТОЯННОГО проживания в Украине и сроком на 10 лет
3, гражданство - после 10-15 лет постоянного проживания в Украине , сдача украинского языка, сдача истории Украины
короче и т д