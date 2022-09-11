У трьох областях відновили електропостачання

У Дніпропетровській, Полтавський та Сумській областях енергетики відновили електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Телеграмі.

"Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%", - написав Тимошенко.

В іншому дописі заступник керівника Офісу Президента він повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.

Також Тимошенко написав, що водопостачання у Сумській області відновлено на 100%.

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Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.

"Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги", - йдеться в повідомленні.