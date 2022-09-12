Вибухи лунають в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

В тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі ворогу знову неспокійно. У місті чутно вибухи! Сподіваємося, що Збройні Сили знову мінусують техніку та живу силу окупантів. Чекаємо на подробиці", - йдеться в повідомленні.

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