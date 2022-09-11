Через обстріли інфраструктурних об’єктів затримується кілька потягів, - Укрзалізниця

У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У повідомленні зазначається: "Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці.

На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.

Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:

№1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;

№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).

Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).

Просимо пасажирів зберігати спокій, довеземо всіх, як завжди. Залізно".

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