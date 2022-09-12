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У Сватовому залишилися лише військові з "ЛНР", росіяни втекли, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

У ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляює голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, у Луганській області російські військові з родинами покинули Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів. Окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, "частина їде транзитом на територію РФ". Водночас ніяких організаційних заходів щодо евакуації противником не організовано – кожен рятується самостійно.

Заперечують вони і будь-яке порушення безпекової ситуації. Втім повідомляють, що псевдореферендум, який планувалося провести 11 вересня, перенесено на невизначений термін. Готові голосувати навіть 31 грудня. Мовляв, організувати його можливо виключно в максимально безпечних умовах, що на теперішній час неможливо зробити через обстріли українських військ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тікають у бік Луганська та Росії. У Станиці Луганській 12-кілометрова черга, - Гайдай

Зазначається, що росіяни з різного виду озброєння здійснила обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне – на Краматорському напрямку.

Поблизу населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве – на Бахмутському напрямку.
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Топ коментарі
+19
Я в диком восторге от требования представителя РФ в ООН вернуть все их отжатые танки и вооружение в Харьковской области.
Он бы еще индийский танец там станцевал рассказывая что мирные лапотные вояки водили хороводы с венками на голове а злые укры напали отбуцали грубыми натовскими ботинками этих голубых кришнаитов и забрали всю технику.
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12.09.2022 08:46
+11
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.09.2022 08:43
+11
Гайдай ти плять де бачиш військових ЛНР ? Ти щось попутав. То бойовики террористчної банди Лугандона.
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12.09.2022 09:02
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.09.2022 08:43 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !!! Всех кровожадных свинособак мы уничтожим --- всех до единого
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12.09.2022 08:45 Відповісти
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12.09.2022 08:44 Відповісти
Супер! А ведь действительно на жопу похоже
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12.09.2022 09:44 Відповісти
Я в диком восторге от требования представителя РФ в ООН вернуть все их отжатые танки и вооружение в Харьковской области.
Он бы еще индийский танец там станцевал рассказывая что мирные лапотные вояки водили хороводы с венками на голове а злые укры напали отбуцали грубыми натовскими ботинками этих голубых кришнаитов и забрали всю технику.
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12.09.2022 08:46 Відповісти
Это не прикол, какцапы вообще тронулись?
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12.09.2022 08:52 Відповісти
Пока ссылки нет,но лег Жданов заявил что орки требовали заседания Совбеза ООН.
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12.09.2022 09:05 Відповісти
а, ок. Сразу надо предупреждать, что инфа от Жданова
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12.09.2022 10:45 Відповісти
Та їм уже давно пора перестать дивуваться!
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12.09.2022 09:45 Відповісти
Танки вряд ли вернут, а вот танковые снаряды - то без питань
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12.09.2022 09:31 Відповісти
Тільки прошу, попідписуйтє ті снаряди щоб вони понаходили своїх господарів.
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12.09.2022 09:41 Відповісти
Не думаю, що буде великою трагедію, якщо якись снаряд потрапить не його господарю. Господар обов'язково отримає інший, нічим не гірший
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12.09.2022 10:54 Відповісти
Справа в тому, якщо кацапи передали цю техніку за актом прийому-передачі, то можна було вести перемовини. Вони ж акт не підписали, тобто техніку загубили, а ВСУ передало її в "Бюро знахідок".

https://www.youtube.com/watch?v=z5LXik_1COc
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12.09.2022 09:50 Відповісти
Можна запропонувати їм повернутися в правове поле - оскільки танки опинилися на митній території України, то імпортер повинен виконати вимоги законів, а саме:

- отримати імпортний сертифікат за всіма правилами
- сплатити митні та податкові платежі
- передати товар резиденту України

