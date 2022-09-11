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На деокупованих територіях Харківщини пенсії виплатять невідкладно

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

пенсія

Наступного тижня Укрпошта готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі.

На засіданні обговорили роботу органів влади, відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги.

Коордштаб закликав мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених населених пунктів. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.

Читайте: Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території, - Мінреінтеграції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
в деякі деокуповані, зачищені, розміновані села одразу пішли каравани - ліки, харчі, речі...
поки не у всі.. бо дуже швидко ЗСУ просувається (молодці наші, красунчики)
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11.09.2022 21:25
+8
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11.09.2022 21:26
+7
"Пенсії отримають всі." і колаборанти теж?
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11.09.2022 21:22
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"Пенсії отримають всі." і колаборанти теж?
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11.09.2022 21:22 Відповісти
Можливо, адже поліції потрібен деякий час виявити їх і оголосити підозри та виконати затримання
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11.09.2022 21:24 Відповісти
Да как в Свадьбе в Малиновке, перевзуются, опять власть меняется.
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11.09.2022 21:26 Відповісти
Вони в першу чергу. Ще й слюнями будуть бризкати,що їм всі винні.
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11.09.2022 21:28 Відповісти
Знак питання був зайвий, бо це вже аксіома...
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11.09.2022 21:35 Відповісти
Люди добрі. Заспокойтеся. Чи будемо "за завєтамі сталіна" всіх, хто був на окупованих територіях автоматично у вороги народу записувати? ЗСУ ведуть фільтраційну роботу. Не панікуйте.
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11.09.2022 21:36 Відповісти
ЗСУ звільняють наші землі- а потім хлине всякий непотріб(міліція яка першою втекла)-різні чиновники втікачіта пріхлєбателі ( і вашим -і нашим)- продажні судді -це вони будуть вершити правосуддя ?
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12.09.2022 08:11 Відповісти
эти в первую очередь
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11.09.2022 21:51 Відповісти
Це ж Зе-влада, пенсії тільки колаборантам!, всіх інших перевірить ГБР...
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11.09.2022 21:56 Відповісти
Аякже! днр і лнр -- 100%вата- а пенсії від нацистів отримують і не гребують!
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12.09.2022 08:07 Відповісти
в деякі деокуповані, зачищені, розміновані села одразу пішли каравани - ліки, харчі, речі...
поки не у всі.. бо дуже швидко ЗСУ просувається (молодці наші, красунчики)
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11.09.2022 21:25 Відповісти
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11.09.2022 21:26 Відповісти
Ну як "шо дєлать"? Мило, мотузка, і найближча гілляка!
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11.09.2022 21:31 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.09.2022 21:42 Відповісти
Ідти отримувати пенсії...
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11.09.2022 21:57 Відповісти
Пора вже законы деокупации голосовать :
РАЗДЕЛИТЬ институт гражданства и не гражданства, определить право голоса на выборах
Чтобы было яснее - все кто получил паспорта раши не должны быть гражданами Украины и пользоваться рядом возможностей( лишение права голоса , лишение биопаспорта шоб Украину не позорили )
Привести В ПОРЯДОК НОРМЫ ИНСТИТУТА ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ В УКРАИНЕ в соответствии с законами ЕС .

1. внж - только по бизнесу ( 4000 евро налогов в год , никаких нарушений на дорогах и т д
2, пмж - после 5 лет ПОСТОЯННОГО проживания в Украине и сроком на 10 лет
3, гражданство - после 10-15 лет постоянного проживания в Украине , сдача украинского языка, сдача истории Украины

короче и т д
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11.09.2022 21:41 Відповісти
Продажні шкури першими перевзуються і позаймають черги за пенсіями-гуманітаркою-допомогами! Невбиваєма вата!
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12.09.2022 08:12 Відповісти
 
 