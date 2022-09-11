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У трьох областях відновили електропостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

свет

У Дніпропетровській, Полтавський та Сумській областях енергетики відновили електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі.

"Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%", - написав Тимошенко.

В іншому дописі заступник керівника Офісу Президента він повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.

Також Тимошенко написав, що водопостачання у Сумській області відновлено на 100%.

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Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.

"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+14
Slevin Kelevra

@notNickFisher

·

2 ч

По моему нас приглашают в....бать по крымскому мосту
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11.09.2022 22:55
+14
наши ремонтные бригады - это тоже настоящие Герои, наравне с Армией! когда закончится эта грёбанная война - представляю какой рутинной станет их работа!!!! но определённо - это героические люди!!
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11.09.2022 22:58
+13
просто как муравьи - шур-шур-шур и всё готово!
я живу между Гостомелем и Бучей - и после русских ********* были повалены столбы и порваны все электрические кабели - просто с каждого столба висел моток оборванных проводов...
а потом, как то так незаметно - ХОП! и всё на месте!
слава нашим ремонтным бригадам! реально - ГЕРОИ!
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11.09.2022 23:05
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за 50 лимонов баксов такой жалкий выхлоп
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11.09.2022 22:52 Відповісти
наши ремонтные бригады - это тоже настоящие Герои, наравне с Армией! когда закончится эта грёбанная война - представляю какой рутинной станет их работа!!!! но определённо - это героические люди!!
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11.09.2022 22:58 Відповісти
так, вони по Київщині латали електропостачання весь березень то тут то там, ще до того, як кацапи вийшли звідси.
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11.09.2022 23:03 Відповісти
просто как муравьи - шур-шур-шур и всё готово!
я живу между Гостомелем и Бучей - и после русских ********* были повалены столбы и порваны все электрические кабели - просто с каждого столба висел моток оборванных проводов...
а потом, как то так незаметно - ХОП! и всё на месте!
слава нашим ремонтным бригадам! реально - ГЕРОИ!
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11.09.2022 23:05 Відповісти
Повністю підтримую. В Сумах, на початку, в лютому, розбомбили електр підстанцію. Одну з головних. Світла не було 95% міста. Думав все, це як мінімум пару неділь. Ну підстанції немає. Це було десь під ніч. В ночі, світло з'явилося 30% міста. На наступний вечір, світло було у всьому місті. Як вони, що вони зробили, не знаю. Але вони теж герої.
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11.09.2022 23:19 Відповісти
Slevin Kelevra

@notNickFisher

·

2 ч

По моему нас приглашают в....бать по крымскому мосту
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11.09.2022 22:55 Відповісти
******* по крымскому мосту нужно будет перед тем, как будет готово наступление на Крым! если это сделать сейчас - у кацапни будет время придумать разные варианты логистики своего вооружения и бухой рязанской салдатни на наш остров
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11.09.2022 23:00 Відповісти
Теракт 11 вересня по-російські.
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11.09.2022 22:56 Відповісти
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11.09.2022 22:58 Відповісти
Класс 👍🏼😂😂😂
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12.09.2022 00:51 Відповісти
Україна це не рашка парашка, цивилізація є цивилізація.
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11.09.2022 22:59 Відповісти
Будуть тепер бити ціленаправлено, потрібно мати акамулятори, сонячні зарядні пристрої, засоби індивідуального опалення бо ці нелюди будуть скаженіти чим ближче холоди.
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11.09.2022 22:59 Відповісти
Не нагнітай паніки, все буде добре.
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11.09.2022 23:00 Відповісти
Что предлагаешь жителям высотных домов в городах? Особенно тем, что без газа на чистом электричестве?
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11.09.2022 23:02 Відповісти
Пропоную готуватись до того що в якийсь момент може зникнути й централізоване тепло і світло, краще підготуватися зараз ніж коли на вулиці буде -20.
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12.09.2022 00:10 Відповісти
Ну, Васильківщині не звикати. В нас проблеми зі світлом уже стали мемом. Генератори майже у всіх, деякі і сонячні батареї поставили. А от у містах можуть бути проблеми.
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11.09.2022 23:06 Відповісти
Слава енегретикам)
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11.09.2022 23:01 Відповісти
Мені, так краще пиво....
Енергетики, то для молоді
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12.09.2022 05:48 Відповісти
В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 56990 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 сентября это 16152 погибших.

Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери Росгвардии с начала военных действий 4216 убитыми и пропавшими без вести.

Генерал СВР
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11.09.2022 23:02 Відповісти
Петухи ввалили миллионов на сорок баксов ракет, чтоб я пару часов почитал Цензор в темноте? Ну-ну… А ответ то будет, так или иначе…
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11.09.2022 23:09 Відповісти
Порекомендуйте, будь ласка, якісь хороші акумуляторні настільні лампи, що довго тримають заряд, без зайвої реклами.
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11.09.2022 23:12 Відповісти
 
 