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Росіяни вранці обстріляли Сумщину з міноментів, - ОВА
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Російські окупанти завдали ударів по білопільській громаді на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч минула тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ОВА, попередньо - без наслідків.
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показати весь коментар12.09.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 0
Andreas Muller
показати весь коментар12.09.2022 14:00 Відповісти Мені подобається 0
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