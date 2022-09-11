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Через обстріли інфраструктурних об’єктів затримується кілька потягів, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

У повідомленні зазначається: "Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.

На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.

Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:

№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;

№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).

Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).

Просимо пасажирів зберігати спокій, довеземо всіх, як завжди. Залізно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кількох областях України зникли світло та вода: окупанти вдарили по критичній інфраструктурі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Кацапи завжди, як всирають фронт, дрищуть ракетами. Звичайні террористи. На таке потрібно відповідати, як на терроризм - на міжнародному рівні.
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11.09.2022 21:40
+9
11 ракет було. Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.
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11.09.2022 21:37
+6
Шось давно в Білгороді не було бавовни...
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11.09.2022 21:44
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11 ракет було. Підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.
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11.09.2022 21:37 Відповісти
Кацапи завжди, як всирають фронт, дрищуть ракетами. Звичайні террористи. На таке потрібно відповідати, як на терроризм - на міжнародному рівні.
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11.09.2022 21:40 Відповісти
****** Попасная@hu_popa

Все каналы рашистов сегодня выли и призывали бомбить в Украине мосты, электро- и гидростанции и прочую критическую инфраструктуру.
Сейчас у них истеричная радость и всплеск андреналина.
Твари.
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11.09.2022 22:12 Відповісти
Ааааа, это в вы правильно про собеседника своего сказали, что ему конец. Ваш собеседник из Саранска или он пензюк, как и вы?
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11.09.2022 22:07 Відповісти
Світло відновимо, потяги поїдуть, рашистів знищемо
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11.09.2022 21:40 Відповісти
Ви тьортий піонер...
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11.09.2022 21:44 Відповісти
В ответ нужно незамедлительно у*бать по всей инфраструктуре врага в том числе в окупированном крыму и особенно севастополе
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11.09.2022 21:43 Відповісти
Уже пошли. Шампур в небо кинули (с засохшим жирком от майской жарки на нем) и асфальт кусок нашли у дороги и тоже его запустили. Еще можно 20 крузаков и 10 бентли с мерсами запустить, которые куплены депутатами на деньги от откатов на строительство дорог вместо обороны.
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11.09.2022 22:37 Відповісти
Шось давно в Білгороді не було бавовни...
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11.09.2022 21:44 Відповісти
в белгороде тоже блекаут)так что все норм в єтом плане)
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11.09.2022 21:55 Відповісти
Война на территории росии неотвратима.Просто сейчас трудно в это поверить.
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11.09.2022 21:46 Відповісти
 
 