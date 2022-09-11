У трьох областях відновили електропостачання
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У Дніпропетровській, Полтавський та Сумській областях енергетики відновили електропостачання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі.
"Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%", - написав Тимошенко.
В іншому дописі заступник керівника Офісу Президента він повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.
Також Тимошенко написав, що водопостачання у Сумській області відновлено на 100%.
Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.
"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - йдеться в повідомленні.
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я живу между Гостомелем и Бучей - и после русских ********* были повалены столбы и порваны все электрические кабели - просто с каждого столба висел моток оборванных проводов...
а потом, как то так незаметно - ХОП! и всё на месте!
слава нашим ремонтным бригадам! реально - ГЕРОИ!
@notNickFisher
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2 ч
По моему нас приглашают в....бать по крымскому мосту
Енергетики, то для молоді
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших.
Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими без вести.
Генерал СВР