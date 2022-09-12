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Росіяни вранці обстріляли Сумщину з міноментів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російські окупанти завдали ударів по білопільській громаді на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторення лютневого наступу на Сумщину наразі неможливе, - Живицький

За інформацією ОВА, попередньо - без наслідків.
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Треба "мочити" кацапів на їхній території!
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12.09.2022 11:25 Відповісти
На кожен такий обстріл слід відповідати з системи ГРАД по МОБІЛІЗАЦІЙНОМУ РЕЗЕРВУ ЗС РФ( по цивільному населенню) на території РФ. РФ стріляє по цивільних Дати їм таку ж відповідь поки обстріли не припиняться
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12.09.2022 14:00 Відповісти
 
 