Я не юрист, поправте де я туплю
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12.09.2022 11:01 Відповісти
из мира животных.....
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12.09.2022 08:48 Відповісти
до чого тут тварини? не потрібно їх ображати, вони значно охайніші за цих істот.
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12.09.2022 09:48 Відповісти
Не військиві, а озбрєні клаборанти. Тобто злочинці. Вони навіит під щахист Женевської конвенції не підпадають.. Тобто їх можна і требв судити.
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12.09.2022 08:53 Відповісти
Який суд ? По тихому чик по горлянці і він покійник.
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12.09.2022 09:04 Відповісти
Теж звернув увагу. Якось текст подєбільному написан. У тих падлюк з луганди є одна назва -прокацапські терористи.
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12.09.2022 09:28 Відповісти
Гайдай ти плять де бачиш військових ЛНР ? Ти щось попутав. То бойовики террористчної банди Лугандона.
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12.09.2022 09:02 Відповісти
Так може нашим варто якось зайти в це Сватове? Там же залізниця з кацапстану на Луганськ проходить. Шлях постачання...
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12.09.2022 09:04 Відповісти
Єрмачок тормозить все з Татаровим....
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12.09.2022 09:09 Відповісти
Думаю що у Залужного є більш компетентні джерела інформації, ніж пан Гайдай.
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12.09.2022 09:15 Відповісти
Так проблема не в Залужному, до нього тільки респект.

Проблема в ОПі, в оманських принцах. Адже трохи дивно, що наші швидко вийшли "на плечах" у противника на адмінкордони Харківської з Луганською і раптом зупинились.

Зазвичай військові зупиняються для закріплення на природних рубіжах - річки, озера, болота, лісові масиви.

А тут чітко по кордону між областями наши зупинились. Подивись карту. Ні?
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12.09.2022 10:00 Відповісти
На сайті liveuamap.com саме зараз лінія фронту по р.Оскол і Оскольському водосховищі. Подивіться самі.
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12.09.2022 10:44 Відповісти
А північ Харківщини від Козачої Лопані до с.Дворічне показані як звільнені. .
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12.09.2022 10:50 Відповісти
Пане Петре,ну що ж ви так?Ви усю зрадоньку Коломийця знищили, одним реченням.Правда, ви ж не винні,що воно, брехливе, не може карти читати.Йому що річка,що адміністративний кордон області-все однаково,лиш би випорожнитися...
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12.09.2022 11:03 Відповісти
Я міркую що тут ви перебільшуєте. Просто здається сумський козак Валерій Коломієць емоціонально бажає швидкого розгрому мордору. Але все має вирішувати Генштаб - куди і коли наступати. Щоб не було оточень і невиправданих втрат наших Воїнів.
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12.09.2022 11:29 Відповісти
Та десь так...
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12.09.2022 11:34 Відповісти
В основному по Осколу і зупинились. Є плацдарм для наступу на Сватове.
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12.09.2022 10:56 Відповісти
Україну треба очищати від цих покидьків любими способами та методами бо їм після всього що вони натворили на українській землі немає місця в Україні.Два шляхи-втеча в ********* або в гості на концерт Кобздона.
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12.09.2022 09:08 Відповісти
потому как руССкий бурят, или руССкий чечленец в толпе не затеряется..
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12.09.2022 09:08 Відповісти
Волю вражою кровю обмийте...інакше знову українська буде литись ріками..
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12.09.2022 09:11 Відповісти
А для ЛНР шо потрібно серебряні пулі .
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12.09.2022 09:20 Відповісти
Сватово - то не лугандония, то скорее слобожанщина, там в 2014 местные дали ***** организаторам референдума.
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12.09.2022 09:33 Відповісти
Як шуткували на DeepState - на луганщині є тільки два вільних від кацапів "села": Гайдай і Сергій
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12.09.2022 09:34 Відповісти
Чтоб не обвинили в плагиате, согласен с доводами! Нет ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛДНР, которые попадают под защиту Женевской конвенции! Есть бандиты (террористы, в зависимости, от "подвигов"). Необходимо донести это до "участНикков"!
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12.09.2022 10:15 Відповісти
Згідно з постановами ВР,які були прийняті, ще тільки утворилися ці ракові пухлини ЛНР і ДНР,ці квазіреспубліки є терористичними.І Україна зобов*язана з ними поводитись як з терористами.Ніяких переговорів,договорів і компромісів.Терорист -це загроза людству і він повинен бути знищеним...
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12.09.2022 11:09 Відповісти
У нас много чего было принято ВР Но очень мало реализоано!
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12.09.2022 11:15 Відповісти
а сєпарню чого не забрали? місця у машинах не вистачило?
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12.09.2022 13:09 Відповісти
 
 