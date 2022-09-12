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Вибухи лунають в окупованому Мелітополі, - мер Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі ворогу знову неспокійно. У місті чутно вибухи! Сподіваємося, що Збройні Сили знову мінусують техніку та живу силу окупантів. Чекаємо на подробиці", - йдеться в повідомленні.
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Сірий
показати весь коментар12.09.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 3
Amber
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irenka ko
показати весь коментар12.09.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 1
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