У Сватовому залишилися лише військові з "ЛНР", росіяни втекли, - Гайдай
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У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляює голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Так, у Луганській області російські військові з родинами покинули Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів. Окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ". Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано – кожен рятується самостійно.
Заперечують вони і будь-яке порушення безпекової ситуації. Втім повідомляють, що псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін. Готові голосувати навіть 31 грудня. Мовляв, організувати його можливо виключно в максимально безпечних умовах, що на теперішній час неможливо зробити через обстріли українських військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни з різного виду озброєння здійснила обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне – на Краматорському напрямку.
Поблизу населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве – на Бахмутському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Он бы еще индийский танец там станцевал рассказывая что мирные лапотные вояки водили хороводы с венками на голове а злые укры напали отбуцали грубыми натовскими ботинками этих голубых кришнаитов и забрали всю технику.
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Я не юрист, поправте де я туплю
Проблема в ОПі, в оманських принцах. Адже трохи дивно, що наші швидко вийшли "на плечах" у противника на адмінкордони Харківської з Луганською і раптом зупинились.
Зазвичай військові зупиняються для закріплення на природних рубіжах - річки, озера, болота, лісові масиви.
А тут чітко по кордону між областями наши зупинились. Подивись карту. Ні?