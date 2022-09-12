Росіяни вранці обстріляли Сумщину з міноментів, - ОВА

Російські окупанти завдали ударів по білопільській громаді на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула тихо, але о 5 та 8 ранку росіяни відкривали вогонь по території Білопільської громади. 25 прильотів з міномету", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією ОВА, попередньо - без наслідків.